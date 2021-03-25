Итальянская бригада арбитров обслужит матч Россия — Словения

Итальянская бригада судей будет работать на матче отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словении. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен Марко Ди Белло. Помогать ему будут Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Четвёртый арбитр — Даниэле Довери.
Напомним, что Марко Ди Белло уже обслуживал матч с участием сборной России. Это была встреча отбора к ЧЕ-2020 против сборной Кипра (1:0), которая состоялась летом 2019 года.
Всем Добра !!!!!
Всем Добра !!!!!