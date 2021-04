Голкипер «Бёрнли» Поуп установил рекорд в составе сборной Англии

Голкипер сборной Англии сохранил свои ворота «сухими» в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Албании (2:0).

Таким образом, Поуп стал первым вратарём в истории сборной Англии, который сумел не пропустить в своих первых шести играх за национальную сборную.

6 — Nick Pope has kept a clean sheet in all six of his appearances for England; the first time a goalkeeper hasn't conceded in any of his first six games for The Three Lions. Tranquil. pic.twitter.com/Xh16FzerFo