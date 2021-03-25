«Зенит» попал в топ-50 самых успешных клубов десятилетия. «Барселона» — первая

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вчера, 15:22

Очередной опус IFFHS .

Иллюзий по поводу серьезности Международной федерации футбольной истории и статистики у болельщиков нет уже давно, однако о юмористических зарисовках удачливых аферистов из IFFHS периодически необходимо вспоминать хотя бы ради того, чтобы четко и ясно увидеть в отражении всех этих прекрасных рейтингов уровень самых высокопоставленных футбольных чиновников.

Напомню, ФИФА официально признает за IFFHS роль биографа футбольной истории, хотя в той же Германии Международная федерация футбольной истории и статистики сначала подвергалась критике журналистами и экспертами, а потом приобрела статус «мусорного» источника информации. Никто и никогда не видел многочисленных «экспертов из разных стран», на основе чьих голосов якобы формируются рейтинги IFFHS .

«Зенит» — 42-й, а «Краснодар» выше ЦСКА

На очередную зарисовку этой организации мы обратили внимание только из-за попадания представителей России в рейтинг самых успешных клубов десятилетия (2011 — 2020): «Зенит» занял 42-е место, «Краснодар» расположился на 96-м, а ЦСКА стал 105-м. Уже этого достаточно, чтобы судить о качестве рейтинга: если «Зенит» более или менее на своем месте, то взаимное расположение «Краснодара» и ЦСКА вызывает вопросы:

- За обозначенное десятилетие ЦСКА выиграл 8 трофеев, в том числе трижды был чемпионом России, у «Краснодара» — 0 кубков.

- 7 из 9 сезонов за этот период «армейцы» завершили в тройке призеров РПЛ : 3 первых места, 3 вторых, 1 третье. В двух предыдущих розыгрышах чемпионата России ЦСКА становился четвертым, финишируя на строчку ниже «Краснодара», но в 7 подряд сезонах до этого москвичи были выше в таблице.

- Лучший результат «Краснодара» в РПЛ — «бронза». «Быки» трижды за десятилетие были третьими.

- ЦСКА 7 раз участвовал в Лиге чемпионов, а в сезоне 2011/12 команда Леонида Слуцкого вышла в плей-офф главного турнира Европы среди клубов. Уже при Викторе Ганчаренко, в кампании 2017/18, «армейцы» играли в четвертьфинале Лиги Европы.

- «Краснодар» только осенью 2020-го дебютировал в Лиге чемпионов. До этого были выходы в плей-офф Лиги Европы, но дальше 1/8 финала «быки» ни разу не проходили.

- Между «Краснодаром» (96-е место) и ЦСКА (105) в рейтинге IFFHS располагаются следующие клубы: «Сент-Этьен», «Карабах», эквадорская «Барселона», уругвайский «Насьональ», «ЧФР Клуж», «Тигрес», «Монако» и «Ульсан Хендэ».

На вершине рейтинга. Топ-10

1. «Барселона» — 2877 очков

2. «Реал» — 2782

3. «Бавария» — 2594,5

4. ПСЖ — 2357

5. «Атлетико» — 2302

6. «Ювентус» — 2272

7-8. «Челси» — 2113

7-8. «Манчестер Сити» — 2113

9. «Манчестер Юнайтед» — 2020

10. «Арсенал» — 2016

- «Реалу» не хватило четырех побед в Лиге чемпионов, чтобы стать лучшим клубом десятилетия. Мадридцы плохо старались. В первой тройке обошлось без сюрпризов, разве что распределение мест вызывает вопросы.

- Очень забавно, что «Арсенал» умудрился втиснуться в топ-10, где нет, к примеру, «Ливерпуля», выигравшего английскую Премьер-Лигу и Лигу чемпионов в конце десятилетия. «Красные» довольствуются 17-й строчкой, выше их «Селтик» (11) и «Атлетико Насьональ» из Колумбии.

Другие любопытные особенности

- По мнению IFFHS , «Аякс» (29-е место), добиравшийся до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов, а также выигравший 5 чемпионских титулов в Нидерландах и не опускавшийся в Эре ниже второго места, провел десятилетие хуже «Базеля» (25), «Шахтера» (27) и загребского «Динамо» (28).

- 103-е место «Монако» — это, видимо, что-то личное. Может быть, автора-составителя чем-то обидели на Лазурном берегу? Не укладывается в голове, как монегаски с чемпионством и несколькими призовыми местами в Лиге 1, с пятью заходами в Лигу чемпионов, где добирались до четвертьфинала и полуфинала, оказались во второй сотне. Зафиксируйте место «Монако» и примите несколько ориентиров для фейспалма из рейтинга IFFHS : греческий ПАОК — 47, кипрский АПОЭЛ — 50, «Риека» — 89, БАТЭ — 92, еще один кипрский клуб «Аполлон» — 93, «Карабах» из Азербайджана — 98.

Лучше один раз увидеть…

Невозможно составить полного впечатления о Международной федерации футбольной истории и статистики и ее деятельности без посещения официального сайта этой, с позволения сказать, организации. Вот так выглядит заглавная картинка рейтинга самых успешных клубов десятилетия:

А сам рейтинг представлен в качестве таблицы, при виде которой может начаться кровотечение из глаз. Настолько она хороша собой.

Обратите внимание на подзаголовок «TOP 140 OF THE DECADE 2011-2020». Почему 140, а не 100 или 150? Не спрашивайте! Тем более что на самом деле автор устал на 139-й строчке, зато есть еще три вакантных позиции.