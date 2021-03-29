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ЭСК РФС одобрила решение не засчитать гол «Зенита» в ворота ЦСКА

29 марта 2021, 21:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сделала разбор спорных эпизодов в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

После матча ЦСКА — «Зенит» «армейцы» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением пенальти на 41-й минуте встречи. Гости в свою очередь попросили оценить работу судьи в эпизоде с незасчитанным голом в ворота армейцев на 82-й минуте.

«Судья правильно назначил 11-метровый удар. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника ЦСКА отставлена в сторону, увеличивая площадь тела, и совершает движение к мячу.

Судья правильно не засчитал гол в ворота ЦСКА на 82-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру. В частности, гол считается забитым, если „мяч полностью пересёк линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила правила игры“, при этом проекция мяча не может частично находиться над линией ворот. Поскольку ни судья, ни VAR не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве VAR в данный эпизод следует признать верным», — говорится в заявлении на сайте РФС.

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Все комментарии
RA158
RA158
31 марта в 11:47
Само название : "одобрила не засчитать гол...."
и этим всё сказано ,гол был но одобрили то что судейка не засчитал гол.....
7,14 мин отлично видно что мяч полностью пересек линию ворот....
RA158
RA158 ответ CSKA2012 (раскрыть)
30 марта в 19:48
только чемп продолжился в этом году ,а уже:
2 левых пенальти в наши ворота,один не поставленный в нашу пользу ,так еще и гол не засчитали...
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
30 марта в 16:18
Ну, так есть потому что ВАР, который рассматривал эпизод и не смог ни на одном повторе убедиться, что мяч полностью пересёк линию.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ DEIVID_22 (раскрыть)
30 марта в 13:50
Что касается голу Уралу ужасная ошибка, слава футболу не привела к победе. Одно очко. Это кошмар, который надеюсь не повториться. Что касается других эпизодов ты считаешь так, я иначе, споры могут продолжаться веками. Это касается всех команд без исключения. Но вот эти два момента БЕЗ СПОРНЫ. И ОБА РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ПРОТИВ НАС. В ОДНОЙ СИТУАЦИИ УКРАЛИ ДВА ОЧКА, в другой мы сами ещё на забивали несмотря на арбитра. Так вот только после первого момента не было ни скандала, ни слова....ничего все сказали такие надо засчитывать, в пользу атаки, раз нет уверенности. в 50-50 в пользу зрелищности, а спустя два года, в аналогичной истории она не нужна, хотя система определение гола так и нет.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ DEIVID_22 (раскрыть)
30 марта в 13:44
Как он смог увидеть гол, если мы после картинки не видим гол. То есть в живую такой ведь увидеть ещё сложнее. А значит он принял решения, которого и не видел и не был уверен. Тогда зачем его засчитывать. Вон на отборе в ЧМ уже два таких гола за засчитали, без ВАР же ещё сложнее увидеть гол, там где и с картинкой не справится.
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
30 марта в 13:27
Конечно намного чаще. А что не помним позорный гол из офсайда в ворота Урала. Даже ВАР его умудрился засчитать. Нарушения Дзюбы в атаке постоянно не видят, когда он в спину защитников толкает. В матче с Тереком ВАР назначил пенальти за явную симуляцию питерского защитника и ещё куча моментов.
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
30 марта в 13:23
Тогда ВАР не было.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Сп62 (раскрыть)
30 марта в 13:10
Ну так откуда эта уверенность. Ни одна картинка не даёт четкого ответа. НИ ОДНА. Вот именно из-за этого так и бесит. Некоторые кричат про заговор. Я конечно так не считаю, просто в двух аналогичных ситуациях, спорить, о которых не станет ни кто в принципе, есть два противоположных результата.
Сп62
Сп62 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
30 марта в 12:56
В ответе пдчёркнуто, что не было уверенности судьи в эпизоде с ЦСКА во взятии ворот. В Туле, наоборот, уверенность была. Разницу чувствуешь?
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ CSKA2012 (раскрыть)
30 марта в 09:47, ред.
Засуживают нас намного чащё. Судьи постоянно принимают решения не в пользу нас, бывают и откровенные ошибки. Но всё это эпизоды в играх, всегда разные, к многих можно прикопаться, и доказать, что если и была ошибка, то небольшая. В этой истории важнее, что два аналогичных эпизодах. Точь в точь. А мне ещё после игры в Туле все доказывали, что в пользу атаки такие эпизоды судят, при чём все, кому не лень. Писала Владу Батурину, Геничу. В один голос говорили, системы нет, все в пользу атаки. НИКТО ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛОЖИЛ, как то иначе трактовать эпизод. Прошло два года и ни у кого нет сомнений, ГОЛА НЕТ. Вот именно поэтому так подбешивает эта история.
CSKA2012
CSKA2012 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
30 марта в 09:37
Засудили раз в два года ) это не влияет на ваше чемпионство, оно у вас уже в руках.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
30 марта в 09:16
Самое интересное, два года назад было принято решение, противоположное. Арсенал-Зенит, гол Тулы, который никто не мог доказать, и в наши ворота его засчитали. Сейчас говорят, доказательств нет, гол нельзя засчитывать. А два года назад было можно. Эти истории реально под копирку, а решения разные. Одно едино в этих историях, оба решения не в пользу Зенита.
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ RA158 (раскрыть)
30 марта в 08:41
А на 7.03 мин обзора прекрасно видно, что мяч не пересекал линию ворот.

