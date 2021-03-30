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Чалов включён в топ-10 талантов Евро U21 по версии The Athletic

30 марта 2021, 18:47

Авторитетный портал The Athletic представил список из 10 талантливых футболистов, на которых стоит обратить внимание на молодежном Евро-2021.

В него включен нападающий молодежной сборной России и ЦСКА Фёдор Чалов.

Также в список попали нападающий датского «Вейле» Вахид Фагир (Дания), форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка (Италия), форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко (Германия), хавбек ПСВ Чуквунонсо Мадуеке (Англия), полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш (Португалия), хавбек «Хетафе» Марк Кукурелья (Испания), полузащитник «Норчепинга» Исак Йоуханнессон (Исландия), защитник «Лилля» Свен Ботман (Нидерланды) и хавбек «Монако» Орельен Тчуамени (Франция).

На молодежном Евро-2021 Чалов забил гол и сделал 3 результативные передачи в матче с Исландией (4:1).

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
31 марта в 09:42
Чалов - Молодец!!!
ermak6848
ermak6848
31 марта в 09:36
Приятная новость
lexatver
lexatver
30 марта в 21:50
Маслов был 11
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 марта в 21:25
Мы Федю оцениваем на протяжении нескольких лет, а The Athletic только по ОДНОМУ матчу с Исландией! Так что им простительно.
BDA8181
BDA8181
30 марта в 21:12, ред.
Господи, дай бог чтоб только такие таланты появлялись во всех странах, тогда у Россий появиться шанс стать чемпионами Европы хотя бы ))
Mi6
Mi6
30 марта в 21:09
Кабы не Гончаренко, так расцвёл бы
ДАША Д
ДАША Д
30 марта в 20:49
Чахнет талант, чахнет.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 марта в 20:19
Да, я знаю. Я так ,ради юмора , чуть разредить обстановку. Спасибо за понимание.
SHMEL258
SHMEL258
30 марта в 20:11
Ух уж мне эти включения Феди в различные сборные и одаривание несуществующими титулами и регалиями. Мне кажется ему это не идёт на пользу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
30 марта в 20:07
Его сразу после Франции домой отправили, чтобы не позориться.
Байкал-38
Байкал-38
30 марта в 20:04
Мы уже поняли, что из себя представляет Чалов, теперь очередь за иностранцами. Гинер никогда не продаст Федю больше чем за пять лямов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 19:54
Снова армейцы на высоте.
ermak6848
ermak6848
30 марта в 19:52
хотя и на 5 минут - но приятно
izrafel
izrafel
30 марта в 19:47
В одном матче поиграл и что уже обратить внимание?.... второй матч полностью провалил (от него мячик как от доски отскакивал и моменты только портил) ...а обратить внимание именно на него надо.... особенно тренеру команды....нечего его в состав ставить...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ доктоР7 (раскрыть)
30 марта в 19:43
Кокорин ни одного такого сезона не выдал и после 30 подающий надежды, но на чалова еще есть надежда, пока ему далеко до 30
Futurista
Futurista ответ Caniggia (раскрыть)
30 марта в 19:26
Дома...
An Jo
An Jo ответ scarp (раскрыть)
30 марта в 19:24
https://coub.com/view/19lr7h
Ironigor
Ironigor ответ Caniggia (раскрыть)
30 марта в 19:21
Он на замене !
oFANATo
oFANATo
30 марта в 19:20
Молодец Федор заслужил.
Caniggia
Caniggia
30 марта в 19:20
А где Маслов?
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 марта в 19:19
Стареем , видать им виднее , они то пользуются Карл Цейссовской оптикой !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 19:09
Похоже, зрение у нас ни к черту!!!
LOpp
LOpp
30 марта в 19:07
А чего молодежное евро-21 уже завершилось?
Вроде как ещё третий тур есть, потом плей-офф.
scarp
scarp
30 марта в 19:04
Вахид Фагир (Дания)
Юссуфа Мукоко (Германия)
Чуквунонсо Мадуеке (Англия)
Орельен Тчуамени (Франция)

)))
Mi6
Mi6
30 марта в 19:03
Жаль, что Гинер подпортил Фёдору карьеру - сейчас феерил бы в Кристал Пэлас!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
30 марта в 19:02
Ну зачем так!Там довольно приличная команда собралась!
доктоР7
доктоР7
30 марта в 18:53, ред.
Федя выдал только один приличный сезон в РПЛ. Надежды, надежды...Может быть с Данией покажет приличную игру.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
30 марта в 18:47
Грош цена этому "athletic"
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