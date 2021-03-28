Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре московского клуба в этом сезоне.
«Спартак» играет ярче всех? Так оно и есть. По той игре, которую показывает «Спартак», — он единственный конкурент «Зениту».
Я говорил, что назначение Тедеско — странное? После первых шести месяцев, когда у него не все получалось, в одном из интервью сам Тедеско обронил фразу: «Если я буду работать…» То есть, он тоже не был уверен в том, что его не уволят. Хорошо, что ему дали шанс. Сейчас он сделал отличную команду.
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Ну так зачем же вы с нами со всеми нищими и убогими забытыми Богом играете? (бооольшой вопрос) ,провозгласите себя чемпионами на века,воздвигните себе памятник из чистого золота и почевайте на лаврах.....
а остальные пусть разыгрывают места начиная со второго( или второе вы своим бастардам сочинцам отдаете?)...
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Ну так зачем же вы с нами со всеми нищими и убогими забытыми Богом играете? (бооольшой вопрос) ,провозгласите себя чемпионами на века,воздвигните себе памятник из чистого золота и почевайте на лаврах.....
а остальные пусть разыгрывают места начиная со второго( или второе вы своим бастардам сочинцам отдаете?)...
Вылет из Кубка, 2-2 с Ростовом, поражение от Рубина и две победы над никакущими Ахматом и цска. Ничего чемпионского здесь нет. Или это заявка на выход из группы ЛЧ?)))
Всё, что сейчас есть в Зените - это исполнители типа Вендела, Азмуна и Дзюбы.
Игра как таковая отсутствует, и это все прекрасно видят.
Вылет из Кубка, 2-2 с Ростовом, поражение от Рубина и две победы над никакущими Ахматом и цска. Ничего чемпионского здесь нет. Или это заявка на выход из группы ЛЧ?)))
Всё, что сейчас есть в Зените - это исполнители типа Вендела, Азмуна и Дзюбы.
Игра как таковая отсутствует, и это все прекрасно видят.
В Зените не всё гладко с эмоциональным фоном.
Рано или поздно что-то случится: либо Семака сольют, либо Дзюба уйдет.
Скорее будет первое, так что оставшиеся матчи весны могут пролить свет на ситуацию.
В Зените не всё гладко с эмоциональным фоном.
Рано или поздно что-то случится: либо Семака сольют, либо Дзюба уйдет.
Скорее будет первое, так что оставшиеся матчи весны могут пролить свет на ситуацию.
Гол Дзюбы из явного вне игры, который ВАР умудрился засчитать, действительно доказывает, что им рулят москвичи.
Гол Дзюбы из явного вне игры, который ВАР умудрился засчитать, действительно доказывает, что им рулят москвичи.