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Тихонов: «„Спартак“ — единственный конкурент „Зениту“»

28 марта 2021, 12:18

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре московского клуба в этом сезоне.

«Спартак» играет ярче всех? Так оно и есть. По той игре, которую показывает «Спартак», — он единственный конкурент «Зениту».

Я говорил, что назначение Тедеско — странное? После первых шести месяцев, когда у него не все получалось, в одном из интервью сам Тедеско обронил фразу: «Если я буду работать…» То есть, он тоже не был уверен в том, что его не уволят. Хорошо, что ему дали шанс. Сейчас он сделал отличную команду.

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Все комментарии
Spartach from kg
Spartach from kg ответ lotsman (раскрыть)
28 марта в 21:27
Перед этим матчем тебе стоило бы напомнить что произошло в Сочи. Что делали кроты на поле, когда Юсупов блокирует удар руками, а нам специально показывают вынос Новосельцева. Что происходило за кулисами и наглый Бородин. Один получает большой штраф и 3х матчевый бан, а другой только меньший штраф. Всеми этими действиями морально сломали молодую команду и с этим настроем отправили опытным халявщикам. Если всё это для тебя не блюдечко, то тогда не знаю чем помочь, разве что подарить очки с лупой
Некакойшенко
Некакойшенко ответ lotsman (раскрыть)
28 марта в 20:37
Тогда может про матч кубка летом расскажешь знаток вы наш. Каждому фрукту своё время. А вот у вас в точности до наоборот.Когда можете,держись соперник и вынимай. Когда не можете,включаете пресловутый админресурс о котором только негр ленивый где нибудь в далёкой Африке не знает.
pomor45
pomor45
28 марта в 20:31
Единственным конкурентом Зенита является сам Зенит. Если он справится с этим конкурентом, то удачи Спартака, проигравшего Зениту обе личные встречи, станут прологом пути Зенита к третьему подряд чемпионству.
lotsman
lotsman ответ Spartach from kg (раскрыть)
28 марта в 20:23
А на каком блюдечке вы принесли нам победу 16 декабря? С голубой каёмочкой или с золотым ободком?
Ислам0926
Ислам0926 ответ makkie (раскрыть)
28 марта в 19:55, ред.
Давай правду тебе скажу в последнее десятилетие в кубках Уефа больше Спартака никто не позорил Россию
Ислам0926
Ислам0926
28 марта в 19:52
Спартак сыграл 3 игры ярко и все он чемпион сейчас условный Рубин или Ростов обыграют и все начнутся слезы мол на Соболеве 5 пенальти не дали и.т.д давайте смотреть правде глаза у Спартака есть шанс если Зенит будет терять очки и судьи не будут помогать
Spartach from kg
Spartach from kg ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 марта в 19:47
Зато вам на блюдечке приносят трофеи, которые для одного звездуна не пахнут. К московским это относится только тем, что Кремль откуда всё решается, находится в Москве
Сп62
Сп62
28 марта в 19:40
Конечно, Андрей поторопился. Последнии игры хоть и впечатляют, но уверенности для победного финиша маловато.
Pendushkin
Pendushkin
28 марта в 18:36
Спартак слишком часто сопли распускает, а надо играть в футбол!
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 марта в 18:32
Братья сочинские и кроты позаботились, чтобы к следующему матчу убить моральный настрой у Спартака. Полуфинальный матч в кубке и матч 1го тура напомнить? И таких матчей с Казарцевым, Ивановым, Карасевым, Вилковым и другими кротами хватает, штук на 10-15.
Альфи
Альфи ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 марта в 18:08
Гораздо важнее -- что за Зенит болеют все богатые люди, все могущественные люди, все властные люди, все умные люди, а также Бог на небе.
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Ну так зачем же вы с нами со всеми нищими и убогими забытыми Богом играете? (бооольшой вопрос) ,провозгласите себя чемпионами на века,воздвигните себе памятник из чистого золота и почевайте на лаврах.....
а остальные пусть разыгрывают места начиная со второго( или второе вы своим бастардам сочинцам отдаете?)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
28 марта в 16:53
Реально для Спартака не упустить второе место. Все остальное из ряда фантазий.
ermak6848
ermak6848
28 марта в 16:33
Есть мотивация у фк " СПАРТАК "- но нет духу дожать на финише фк " ЗЕНИТ "-ушку...
Крикун
Крикун
28 марта в 16:10
То, какой спартак конкурент Зениту, показали очные встречи, где по воротам Зенита бил только Ловрен.
нефтегаз
нефтегаз
28 марта в 15:59
    ABir
    ABir
    28 марта в 15:58
    Верно, теоретический шанс есть только у Спартака
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Night Spirit (раскрыть)
    28 марта в 14:27, ред.
    А пять месяцев назад была брюгге
    димон 37
    димон 37 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    28 марта в 13:58
    Точно обе игры продули, Зениту?
    Майне Кляйне
    Майне Кляйне
    28 марта в 13:41
    О как. Федун либо его тренером пригласил?
    makkie
    makkie ответ Night Spirit (раскрыть)
    28 марта в 13:34
    Ну давай посмотрим на результаты Зенита в начале года:

    Вылет из Кубка, 2-2 с Ростовом, поражение от Рубина и две победы над никакущими Ахматом и цска. Ничего чемпионского здесь нет. Или это заявка на выход из группы ЛЧ?)))

    Всё, что сейчас есть в Зените - это исполнители типа Вендела, Азмуна и Дзюбы.
    Игра как таковая отсутствует, и это все прекрасно видят.
    makkie
    makkie
    28 марта в 13:29
    Спартак, Локо, Динамо, да и цска с приходом Олича может встрепенуться.

    В Зените не всё гладко с эмоциональным фоном.
    Рано или поздно что-то случится: либо Семака сольют, либо Дзюба уйдет.
    Скорее будет первое, так что оставшиеся матчи весны могут пролить свет на ситуацию.
    Night Spirit
    Night Spirit
    28 марта в 13:27
    По сути всего - 3 победы: над Краснодаром с школьником в воротах, Динамо и никакущим Уралом (два последних с кучей пенок в ворота сопов) и спартак уже самый великий, с самой классной игрой и тд. А пару месяцев назад рвали на себе волосы и грозились сняться с чемпионата. Ещё победа-две над какими нибудь аутсайдерами типа Уфы или Тамбова уже будут говорить о выходе из группы ЛЧ)
    DEIVID_22
    DEIVID_22 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
    28 марта в 13:24
    Это не закон. Это встряска которая как может быть так и нет. Не надо тут законы выдумывать, которых не существует.
    DEIVID_22
    DEIVID_22 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
    28 марта в 13:23
    АХАХАХАХАХАХА

    Гол Дзюбы из явного вне игры, который ВАР умудрился засчитать, действительно доказывает, что им рулят москвичи.
    Якутск_Спартаковский
    Якутск_Спартаковский
    28 марта в 13:17
    7 туров, может ещё всё с ног на голову перевернуться или на оборот.....
    swed27
    swed27
    28 марта в 13:12
    А как же кони?
    Союзник противников
    Союзник противников
    28 марта в 13:11
    "Мифы и легенды Древней Тарасовки" том 1.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    28 марта в 13:11
    Соглашусь , но добавлю.... и не только поэтому, но это тема отдельного разговора.
    LOpp
    LOpp
    28 марта в 13:05
    Посмотрим, тяжело будет отыграть 5 очков
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    28 марта в 12:55
    Не футболом единым жив Зенит)...
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