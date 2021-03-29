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Месси признан лучшим игроком первой четверти года по версии CIES

29 марта 2021, 21:53

Международный центр спортивных исследований (CIES) оценил выступления футболистов из топ-5 лиг в первой четверти 2021 года.

Организация создала уникальную методику, с помощью которой полезность футболистов оценивается вне зависимости от позиции, на которой они выступают. Рейтинг затрагивает период с 1 января 2021 года. В список вошли только те игроки, которые на этом отрезке провели на поле не менее 2/3 сыгранных командой минут.

Лучшим игроком первой четверти 2021 года стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Он провел на поле 998 минут, его коэффициент – 92,5 из 100. Второе место разделили нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (1106 минут) и полузащитник «Челси» Жоржиньо (799 минут), их рейтинг – 89,5 из 100. На третьем месте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш (1335 минут, рейтинг – 89,4). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал пятым (1191 минута, рейтинг – 89,3).

Топ-10 по версии CIES:

1. Лионель Месси («Барселона»);

2-3. Роберт Левандовски («Бавария»);

2-3. Жоржиньо («Челси»);

4. Рубеш Диаш («Манчестер Сити»);

5. Криштиану Роналду («Ювентус»);

6-7. Набиль Фекир («Бетис») – 892 минуты на поле, рейтинг – 87,6;

6-7. Тони Кроос («Реал») – 905 минут, рейтинг – 87,6;

8. Андре Силва («Айнтрахт») – 1047 минут, рейтинг – 87,4;

9. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 1096 минут, рейтинг – 87;

10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 878 минут, рейтинг – 86,4.

