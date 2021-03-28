Бывший капитан «Спартака» поделился мнением об игре московского клуба в этом сезоне.

«Спартак» играет ярче всех? Так оно и есть. По той игре, которую показывает «Спартак», — он единственный конкурент «Зениту».

Я говорил, что назначение Тедеско — странное? После первых шести месяцев, когда у него не все получалось, в одном из интервью сам Тедеско обронил фразу: «Если я буду работать…» То есть, он тоже не был уверен в том, что его не уволят. Хорошо, что ему дали шанс. Сейчас он сделал отличную команду.