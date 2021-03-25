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IFFHS составила список лучших лиг десятилетия. РПЛ заняла 13-е место

25 марта 2021, 22:20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших лиг мира по итогам второго десятилетия XXI века.

Рейтинг стран с сильнейшими чемпионатами составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге IFFHS.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Чемпионат Испании — 11988 очков.

2. Англии — 10498.

3. Бразилии — 9851.

4. Италии — 9787,5.

5. Германии — 9118.

6. Аргентины — 8639.

7. Франции — 8594.

8. Колумбии — 7672.

9. Португалии — 7217.

10. Парагвая — 6922,5.

...

13. России — 6290 очков

...

16. Украины — 16 6053,5.

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Все комментарии
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Lucky luciano (раскрыть)
03 апреля в 13:36
Италия каким боком выше Германии? Ни одного евротрофея за последние 10 лет
mortid
mortid
26 марта в 15:50
Кто это составлял? Опять под аргентинского гнома что ли подстроились, типа он играет в самой сильной лиге? Англия номер один и никто больше, гнома в Англию, чтобы весь мир наконец увидел что "король" мышинный.
ermak6848
ermak6848
26 марта в 08:53
13 число !? Это Хорошая позиция для атаки и войти в десятку лучших..
ilyafrom
ilyafrom
26 марта в 08:10
Почему Италия выше Германии?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ник tyu (раскрыть)
26 марта в 00:34
Спасибо, я в курсе, АПЛ я регулярно смотрю. Блеск!!!!
Little Caprice
Little Caprice
26 марта в 00:14
До тех пор, пока IFFHS будет считать Европу и Южную Америку по одному коэффициенту, их рейтинги будут абсолютно неинтересны.
Ник tyu
Ник tyu ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 марта в 00:06
Кстати на ютуб канале Ла лиги матч Барселона Севилья на пике смотрело не более 1200 человек. В средне было 800. Так к слову о чемпионатах
За адекватность
За адекватность
25 марта в 23:48, ред.
11-Нидерланды, 12-Бельгия. Если абстрагироваться от латиноамериканских Лиг, то по сути европейские Лиги расположены практически в том же порядке, в каком они находятся на данный момент в таблице коэффициентов УЕФА
(только Англия выше Испании и Россия выше Бельгии). Так что наверное плюс-минус объективность имеет место быть. Как всегда личное мнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Lucky luciano (раскрыть)
25 марта в 23:37
Я не знаю по каким критериям они поставили Англию ниже Испании. В АПЛ с упоением можно смотреть любой матч, даже аутсайдеров между собой, а в Испании такая скукотища от подвала таблицы. По зрелищности АПЛ не сравнится ни кем.
nikoladolgov
nikoladolgov
25 марта в 23:17
Помнится Мудко себе в заслугу ставил, что РФПЛ входит в шестерку сильнейших чемпионатов Европы ....
Опять врал допингист хренов ?
sv_1969
sv_1969
25 марта в 23:14
Ещё одна филькина грамота...
particular
particular
25 марта в 23:09
Удел последних десятилетий - подпирать всякие рейтинги местами во второй сотне или во втором десятке...
Qatar Airways
Qatar Airways
25 марта в 23:06
Нужно срочно увеличить количество команд в РПЛ до сорока. Тогда по суммарному количеству набранных баллов мы вырвемся вперёд и возглавим этот бестолковый рейтинг от бестолковой конторы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 марта в 23:04
По делам Нам и место...).
Lucky luciano
Lucky luciano
25 марта в 22:50
Бразилию на 5 ,Италию на 3 и будет адекватно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 марта в 22:37
Статистика знает всё...
SAFqwer
SAFqwer
25 марта в 22:29
Но Парагвай на вряд ли...
Ironigor
Ironigor
25 марта в 22:26, ред.
Почётное 13 место , ФАРТОВОЕ !!!)))☝✌😜
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 22:25
Удивительно как высоко
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