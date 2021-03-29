ЭСК РФС одобрила решение не засчитать гол «Зенита» в ворота ЦСКА

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29 марта 2021, 21:38

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сделала разбор спорных эпизодов в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

После матча ЦСКА — «Зенит» «армейцы» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением пенальти на 41-й минуте встречи. Гости в свою очередь попросили оценить работу судьи в эпизоде с незасчитанным голом в ворота армейцев на 82-й минуте.

«Судья правильно назначил 11-метровый удар. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника ЦСКА отставлена в сторону, увеличивая площадь тела, и совершает движение к мячу.