Самедов: «Сборная России по игре не заслужила поражения»

Бывший футболист сборной России прокомментировал поражение национальной команды от команды Словакии в матче отборочного цикла ЧМ -2022 (1:2).

Не получилось реализовать моменты, такое бывает. Когда пропустили второй гол — видно, что в обороне немного не разобрались. Не успели сместиться, накрыть. Индивидуальные ошибки, наверное. А по игре, на самом деле, поражение не заслуживали.

Черчесов не справляется? Вы о чем вообще говорите? Человек вывел сборную на Евро, в отборочном турнире к чемпионату мира взял 6 очков из 9. Нужно же быть объективными. Думаю, моя позиция понятна.