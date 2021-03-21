Непобедимый «Арсенал» и «Барселона» Кройфа. Самые сильные неудачники в Лиге чемпионов

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21 марта 2021, 23:27

Победа в Лиге чемпионов считается высшим показателем силы клуба в Европе. «Соккер.ру» собрал такие команды, которые считались в свое время сильнейшими, но ЛЧ не выиграли.

В нынешней Лиге чемпионов есть явный фаворит. Это «Манчестер Сити». Но со времен появления в клубе Хосепа Гвардиолы дальше четвертьфинала ЛЧ этой команде, которая давно уже многими признается одной из сильнейших в мире, не удавалось проходить. Если и на этот раз «Манчестер Сити» не выиграет Лигу чемпионов, то пополнит список сильнейших и даже в каком-то смысле легендарных, но не бравших этот турнир. Давайте взглянем, в какой компании «горожане» рискуют оказаться.

«Арсенал»-2003/04

Эта команда «канониров» уж точно считается одной из самых известных. Она вошла в историю Премьер-Лиги как команда непобедимых и не знала себе равных в Англии. Можно представить, каким сильным было разочарование команды, ведомой Тьерри Анри, когда она в Лиге чемпионов запнулась на «Челси» — этого соперника по ходу того же сезона «Арсенал» обыгрывал трижды. Но вот «синие» их остановили в ЛЧ . Да, групповой турнир «канониры» прошли не без скрипа. В 1/8 финала «Арсенал» прошел «Сельту» с суммарным счетом 5:2, а в первой игре 1/4 финала сыграл вничью с «Челси» в гостях – 1:1. Дома вел в счете, но все же уступил – 1:2.

«Челси»-2004/05

Но и сами «синие» оказывались в похожем положении. Появление Жозе Моуриньо в «Челси» имело эффект разорвавшейся бомбы. Он именно в это время завоевывал свою громогласную репутацию, только что выиграл Лигу чемпионов со скромным «Порту», но с «Челси» повторить успех не удалось, несмотря на рекордные результаты в чемпионате Англии. 95 очков «синих» тогда были рекордом, нашлось место и для других достижений – наименьшее число пропущенных мячей (15), наибольшее число побед (29), наибольшее число побед на выезде (15), наиболее число матчей без пропущенных мячей (25). И в Европе все начиналось многообещающе – группа была пройдена легко. А дальше «синих» не щадил жребий. В 1/8 финала была «Барселона» с Роналдиньо, но ее прошли, потом с боем прорвались мимо «Баварии» с суммарным счетом 6:5. А закончилось все на «Ливерпуле» и «голе-призраке» Луиса Гарсии, который, как говорил сам его автор, до сих пор помнит Моуриньо и злится.

«Атлетико»-2013/14 и 2015/16

Диего Симеоне произвел революцию в «Атлетико», когда пришел на пост тренера в декабре 2011 года. Он взял команду, которая финишировала седьмой в Ла Лиге и вылетела на групповой стадии Лиги Европы, и превратил ее в претендента на победу в Лиге чемпионов. В 2014 году «Атлетико» стал чемпионом Ла Лиги и дошел до финала Лиги чемпионов, где оказался в считанных секундах от победы над «Реалом». Но пропустили в концовке, а потом были погромлены в дополнительное время (1:4). Через пару лет «Атлетико» и «Реал» снова сошлись в финале. И на этот раз «матрасники» уступили тоже обидно – в серии пенальти.

«Валенсия»-1999-01

На границе тысячелетий «Валенсия» была одной из наиболее ярких команд в Европе. Подопечные Эктора Купера блестяще прорвались в финал, нокаутировав звездный «Лацио» и «Барселону». Но в Париже было поражение от «Реала» со счетом 0:3. Вторая попытка тоже была яркой – красиво выбили «Арсенал» и «Лидс», но теперь неприступной крепостью оказалась «Бавария». Причем «Валенсия» даже вела в этом матче, но удержать перевес не получилось.

«Интер»-1998/99

Во второй половине 1990-х Серия А была доминирующей лигой, один только «Ювентус» с великолепным составом мог выигрывать Лигу чемпионов несколько раз, но у него там случались свои драмы. А в этом сезоне выделялся «Интер», ведомый Роналдо. Сезоном ранее он забил 34 мяча во всех, а его команда стала второй в Серии А и выиграла Кубок УЕФА . Дальше логично было прыгнуть выше, особенно с учетом шикарного состава. Но что-то пошло не так. И «Интер» провалился по всем фронтам, сменил четыре тренера за сезон и финишировал на восьмом месте в чемпионате Италии. Посмотреть на тот состав и на это место – никак не вяжется, что подобное может быть.

«Боруссия» (Дортмунд)-2012/13

Юрген Клопп вернул дортмундской команде блеск и известность, при нем «Боруссия» снова стала одной из заметных фигур на европейской арене. Нейтральные любители футбола восхищались тем, как играли дортмундцы. И это давало результаты. «Боруссия» летела по сезону, став одним из фаворитов. Она в группе блестяще сыграла с «Аяксом», «Манчестер Сити» и «Реалом». В плей-офф соперниками стали «Шахтер» и «Малага» — были пройдены. А потом снова случилась встреча с «Реалом». В Дортмунде «Боруссия» победила со счетом 4:1 и поражение 0:2 в Мадриде ничего не значило. И случился немецкий финал, в котором «Боруссии» противостояла «Бавария», проигравшая два финала за три года. Опытная и злая «Бавария» оказалась все же сильнее, победив со счетом 2:1.

«Барселона»-1993-96

Эра Кубка европейских чемпионов в 1992 году завершилась победой «Барселоны» в этом турнире. А вот сменившая ее Лига чемпионов стала комом в горле команды Йохана Кройфа. «Команда мечты», собиравшая все в начале десятилетия, спотыкалась несколько лет в ЛЧ . Хотя Кройф собрал 11 трофеев с «Барселоной». Этот рекорд превзошел позже только Гвардиола. В ЛЧ каталонцев выбивал ЦСКА , потом «Милан», затем ПСЖ , а в последнем сезоне Кройфа «Барселона» даже не прошла квалификацию.

«Ювентус»-2014/19

За пять лет в «Ювентусе» Массимилиано Аллегри превратил команду в машину для побед. Каждый сезон титул в чемпионате и кубке был в кармане туринцев. Но главная цель оставалась недосягаемой. Дважды при Аллегри «Ювентус» добирался до финалов Лиги чемпионов. И оба раза все завершилось поражениями от «Барселоны» (2015) и «Реала» (2017). Но если бы любая версия «Ювентуса» Аллегри победила, никто бы не усомнился, что это по делу. И в величии туринцев на этом отрезке, в их доминировании не хватало этой вишенки на торте. Будут говорить о «Ювентусе» как о гегемоне, глядя с высот истории, но о гегемоне на итальянской арене.