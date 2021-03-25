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Итальянская бригада арбитров обслужит матч Россия — Словения

25 марта 2021, 13:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Итальянская бригада судей будет работать на матче отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словении. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Марко Ди Белло. Помогать ему будут Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Четвёртый арбитр — Даниэле Довери.

Напомним, что Марко Ди Белло уже обслуживал матч с участием сборной России. Это была встреча отбора к ЧЕ-2020 против сборной Кипра (1:0), которая состоялась летом 2019 года.

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jobss
jobss ответ Храневец (раскрыть)
26 марта в 17:58
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Храневец
Храневец
26 марта в 17:58
Могут отомстить нам за Кокорина !
Иван Тасминский
Иван Тасминский
25 марта в 13:25
Чтобы нам хотя бы очко в этом матче забрать нужно чтобы Вилков судил.
drug01
drug01
25 марта в 13:18
Это очень хорошо УДАЧИ
Ironigor
Ironigor
25 марта в 13:16
Очень мне без разницы кто будет судить этот матч. Мне важен счёт на табло, в пользу сборной России !!!
Всем Добра !!!!!
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