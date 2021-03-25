Итальянская бригада арбитров обслужит матч Россия — Словения

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25 марта 2021, 13:11

Итальянская бригада судей будет работать на матче отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словении. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Главным арбитром встречи назначен Марко Ди Белло. Помогать ему будут Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Четвёртый арбитр — Даниэле Довери.