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Дзюба признан главным открытием стартовых матчей квалификации ЧМ-2022

30 марта 2021, 19:23

Нападающий сборной России Артём Дзюба признан главным открытием стартовых матчей квалификации ЧМ-2022.

Голосование проводилось на официальной странице ЧМ-2022 в твиттере, свои голоса отдали 4,4 тыс. человек.

Дзюба стал первым в рейтинге игроков, которые больше всех впечатлили болельщиков в стартовых матчах квалификации на чемпионат мира. Всего за Дзюбу проголосовали 43% респондентов.

Второе место занял форвард сборной Сербии Александар Митрович (30%), на третьей строчке — черногорец Стеван Йоветич (18%), четвёртый — австриец Саша Каладжич (9%).

Всего у Дзюбы четыре голевых действия в отборе ЧМ-2022.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
31 марта в 19:08
Ничего удивительного нет.Парень работал не поклалая рук
112910415
112910415
31 марта в 06:32
плохо дело
похоже, хакеры разминались !
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
31 марта в 03:14
После просмотра видео..... Дзюба стал открытием😂
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
30 марта в 23:52
Не долго длилось открытие...сегодня состоялось закрытие! Такой безвольной команды я не припомню,никакой организации игры,такое ощущение,что они не знали зачем вышли на поле и что им делать.Сколько дефирамбов было сказано в отношении Головина,а он абсолютный пустышка,так,скорость есть,обводка,иногда точный пас отдаст,вот и все сверхспособности.Фишка в матче,как Мак уложил пол команды на газон и нанёс розящий удар.Напрашиваются мысли,а не Черчесова сегодня ,,слили,,?
ArtemBzdn
ArtemBzdn
30 марта в 23:34
Не позорились бы: нашли "открытие" - ели шевелится длинный пень - позор. Именно из-за него игры нет. Статист липовый.
materazzi2855
materazzi2855
30 марта в 23:28
Ну хоть где-то полено первый
ТТ
ТТ
30 марта в 22:52
Миранчук тут ехидно усмехнулся!) Кто в теме,тот поймет!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 марта в 22:18
Дзюба - Открытие...
Хоть теперь немного понятнее стало в честь кого Федуны арену назвали....
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 21:36
Забьёт сборной Словакии, тогда признаем)
протон1
протон1
30 марта в 21:23
Только бы не за74л!
DXTK
DXTK
30 марта в 21:12
так Дзюба в претенденты на золотой мяч попадет.........
протон1
протон1
30 марта в 20:51
вот что значит мотивация и дзюбить
Scarlet Witch
Scarlet Witch
30 марта в 20:37
До первой топ сборной. Король Люксембургов.
Dima salev
Dima salev
30 марта в 20:34
За Словению что-ли? Киприоти футбол смотрели по телевизору а сегодня победили Словению
berda2003
berda2003
30 марта в 20:24
это жёны экспертов его выбрали, как футболист он корявый, а вот дрочун - СУПЕР!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
30 марта в 20:16
Ну наконец-то заметили Дзюбу. Всё, карьера в гору, Барса , Юве, МС, ПСЖ, Реал, Бавария уже перегрызлись за Дзюбиньо, предлагают баснословные отступные.
Hypnoz
Hypnoz
30 марта в 20:11
Пора в Апл ! Иначе, может перезреть в Рпл.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
30 марта в 20:09
Быстрей бы матч! Прямо не терпится глянуть на "Пеле, бриллиант, жемчужину, открытие"!!! Каждое движение, каждый шаг, каждый финт, гол теперь только через, эти сравнения. Осталось космос и выше только......О нет!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
30 марта в 20:07
Дзюба заслужил такое внимание!
Крикун
Крикун
30 марта в 20:04
Кто то Облаку дубль закатывает, а кто то конкуренцию у ЗЕболотного выиграть не может.
Dima salev
Dima salev
30 марта в 20:02
А возвращение Златан Ибрагимович не открытыя?
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 19:57
Ютуб , откройся!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
30 марта в 19:51
Если бы голосование проходило не в твиттере, а на ютубе, то Дзюба набрал бы ещё больше голосов. У него много фолловеров
LOpp
LOpp
30 марта в 19:49
Почему в голосовании принимали участие только 4 футболиста?
112910415
112910415
30 марта в 19:46
Кто заменит Агуэро в Манчестер Сити ?!
ДСА
ДСА
30 марта в 19:45
Тут опять российские хакеры явно поработали.
d_fincher
d_fincher
30 марта в 19:44
О нет. Теперь он будет давать интервью не каждый день, а каждый час((
asraeil
asraeil
30 марта в 19:41
Ну а что тут можно сказать.... Дзюбозоид однако...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
30 марта в 19:39
Лучший шлифовщик года!🍾
Ironigor
Ironigor
30 марта в 19:39
Он на всё способен !!!
ЭТО НАШ ДЗЮБИНИО !!!
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