Когда уже поймёте, что если, так сказать, нижняя выпуклость мяча за линией это не является голом.
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ RA158 (раскрыть)
30 марта в 08:31
Не видно ничего хочешь что-то доказать выкладывай фото сверху. Только оно может доказать был гол или нет.
112910415
112910415
30 марта в 06:31
ужасно полезно посидели !
Аксинья
Аксинья ответ За адекватность (раскрыть)
30 марта в 03:28
После встречи Химки - Ростов приходишь к выводу что ВАР дается в помощь судьям делать не только правильный результат, но и нужный...имхо ))
RA158
RA158
30 марта в 02:29
4 гол это как с чиновниками в России -
- все видят что воруют ,
но судья не засчитывает........
акинфеев "не пропускает" ,даже когда мяч влетает в ворота!))
RA158
RA158 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
30 марта в 02:25
Браво Великой Браге!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
30 марта в 01:14
Было смешно, как крабик, всеми фибрами своей души, клешнями гребет мяч обратно)).
youtomee
youtomee ответ Jeck Denielse (раскрыть)
30 марта в 00:35
ну судьям нужна, то тебя после матча все .....сят, а после таких заседаний уже предъявить особо нечего)
CSKA2012
CSKA2012 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
30 марта в 00:20
Я помню , что такие тоже засчитывались )
CSKA2012
CSKA2012 ответ stanichnik (раскрыть)
30 марта в 00:19
Как в хоккее, согласен да.
Майне Кляйне
Майне Кляйне ответ Jeck Denielse (раскрыть)
30 марта в 00:15
Ну зарплату же надо отрабатывать
Мысыктар
Мысыктар
30 марта в 00:05
вас чЕртов скоро вынесут,за беспредел.
санек002
санек002 ответ За адекватность (раскрыть)
29 марта в 23:50
гол был чистый!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 23:37, ред.
Кому от этого заседания и решения горячо или холодно..??..))

С таким же успехом они на заседании могли и о новинках кино поговорить...или о влиянии Гибралтара на европейский климат...

Зачем вообще эта ЭСК нужна ???
Члены ЭСК наверно ещё и жёнам по-серьёзке говорят что на работе были....))))
25процентный клоун
25процентный клоун
29 марта в 23:22
Позор дюкову, даешь брюгге
oFANATo
oFANATo
29 марта в 22:53, ред.
Все логично обьяснили!
номер 12
номер 12
29 марта в 22:51
Доказательств нет, значит гола нет. Ну что, справедливо...
вхсо 111
вхсо 111
29 марта в 22:47
Кукуляку отмазали, целая комиссия и всем нужно к окулисту. Вся страна с этих ракурсов всё видит, а "банда" типо профи нет)
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