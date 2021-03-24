«Зенит» включен в топ-50 лучших клубов десятилетия по версии IFFHS

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24 марта 2021, 19:09

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) опубликовала рейтинг лучших клубов десятилетия.

Положение клубов в рейтинге учитывает успехи клубов в официальных соревнованиях в период с января 2011 года по декабрь 2020 года.

Лидером рейтинга стала «Барселона». Второе место занял мадридский «Реал». На третьем месте — «Бавария».

Из российских клубов лучшим выбран «Зенит» — 42-е место. «Краснодар» расположился на 96-й строчке, московский ЦСКА занял 105-е место.