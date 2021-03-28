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Гришин — о матче молодёжки России с Францией: «Это игра за выход из группы»

28 марта 2021, 17:50
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Главный тренер «Казанки» Александр Гришин поделился мнением о предстоящем матче молодёжной сборной России против сборной Франции в рамках чемпионата Европы U21.

Стартовую игру с Исландией мы провели удачно: показали неплохой и качественный футбол, забили хорошие голы… Но Франция — это совсем другой уровень, там играет тот же Камавинга и другие талантливые футболисты. Уровень соперника будет намного выше, чем в первом матче. Конечно, будет трудновато, но наши ребята должны удачно сыграть.

Ни в коем случае нельзя закрываться и играть от обороны. Нужно действовать с позиции силы, не давать им развивать свои атаки, прессинговать их. Если мы отдадим мяч, то их быстрые и техничные футболисты воспользуется этим. Знаю это не понаслышке, ведь мы с молодёжкой ЦСКА играли с «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Баварией». Эти команды любят, когда им отдают владение — они чувствуют себя вполне вольготно. Если мы будем мешать, применим прессинг, окажем борьбу на каждом участке поля, то однозначно усложним игру сопернику. С другой стороны, французам нужно побеждать в оставшихся играх. Нам совсем не сыграло на руку то, что датчане переиграли Францию. Если Дания одержит победу на Исландией, то сегодняшний наш матч с французами становится битвой за вторую путёвку в плейофф.

Является ли матч с Францией за первое место в группе? Это игра за выход из группы, потому что на первое место также претендует Дания. Нам будет очень трудно, если проиграем французам.

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Все комментарии
112910415
112910415
29 марта в 06:53
увы, так оно и было
Mi6
Mi6
28 марта в 18:53
Гришин умничка! Почему его не поставили тренером, а взяли картофельного физрука - вот в чём вопрос
Ironigor
Ironigor
28 марта в 18:42
Гришин всё правильно разложил. Нашим ребятушкам ни в коем случае нельзя давать Французам держать мяч . Нужно лишать их возможности свободного пространства. Постоянный прессинг и заставлять их ошибаться. Заставить французов играть по нашим правилам. У нас в составе тоже есть много техничных скоростных футболистов ,которые смогут навязать свой футбол. Очень надеюсь на это. И ненужно отвлекаться и держать в голове, как сыграет Дания. Нужно выигрывать и пусть другие будут думать как играет сборная России. Ребятушки сегодня все ждут от Вас только Победы !!! Удачи Вам !!! Всем Добра !!!!!
ДАША Д
ДАША Д
28 марта в 18:28
Надо выйти и победить.
Вoлхв
Вoлхв
28 марта в 18:13
Нужно выиграть....и остальные матчи тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников
28 марта в 18:11, ред.
"... датчане переиграли Францию. Если Дания одержит победу на Исландией, то сегодняшний наш матч с французами становится битвой за вторую путёвку в плейофф." А почему не за первую? Странное умозаключение,в случае победы России над Францией тоже.
mihaluch
mihaluch
28 марта в 18:00
Сегодня будет нешуточная битва.
STVA 1
STVA 1
28 марта в 17:55
Держим кулаки!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 марта в 17:52
Удачи нашим ребятам...
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