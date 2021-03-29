Месси признан лучшим игроком первой четверти года по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) оценил выступления футболистов из топ-5 лиг в первой четверти 2021 года.
Организация создала уникальную методику, с помощью которой полезность футболистов оценивается вне зависимости от позиции, на которой они выступают. Рейтинг затрагивает период с 1 января 2021 года. В список вошли только те игроки, которые на этом отрезке провели на поле не менее 2/3 сыгранных командой минут.
Лучшим игроком первой четверти 2021 года стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Он провел на поле 998 минут, его коэффициент – 92,5 из 100. Второе место разделили нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (1106 минут) и полузащитник «Челси» Жоржиньо (799 минут), их рейтинг – 89,5 из 100. На третьем месте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш (1335 минут, рейтинг – 89,4). Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал пятым (1191 минута, рейтинг – 89,3).
Топ-10 по версии CIES:
1. Лионель Месси («Барселона»);
2-3. Роберт Левандовски («Бавария»);
2-3. Жоржиньо («Челси»);
4. Рубеш Диаш («Манчестер Сити»);
5. Криштиану Роналду («Ювентус»);
6-7. Набиль Фекир («Бетис») – 892 минуты на поле, рейтинг – 87,6;
6-7. Тони Кроос («Реал») – 905 минут, рейтинг – 87,6;
8. Андре Силва («Айнтрахт») – 1047 минут, рейтинг – 87,4;
9. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 1096 минут, рейтинг – 87;
10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 878 минут, рейтинг – 86,4.
Недавно Месси повторил рекорд Пеле по голам в одном чемпионате.
Где тогда в этом рейтинге Эрлинг Холанд, который неоднократно, забивая мячи в ворота соперника, "спасал" безнадёжно проигранные матчи, "выгрызая" ничью или "вырывая" победу, или даже несмотря на то, что команда проигрывала, он всё-таки забивал, играя за "Боруссию" Дортмунд...
Кёльн-Боруссия 2:2 два забитых мяча в ворота соперника.
Бавария-Боруссия 4:2 два забитых мяча в ворота соперника
Шальке 04-Боруссия 0:4 два ...............
Боруссия-Хоффенхайм 2:2 один..........
Боруссия М-Боруссия Д 4:2 два...........
РБ Лейпциг-Боруссия 1:3 два..............
13 игр, 11 забитых мячей... И это только за тот период, о котором идёт речь в рейтинге...
Кстати, забивал за "Боруссию" Дортмунд, которая занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслигы, в отличие от того же Р.Левандовски, который играет за "Баварию", которая занимает своё привычное первое место в Бундеслиге...
Где тогда в этом рейтинге Эрлинг Холанд, который неоднократно, забивая мячи в ворота соперника, "спасал" безнадёжно проигранные матчи, "выгрызая" ничью или "вырывая" победу, или даже несмотря на то, что команда проигрывала, он всё-таки забивал, играя за "Боруссию" Дортмунд...
Кёльн-Боруссия 2:2 два забитых мяча в ворота соперника.
Бавария-Боруссия 4:2 два забитых мяча в ворота соперника
Шальке 04-Боруссия 0:4 два ...............
Боруссия-Хоффенхайм 2:2 один..........
Боруссия М-Боруссия Д 4:2 два...........
РБ Лейпциг-Боруссия 1:3 два..............
13 игр, 11 забитых мячей... И это только за тот период, о котором идёт речь в рейтинге...
Кстати, забивал за "Боруссию" Дортмунд, которая занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслигы, в отличие от того же Р.Левандовски, который играет за "Баварию", которая занимает своё привычное первое место в Бундеслиге...