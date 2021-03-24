«Зенит» включен в топ-50 лучших клубов десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов десятилетия.
Положение клубов в рейтинге учитывает успехи клубов в официальных соревнованиях в период с января 2011 года по декабрь 2020 года.
Лидером рейтинга стала «Барселона». Второе место занял мадридский «Реал». На третьем месте — «Бавария».
Из российских клубов лучшим выбран «Зенит» — 42-е место. «Краснодар» расположился на 96-й строчке, московский ЦСКА занял 105-е место.
В феврале IFFHS назвала лучшего футболиста десятилетия.
Барселона в Испании действительно выиграла больше титулов за 10 лет чем Реал
Барселона в Испании действительно выиграла больше титулов за 10 лет чем Реал
Это когда Бенфике слили 0:3 последний матч и заняли последнее место в группе, красочная конечно борьба была, я стоя аплодировал...Бенфике
Это когда Бенфике слили 0:3 последний матч и заняли последнее место в группе, красочная конечно борьба была, я стоя аплодировал...Бенфике
Вопросы только по Краснодару...
Вопросы только по Краснодару...
А вообще рейтинг довольно толковый. Из наших лучше всех в Европе выступал Краснодар, и будь он почаще в ЕК наверняка был бы в первой 50-ке команд.
А вообще рейтинг довольно толковый. Из наших лучше всех в Европе выступал Краснодар, и будь он почаще в ЕК наверняка был бы в первой 50-ке команд.