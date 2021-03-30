Чалов включён в топ-10 талантов Евро U21 по версии The Athletic

1617119228

30 марта 2021, 18:47

Авторитетный портал The Athletic представил список из 10 талантливых футболистов, на которых стоит обратить внимание на молодежном Евро-2021.

В него включен нападающий молодежной сборной России и ЦСКА .

Также в список попали нападающий датского «Вейле» Вахид Фагир (Дания), форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка (Италия), форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко (Германия), хавбек ПСВ Чуквунонсо Мадуеке (Англия), полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш (Португалия), хавбек «Хетафе» Марк Кукурелья (Испания), полузащитник «Норчепинга» Исак Йоуханнессон (Исландия), защитник «Лилля» Свен Ботман (Нидерланды) и хавбек «Монако» Орельен Тчуамени (Франция).

На молодежном Евро-2021 Чалов забил гол и сделал 3 результативные передачи в матче с Исландией (4:1).