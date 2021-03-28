Облак, Нойер и сюрпризы сезона. Выбирайте лучшего вратаря мира

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вчера, 18:00

Один из кандидатов гостил в России, а у второго юбилей.

Почетное упоминание

Как и на любой позиции, много футболистов в шикарной форме. Аргентинец Эмилиано Мартинес не пожалел, что ушел из «Арсенала» в «Астон Виллу». Поляк Скорупски из «Болоньи» тащит мертвые мячи. Француз Мелье из «Лидса» растет. Буну из «Севильи» забил гол, и у своих ворот круто смотрится.

Но все эти голкиперы, хотя показывают приятный футбол в сезоне, уступают по классу мастерам, которых расставим по ранжиру в первой десятке. Причем в список не попадут многие именитые голкиперы, ведь глобализация футбола позволяет замечать всех перспективных.

В топ-5 сразу пять вратарей из Польши, хотя лишь по четыре представителя Аргентины и Бразилии и ни одного вратаря из Нидерландов. Возможно, в будущем Максименко и Сафонов откроют путь для голкипера РПЛ в большие клубы? Пока говорим о тех, кто уже на видных местах в мировом рейтинге.

10 место. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Шмейхель, Де Хеа или Щесны – прекрасные голкиперы, но даже единичные ошибки Уго в этом сезоне в составе «Тоттенхэма» не отменяют сильные стороны чемпиона мира. Льорис тащит 77.2 % ударов в створ, и это десятый показатель сезона в топ-5. У каждого голкипера могут быть скачки формы, оборона «шпор» не всегда радует Уго и Моуриньо – примером служит провал в Загребе. Сам Льорис, как говорят, за пределами поля не является самым хладнокровным. Зато ему важен результат в клубе и сборной Франции.

9 место. Алиссон Бекер («Ливерпуль»)

Не так давно Алиссон был в первой тройке, однако этот сезон не удался ни «Ливерпулю», ни его многострадальной защите – постоянно менялись сочетания в центре из-за травм, ни первому вратарю команды. Были и повреждения, и личная трагедия – отец Алиссона утонул в озере рядом с домом в Бразилии. Но именно от голкипера сейчас зависит успех «Ливерпуля» против «Реала». И война за место в топ-4 АПЛ не будет успешной, если Бекер не порадует Клоппа.

8 место. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Об итальянце часто забывают, поскольку за много лет создали стереотип, что в стране великих стражей ворот есть только Буффон, а затем – все остальные. Но Джанлуиджи частенько на лавке «Ювентуса», а вот Доннарумма – надежда «Милана» и сборной Италии на Евро-2020. Основной голкипер «Скуадры» и человек, вокруг которого разгорается трансферный костер. На нем могут сжечь надежды «россонери» продлить контракт с неаполитанцем. Если летом на рынке появится бесплатный агент Доннарумма – сам заработает много денег, а параллельно сэкономит их новому клубу.

7 место. Самир Ханданович («Интер»)

Поздравляем Хандановича с негативным тестом на коронавирус, хотя Самир предпочтет поздравления со Скудетто через пару месяцев. Словенский голкипер – один из лучших мастеров отражения пенальти в мире. Хотя привычные сэйвы тоже есть в его арсенале. Отдал Облаку место в основе сборной Словении, но свое уже отыграл. Поражает, что в десятке лучших вратарей мира два словенца. Ханданович – элитный вратарь, и он сохраняет этот статус много лет. Легенда «Интера» и Серии А.

6 место. Эдерсон («Манчестер Сити»)

Полностью соответствует уровню команды. Эдерсона выделяет врожденный талант – невероятно сильный удар ногой. Выносит мяч точно и далеко, но тренирует этот компонент, как и пробитие пенальти. У Гвардиолы всегда сложные построения в защите, уникальная работа флангами, так что не стоит недооценивать ни Вальдеса – голкипера «Барселоны» Хосепа, ни Эдерсона. Есть общее у этих вратарей. За бразильца также говорят свежие числа. У него лучший процент отраженных ударов в АПЛ – 78.3 %, выше куражного Мартинеса из «Астон Виллы».

5 место. Кейлор Навас ( ПСЖ )

Кейлор в пятерке, поскольку показывает феноменальную игру на линии, сбалансировал оборону ПСЖ , что потеряла многолетнего лидера и капитана Силву, и спокойно мирился с решениями Тухеля тасовать вратарей время от времени. В Лиге чемпионов костариканец невероятно крут – отразил 86.5 % ударов. Его мастерство пригодится парижанам против «Баварии» и Левандовски. От куража опытного неоднократного победителя ЛЧ зависит результат всего сезона в престижном турнире. Как и французское «золото» ПСЖ .

4 место. Тибо Куртуа («Реал»)

В обороне «Реала» были вынужденные эксперименты, и они продолжаются почти весь сезон. Куртуа пока не показал себя в Лиге чемпионов – его нет в десятке самых успешных по проценту отраженных ударов. Но есть ведь еще Ла Лига. И там Тибо на втором месте по доле взятых выстрелов. У «Реала», поскольку у Зидана были тренерские проблемы, не может быть такого процента «сухарей», как у «Атлетико» — в каждом втором поединке. Но 40 % матчей без пропущенных мячей бельгиец собрал. Вспомните, как смотрелся в период адаптации и сравните с тем, что сейчас. Куртуа вернулся на вершину.

3 место. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

Защищать «Барселону» сложнее, чем «Ювентус», «Атлетико» или «Реал». Проходной двор в центре обороны – визитная карточка каталонцев. Причины изучали не раз, но крайне редко можно обвинять именно голкипера. Тер Штеген не всесильный, поэтому Месси вылетел от ПСЖ , а немец скушал четыре мяча в домашнем матче. Марк-Андре много работает в воротах – 2-3 сэйва за матч совершает, 78 % ударов в створ отражает. Осталось уладить детали нового контракта, иначе уйдет.

2 место. Мануэль Нойер («Бавария»)

У Мануэля были сезоны, когда терял интерес к футболу. Возможно, спады были связаны с разводом. Есть у Нойера привычка встречаться со студентками, которые намного младше. На одной из них женился, но разошелся и нашел новую девушку – снова юную, играет в гандбол, и ей сейчас в районе 20 лет. Зато после развода Нойер вспомнил о футболе. Вчера Мануэлю стукнуло 35 лет, но Нюбелю не светит место в основе «Баварии», а тер Штегену – сборной, пока победитель ЛЧ умеет тащить мертвые мячи и останавливает в финале самого престижного турнира атаку ПСЖ .

1 место. Ян Облак («Атлетико»)