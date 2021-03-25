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«Зенит» попал в топ-50 самых успешных клубов десятилетия. «Барселона» — первая

вчера, 15:22
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Очередной опус IFFHS.

Иллюзий по поводу серьезности Международной федерации футбольной истории и статистики у болельщиков нет уже давно, однако о юмористических зарисовках удачливых аферистов из IFFHS периодически необходимо вспоминать хотя бы ради того, чтобы четко и ясно увидеть в отражении всех этих прекрасных рейтингов уровень самых высокопоставленных футбольных чиновников.

Напомню, ФИФА официально признает за IFFHS роль биографа футбольной истории, хотя в той же Германии Международная федерация футбольной истории и статистики сначала подвергалась критике журналистами и экспертами, а потом приобрела статус «мусорного» источника информации. Никто и никогда не видел многочисленных «экспертов из разных стран», на основе чьих голосов якобы формируются рейтинги IFFHS.

«Зенит» — 42-й, а «Краснодар» выше ЦСКА

На очередную зарисовку этой организации мы обратили внимание только из-за попадания представителей России в рейтинг самых успешных клубов десятилетия (2011 — 2020): «Зенит» занял 42-е место, «Краснодар» расположился на 96-м, а ЦСКА стал 105-м. Уже этого достаточно, чтобы судить о качестве рейтинга: если «Зенит» более или менее на своем месте, то взаимное расположение «Краснодара» и ЦСКА вызывает вопросы:

- За обозначенное десятилетие ЦСКА выиграл 8 трофеев, в том числе трижды был чемпионом России, у «Краснодара» — 0 кубков.

- 7 из 9 сезонов за этот период «армейцы» завершили в тройке призеров РПЛ: 3 первых места, 3 вторых, 1 третье. В двух предыдущих розыгрышах чемпионата России ЦСКА становился четвертым, финишируя на строчку ниже «Краснодара», но в 7 подряд сезонах до этого москвичи были выше в таблице.

- Лучший результат «Краснодара» в РПЛ — «бронза». «Быки» трижды за десятилетие были третьими.

- ЦСКА 7 раз участвовал в Лиге чемпионов, а в сезоне 2011/12 команда Леонида Слуцкого вышла в плей-офф главного турнира Европы среди клубов. Уже при Викторе Ганчаренко, в кампании 2017/18, «армейцы» играли в четвертьфинале Лиги Европы.

- «Краснодар» только осенью 2020-го дебютировал в Лиге чемпионов. До этого были выходы в плей-офф Лиги Европы, но дальше 1/8 финала «быки» ни разу не проходили.

- Между «Краснодаром» (96-е место) и ЦСКА (105) в рейтинге IFFHS располагаются следующие клубы: «Сент-Этьен», «Карабах», эквадорская «Барселона», уругвайский «Насьональ», «ЧФР Клуж», «Тигрес», «Монако» и «Ульсан Хендэ».

На вершине рейтинга. Топ-10

1. «Барселона» — 2877 очков

2. «Реал» — 2782

3. «Бавария» — 2594,5

4. ПСЖ — 2357

5. «Атлетико» — 2302

6. «Ювентус» — 2272

7-8. «Челси» — 2113

7-8. «Манчестер Сити» — 2113

9. «Манчестер Юнайтед» — 2020

10. «Арсенал» — 2016

- «Реалу» не хватило четырех побед в Лиге чемпионов, чтобы стать лучшим клубом десятилетия. Мадридцы плохо старались. В первой тройке обошлось без сюрпризов, разве что распределение мест вызывает вопросы.

- Очень забавно, что «Арсенал» умудрился втиснуться в топ-10, где нет, к примеру, «Ливерпуля», выигравшего английскую Премьер-Лигу и Лигу чемпионов в конце десятилетия. «Красные» довольствуются 17-й строчкой, выше их «Селтик» (11) и «Атлетико Насьональ» из Колумбии.

Другие любопытные особенности

- По мнению IFFHS, «Аякс» (29-е место), добиравшийся до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов, а также выигравший 5 чемпионских титулов в Нидерландах и не опускавшийся в Эре ниже второго места, провел десятилетие хуже «Базеля» (25), «Шахтера» (27) и загребского «Динамо» (28).

- 103-е место «Монако» — это, видимо, что-то личное. Может быть, автора-составителя чем-то обидели на Лазурном берегу? Не укладывается в голове, как монегаски с чемпионством и несколькими призовыми местами в Лиге 1, с пятью заходами в Лигу чемпионов, где добирались до четвертьфинала и полуфинала, оказались во второй сотне. Зафиксируйте место «Монако» и примите несколько ориентиров для фейспалма из рейтинга IFFHS: греческий ПАОК — 47, кипрский АПОЭЛ — 50, «Риека» — 89, БАТЭ — 92, еще один кипрский клуб «Аполлон» — 93, «Карабах» из Азербайджана — 98.

Лучше один раз увидеть…

Невозможно составить полного впечатления о Международной федерации футбольной истории и статистики и ее деятельности без посещения официального сайта этой, с позволения сказать, организации. Вот так выглядит заглавная картинка рейтинга самых успешных клубов десятилетия:

«Зенит» попал в топ-50 самых успешных клубов десятилетия. «Барселона» — первая

А сам рейтинг представлен в качестве таблицы, при виде которой может начаться кровотечение из глаз. Настолько она хороша собой.

«Зенит» попал в топ-50 самых успешных клубов десятилетия. «Барселона» — первая

Обратите внимание на подзаголовок «TOP 140 OF THE DECADE 2011-2020». Почему 140, а не 100 или 150? Не спрашивайте! Тем более что на самом деле автор устал на 139-й строчке, зато есть еще три вакантных позиции.

