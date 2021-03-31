ГлавнаяНовости

Самедов: «Сборная России по игре не заслужила поражения»

31 марта 2021, 12:06
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение национальной команды от команды Словакии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (1:2).

Не получилось реализовать моменты, такое бывает. Когда пропустили второй гол — видно, что в обороне немного не разобрались. Не успели сместиться, накрыть. Индивидуальные ошибки, наверное. А по игре, на самом деле, поражение не заслуживали.

Черчесов не справляется? Вы о чем вообще говорите? Человек вывел сборную на Евро, в отборочном турнире к чемпионату мира взял 6 очков из 9. Нужно же быть объективными. Думаю, моя позиция понятна.

Все новости
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии1
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии6
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии3
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии4
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваша совесть
Ваша совесть
31 марта в 14:28
Александр! По игре заслужила, не заслужили по ожиданиям такого наплевательского отношения со стороны тренерского штаба и футболистов к игре миллионы болельщиков, заслуживающие большего уважения к себе и стране!
drug01
drug01
31 марта в 12:09
Но и победы тоже
Байкал-38
Байкал-38
31 марта в 12:08
Я скажу больше по игре сборная России не заслуживала даже ничьи!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100