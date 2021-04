Дзюба признан главным открытием стартовых матчей квалификации ЧМ-2022

Нападающий сборной России признан главным открытием стартовых матчей квалификации ЧМ -2022.

Голосование проводилось на официальной странице ЧМ -2022 в твиттере, свои голоса отдали 4,4 тыс. человек.

Дзюба стал первым в рейтинге игроков, которые больше всех впечатлили болельщиков в стартовых матчах квалификации на чемпионат мира. Всего за Дзюбу проголосовали 43% респондентов.

Второе место занял форвард сборной Сербии (30%), на третьей строчке — черногорец (18%), четвёртый — австриец (9%).

🚨 ⚽️ 🗳️@TeamRussia | @sjovetic | @oefb1904 | @FSSrbije | #WCQ | #WorldCup



Who has impressed you more in Qatar 2022 qualifying?

FIFA