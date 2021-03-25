IFFHS составила список лучших лиг десятилетия. РПЛ заняла 13-е место

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25 марта 2021, 22:20

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) составила список лучших лиг мира по итогам второго десятилетия XXI века.

Рейтинг стран с сильнейшими чемпионатами составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге IFFHS .

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Чемпионат Испании — 11988 очков.

2. Англии — 10498.

3. Бразилии — 9851.

4. Италии — 9787,5.

5. Германии — 9118.

6. Аргентины — 8639.

7. Франции — 8594.

8. Колумбии — 7672.

9. Португалии — 7217.

10. Парагвая — 6922,5.

...

13. России — 6290 очков

...

16. Украины — 16 6053,5.

Ранее «Зенит» попал в топ-50 самых успешных клубов десятилетия.