IFFHS составила список лучших лиг десятилетия. РПЛ заняла 13-е место

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших лиг мира по итогам второго десятилетия XXI века.
Рейтинг стран с сильнейшими чемпионатами составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге IFFHS.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Чемпионат Испании — 11988 очков.
2. Англии — 10498.
3. Бразилии — 9851.
4. Италии — 9787,5.
5. Германии — 9118.
6. Аргентины — 8639.
7. Франции — 8594.
8. Колумбии — 7672.
9. Португалии — 7217.
10. Парагвая — 6922,5.
...
13. России — 6290 очков
...
16. Украины — 16 6053,5.
Ранее «Зенит» попал в топ-50 самых успешных клубов десятилетия.
(только Англия выше Испании и Россия выше Бельгии). Так что наверное плюс-минус объективность имеет место быть. Как всегда личное мнение.
(только Англия выше Испании и Россия выше Бельгии). Так что наверное плюс-минус объективность имеет место быть. Как всегда личное мнение.
Опять врал допингист хренов ?
Опять врал допингист хренов ?