Месси признан лучшим игроком первой четверти года по версии CIES

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29 марта 2021, 21:53

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) оценил выступления футболистов из топ-5 лиг в первой четверти 2021 года.

Организация создала уникальную методику, с помощью которой полезность футболистов оценивается вне зависимости от позиции, на которой они выступают. Рейтинг затрагивает период с 1 января 2021 года. В список вошли только те игроки, которые на этом отрезке провели на поле не менее 2/3 сыгранных командой минут.

Лучшим игроком первой четверти 2021 года стал форвард «Барселоны» . Он провел на поле 998 минут, его коэффициент – 92,5 из 100. Второе место разделили нападающий «Баварии» (1106 минут) и полузащитник «Челси» Жоржиньо (799 минут), их рейтинг – 89,5 из 100. На третьем месте защитник «Манчестер Сити» (1335 минут, рейтинг – 89,4). Форвард «Ювентуса» стал пятым (1191 минута, рейтинг – 89,3).

Топ-10 по версии CIES :

1. Лионель Месси («Барселона»);

2-3. Роберт Левандовски («Бавария»);

2-3. Жоржиньо («Челси»);

4. Рубеш Диаш («Манчестер Сити»);

5. Криштиану Роналду («Ювентус»);

6-7. Набиль Фекир («Бетис») – 892 минуты на поле, рейтинг – 87,6;

6-7. Тони Кроос («Реал») – 905 минут, рейтинг – 87,6;

8. Андре Силва («Айнтрахт») – 1047 минут, рейтинг – 87,4;

9. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 1096 минут, рейтинг – 87;

10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 878 минут, рейтинг – 86,4.

Недавно Месси повторил рекорд Пеле по голам в одном чемпионате.