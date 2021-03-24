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«Зенит» включен в топ-50 лучших клубов десятилетия по версии IFFHS

24 марта 2021, 19:09

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов десятилетия.

Положение клубов в рейтинге учитывает успехи клубов в официальных соревнованиях в период с января 2011 года по декабрь 2020 года.

Лидером рейтинга стала «Барселона». Второе место занял мадридский «Реал». На третьем месте — «Бавария».

Из российских клубов лучшим выбран «Зенит» — 42-е место. «Краснодар» расположился на 96-й строчке, московский ЦСКА занял 105-е место.

В феврале IFFHS назвала лучшего футболиста десятилетия.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
25 марта в 00:59
Это похоже организация геймеров фифы
311
311 ответ Медив (раскрыть)
25 марта в 00:49
Приз зрительских симпатий!)
311
311 ответ Крикун (раскрыть)
25 марта в 00:41
Федун снял спартак с рейтинга!)
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
25 марта в 00:40
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Tommy Lee 2 (раскрыть)
    24 марта в 23:17
    Видишь ли, там и в параллельном матче результат мог быть в нашу пользу. И не надо говорить, что зависели от других команд, мы очки набирали по ходу того сезона. В том числе и у Бенфики. Не срослось, но шансы были...
    praporchik zadov
    praporchik zadov ответ Zak11 (раскрыть)
    24 марта в 22:58
    ЦСКА обладатель хоть и не входит в рейтинг 10 лет а чего добился Краснодар?
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    24 марта в 22:27
    Ожидаемо
    Zak11
    Zak11 ответ praporchik zadov (раскрыть)
    24 марта в 22:13
    при чем тут 2005 год, если рейтинг за десятилетие?
    BadST
    BadST
    24 марта в 22:03
    Странный рейтинг. Зальцбург - 19, Базель - 25, а Шахта - 27... чёво 72?
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины ответ Tommy Lee 2 (раскрыть)
    24 марта в 22:02
      eleven LC
      eleven LC ответ S.L.I.P. (раскрыть)
      24 марта в 22:00
      Вполне возможно
      Барселона в Испании действительно выиграла больше титулов за 10 лет чем Реал
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      24 марта в 21:52
      Краснодар основанный в 2008 выше коней
      S.L.I.P.
      S.L.I.P. ответ eleven LC (раскрыть)
      24 марта в 21:36
      Ну там, наверное, внутренняя арена учитывалась. А там заметное доминирование Барселоны. 6:3 по чемпионством, 5:2 по кубкам. Увы. Да и вряд ли отрыв большой по рейтингу
      eleven LC
      eleven LC
      24 марта в 21:22
      Не адекватный рейтинг-Реал выиграл 4 лч за 10 лет,Барселона всего 2!
      Tommy Lee 2
      Tommy Lee 2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      24 марта в 20:40, ред.
      "...в предпоследнем до последнего боролся за выход даже в ЛЧ"

      Это когда Бенфике слили 0:3 последний матч и заняли последнее место в группе, красочная конечно борьба была, я стоя аплодировал...Бенфике
      Медив
      Медив
      24 марта в 20:32
      Барселона? В рейтинге за каждый полученный разгром дают дополнительные очки?
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      24 марта в 20:30
      Вполне заслуженно Зенит оказался в списке и ЦСКА думаю там место как обладателям кубка УЕФА 2005....
      Вопросы только по Краснодару...
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ Q-J-G (раскрыть)
      24 марта в 20:06
        pomor45
        pomor45 ответ drug01 (раскрыть)
        24 марта в 20:05
        Неудачно подсвистнул.
        izrafel
        izrafel
        24 марта в 20:05
        Каждый рейтинг считает по своему....
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        24 марта в 20:02
        Слишком низкое место для Зенита. По инфраструктуре, бюджету, составу Зенит в топ 30 должен входить
        dzvinka
        dzvinka
        24 марта в 20:01
        судя по упомянутых клубах - рейтинг донаторов куефы))) ахахаха
        kts99
        kts99
        24 марта в 20:00
          Союзник противников
          Союзник противников
          24 марта в 19:56
          Да ладно...Там по затратам оценивают! Тут "Зенит" несомненный лидер во всей истории российско-советско-российского футбола
          Futurista
          Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
          24 марта в 19:55
          105-е (Карл!!)...а как же догма "Всегдабудетпервым"?)...
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          24 марта в 19:43
          Снова газпром потратил народные деньги на имидж зенита.
          ДСА
          ДСА
          24 марта в 19:40
            Ангел неБесГрешен
            Ангел неБесГрешен
            24 марта в 19:39
            Во первых, место далеко не высокое, "удачники" еврокубков расположились на первых10-15 местах. Что касается Зенита, то в Европе он провалил лишь последний сезон, в предпоследнем до последнего боролся за выход даже в ЛЧ. В остальные годы в еврокубках всегда выходили в весну, в отличии от тех же коней.
            А вообще рейтинг довольно толковый. Из наших лучше всех в Европе выступал Краснодар, и будь он почаще в ЕК наверняка был бы в первой 50-ке команд.
            mortid
            mortid
            24 марта в 19:37
            Ну конечно :D Не стань Газпром спонсором Лиги чемпионов, посмотрел бы я, как эти упыри составили рейтинг.
            Шуnя771
            Шуnя771
            24 марта в 19:36
            Не густо
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