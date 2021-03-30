Нападающий сборной России Артём Дзюба признан главным открытием стартовых матчей квалификации ЧМ-2022.
Голосование проводилось на официальной странице ЧМ-2022 в твиттере, свои голоса отдали 4,4 тыс. человек.
Дзюба стал первым в рейтинге игроков, которые больше всех впечатлили болельщиков в стартовых матчах квалификации на чемпионат мира. Всего за Дзюбу проголосовали 43% респондентов.
Второе место занял форвард сборной Сербии Александар Митрович (30%), на третьей строчке — черногорец Стеван Йоветич (18%), четвёртый — австриец Саша Каладжич (9%).
🚨 ⚽️ 🗳️@TeamRussia | @sjovetic | @oefb1904 | @FSSrbije | #WCQ | #WorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 29, 2021
Who has impressed you more in Qatar 2022 qualifying?
Всего у Дзюбы четыре голевых действия в отборе ЧМ-2022.
похоже, хакеры разминались !
похоже, хакеры разминались !
Хоть теперь немного понятнее стало в честь кого Федуны арену назвали....
Хоть теперь немного понятнее стало в честь кого Федуны арену назвали....
ЭТО НАШ ДЗЮБИНИО !!!
ЭТО НАШ ДЗЮБИНИО !!!