Недавно Месси повторил рекорд Пеле по голам в одном чемпионате.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Federico (раскрыть)
31 марта в 10:22
Нырялду давно уже списанный как и гном.
Federico
Federico ответ Dirty_Harry (раскрыть)
30 марта в 15:26
Где ещё кроме ЛЧ барса 79алась?
P. S. Липовый рейтинг - это эмиратское награждение, где Роналду присудили
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе ответ DEIVID_22 (раскрыть)
30 марта в 14:03
    Вахтанг Кикабидзе
    Вахтанг Кикабидзе
    30 марта в 14:02
    Смехота. Скоро ждём объявления Месси лучшим игроком первых десяти секунд
    калач
    калач
    30 марта в 12:17
    7й золотой мяч 25% complete
    Олег Гусов
    Олег Гусов
    30 марта в 10:47
    Рейтинг Месси резко пошел вверх после 1-4 от ПСЖ на Камп Ноу !!!)))
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    30 марта в 09:39
    Хороший заход на седьмой мячик. А чо, вот возьмут ЛЛ и кубок и все может быть.
    Сергей Суханов
    Сергей Суханов
    30 марта в 09:37
    По версии организации попацелования Месси, попа Месси наиболее целовабельная
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ HITMАN (комментарий удален) (раскрыть)
    30 марта в 09:16
      DEIVID_22
      DEIVID_22
      30 марта в 08:21
      HITMАN
      А португальский гей даже с Беневенто не соизволил отличиться.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      30 марта в 07:03, ред.
      Какие только не придумывают липовые рейтинги и награды что бы аргентинского шарлатана порадовать, где тогда Холанд, Мбаппе? Барселона обос...лась везде где только однако ж Месси все равно крутой. Стыд!
      mortid
      mortid
      30 марта в 06:35
      Вот упыри, играет гном или не играет они один фиг тащат его на вершину. В АПЛ этого рака загоните, а потом посмотрим, сможет он хотя бы чего-то достичь или его там затопчут.
      Roman73
      Roman73
      30 марта в 06:03
      И это при живом Левандовски !
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      30 марта в 03:15
      Уже год по четвертушкам делят ради частого упоминания карлика.
      RA158
      RA158
      30 марта в 02:38
      А почему Кокорина нет в списке?!?
      у него НИ ОДНОГО брака в передачах!!!
      амурец
      амурец
      30 марта в 02:12
      особенно посмешил коэффициент полезности Месси, да у в Барселоне той же Тер Штеген намного его полезнее
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      30 марта в 00:40
      Ну что же, пусть и такой рейтинг будет.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ ЮЗИК (раскрыть)
      30 марта в 00:32
      Почему же близко не стоит? Это нарцисс не стоит близко, а на золотой мяч Лева и есть первый, следом Месси и Мбаппе.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ NOVA (раскрыть)
      30 марта в 00:30
      Привет Мендешу и его награде "лучшему игроку 21 века"
      Agamaga........
      Agamaga........
      30 марта в 00:29
      Очередной удар по персофанам Нарцисса.
      Месси пешком лидирует по полезности. А кто-то надрывая себя, в ущерб команде мажет 70 штрафных и всё равно выше 5-го места не поднимается.
      Так было всегда, только португей за счёт партнёров держался на плаву.
      С Люксембургом зато он проявит себя, без сомнений!
      NOVA
      NOVA
      29 марта в 23:34
      какой нафиг месся? какой рейтинг такая и организация: ни о чем одним словом!!
      Oplot
      Oplot ответ d_fincher (раскрыть)
      29 марта в 23:19
      Разрывает с метра от ворот?скажи мне сколько он забил изза пределов штрафной?сколько ассистировал,сколько предголевых,сколько обвел?все посчитай,сравни и потом говори кто лучший индивидуально в мире.А так это сделали CIES,международная организация,и я не думаю что там сидят дурачки.Напротив это серьезная организация.
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Q-J-G (раскрыть)
      29 марта в 23:19
      В этом рейтинге представлено только по одному игроку от каждой команды топ-5 лиг, имеющему наибольшую полезность среди одноклубников. Джейдон Санчо занимает 10-ое место, следовательно Холанд уступил ему, поэтому и отсутствует в рейтинге.
      Oplot
      Oplot ответ ЮЗИК (раскрыть)
      29 марта в 23:14
      Ты про португальского гнома?Да все верно поляк повыше его
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      29 марта в 23:07
      А по-моему Левандовски сейчас на вершине, гном там близко не стоит
      stanichnik
      stanichnik
      29 марта в 22:42
      Если так считать, то Сергеев из Крыльев Советов тоже может претендовать на попадание в эту почётную десятку.
      Q-J-G
      Q-J-G
      29 марта в 22:35
      Странный рейтинг, если говорить о полезности...

      Где тогда в этом рейтинге Эрлинг Холанд, который неоднократно, забивая мячи в ворота соперника, "спасал" безнадёжно проигранные матчи, "выгрызая" ничью или "вырывая" победу, или даже несмотря на то, что команда проигрывала, он всё-таки забивал, играя за "Боруссию" Дортмунд...

      Кёльн-Боруссия 2:2 два забитых мяча в ворота соперника.
      Бавария-Боруссия 4:2 два забитых мяча в ворота соперника
      Шальке 04-Боруссия 0:4 два ...............
      Боруссия-Хоффенхайм 2:2 один..........
      Боруссия М-Боруссия Д 4:2 два...........
      РБ Лейпциг-Боруссия 1:3 два..............

      13 игр, 11 забитых мячей... И это только за тот период, о котором идёт речь в рейтинге...

      Кстати, забивал за "Боруссию" Дортмунд, которая занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслигы, в отличие от того же Р.Левандовски, который играет за "Баварию", которая занимает своё привычное первое место в Бундеслиге...
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      29 марта в 22:29
      где Дзюба? Почему не на 1 месте?
      qawyvm9jj5yt
      qawyvm9jj5yt
      29 марта в 22:17
      Еще 1 рейтинг?
      Уже не смешно.
      Месси может успокоиться, СR7 уже признали игроком века)
      d_fincher
      d_fincher
      29 марта в 22:13
      По-моему Левандовски просто разрывает всех. При чем тут Месси? Это смешно.
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