«Зенит» попал в топ-50 самых успешных клубов десятилетия. «Барселона» — первая

Это скриншоты с официального сайта IFFHS, а не детская табличка, хотя глобальной разницы между ними и нет. На самом деле, Международной федерацией футбольной истории и статистики можно только искренне восхищаться, ведь как нужно дружить с судьбой, чтобы с такими веселыми рейтингами держаться в тренде футбольных новостей и являться партнером ФИФА? Вот и мы сделали предприимчивым мужчинам и их армии анонимных экспертов своего рода рекламу, но лишь ради того, чтобы читатели «Соккер.ру» понимали, с кем имеют дело, когда встречают на своем пути чихательное заклинание IFFHS.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 21:18
Ну Краснодар за последние 5 лет выступает намного лучше ЦСКА. Во много раз! Вот за десятилетие спорно. Вполне объяснимо. И вообще все остальные строчки вполне себе объяснимы, ну, некоторые пожалуй с перебором, но вот тоже Монако - жутко нестабильная команда и в этом десятилетии либо блистала, либо была непонятно где.

Тут же не только один удачный сезон считается, а общая стабильность, и вот тот же Краснодар стабильно выходит из слова клуб в еврокубках, в то время как Цска стабильно занимает 4 место.
h8you
h8you
вчера в 18:12
как может быть ПСЖ выше Юве))если у Юве и на внутренней арене и в Европе лучше результаты)
plusnindimon
plusnindimon
вчера в 16:31
Неужели многим не пофиг на эти рейтинги. да какая разница на каком месте, все равно наши сейчас ничего не добиваются.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:13
в той же Германии Международная федерация футбольной истории и статистики сначала подвергалась критике журналистами и экспертами, а потом приобрела статус «мусорного» источника информации. Никто и никогда не видел многочисленных «экспертов из разных стран», на основе чьих голосов якобы формируются рейтинги IFFHS.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1247812/yuventus-zenit
взаимное расположение «Краснодара» и ЦСКА вызывает вопросы:
- За обозначенное десятилетие ЦСКА выиграл 8 трофеев, в том числе трижды был чемпионом России, у «Краснодара» — 0 кубков.
- 7 из 9 сезонов за этот период «армейцы» завершили в тройке призеров РПЛ: 3 первых места, 3 вторых, 1 третье. В двух предыдущих розыгрышах чемпионата России ЦСКА становился четвертым, финишируя на строчку ниже «Краснодара», но в 7 подряд сезонах до этого москвичи были выше в таблице.
- Лучший результат «Краснодара» в РПЛ — «бронза». «Быки» трижды за десятилетие были третьими.
- ЦСКА 7 раз участвовал в Лиге чемпионов, а в сезоне 2011/12 команда Леонида Слуцкого вышла в плей-офф главного турнира Европы среди клубов. Уже при Викторе Ганчаренко, в кампании 2017/18, «армейцы» играли в четвертьфинале Лиги Европы.
- «Краснодар» только осенью 2020-го дебютировал в Лиге чемпионов. До этого были выходы в плей-офф Лиги Европы, но дальше 1/8 финала «быки» ни разу не проходили.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1247812/yuventus-zenit
Это значит реально ЦСКА НИКАК не может быть ниже Краснодара. Да и у Зенита за 10 лет не особо блестяще. Было и 5 место в РПЛ. Неужели и в этом рейтинге все куплено?
DXTK
DXTK
вчера в 16:04
Математики еще те

А с какого Арсенал в 10 ке ?............ там можно было бы Севилью увидеть у которых 4 ЛЕ к примеру......... Тот же Ливерпуль с последними достижениями........ почему ПСЖ выше скажем Ювентса, которые к примеру в италии только в этом сезоне без титула будут да и в ЛЧ дважды в финал выходили.......... а париж только в прошлом розыгрыше вышел в полуфинал и в финал, когда середняков подсунули, как были ТОп клубы вылетали. )))))

PS что хотят то и лепят..........
d_fincher
d_fincher
вчера в 16:02, ред.
Печальная новость. Учитывая, что их успехи - это провал в еврокубках год за годом. Это значит, что что-то не так в нашем футболе. Поскольку нашим футболом управляют те же люди, что и Зенитом - напрашивается вывод.
Добряк
Добряк
вчера в 15:58
140-е место для Спартака. Просто это название в IFFHS произносить не принято...
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 15:44
Абсолютно независимых рейтингов не бывает. Все конторы кому-то подчиняются. Где-то более-менее объективно составляют рейтинги, где-то откровенно как себе выгодно. В данном случае, господин Пёге, о котором даже на родине отзываются не иначе как "безумный фанатик", просто под личиной статистики IFFHS выкладывает своё мнение.
Да и ответ чем насолил ему Монако находится на четвёртом месте рейтинга, которое явно не заслуживает.
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:38, ред.
Спасибо за такую статью....ну то что каждый считает как умеет и у некоторых 2+2 получается совсем не то мы привыкли видеть ....ну начать нужно с того, что деятельность данной организации только критикуется (положительных отзывов о ней просто не найти)...рейтинги данной организации составляются по непрозрачной методике и противоречат рейтингам континентальных федераций, это тоже все знают....поэтому место наших клубов вообще (с дури ) может и в 20 попасть...:))) .... я все понимаю, но каким образом Краснодар ничего не выигравший вообще в топе появился?) очень хотелось бы методологию данного рейтинга увидеть....)....а в заключении хочется сказать и задать вопрос: может ли комментарий под такой статьей быть нейтральным?.... тут либо ты за Зенит, либо ты из мск..... поэтому просто понаблюдаю за клавиатурной войной....:)))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:31
Филькина грамота
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