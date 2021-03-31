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Евсеев — о сборной России: «Играли на порядок лучше, а результата нет»

31 марта 2021, 11:03
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о поражении сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии (1:2).

Как и предполагалось, Словакия показала себя против сборной России как неуступчивая команда. Увидев тот же состав, что и на Словению, можно было подумать, что сыграем в три центральных защитника. Но мы играли в четыре. Слева Жирков и Кудряшов, а справа Марио Фернандес. Жемалетдинов большую часть времени оказывался в центре.

Видите, чем футбол хорош? Играли на порядок лучше, а результата нет. Два момента у словаков было, два реализовали. Шунин хороший вратарь, но он не выручает. Не скажу, что в первом голе он виноват. Но второй… Именно выручить в таких моментах это и говорит об уровне вратаря. Ни в коем случае не хочу его принизить. Шунин хороший вратарь, заслуженно играет в сборной, но выручить не смог. Перед Евро не самый приятный момент.

Моменты были, когда пропустили, Марио мог сразу же забить. Были моменты у Дзюбы. Мне понравилось, что мы не побоялись. Обратная замена Мостового? Я смотрел на структуру игры сборной. Мне понравилось, как тренеры ее перестроили. Посчитали, что второй форвард более опасен, чем Мостовой и вышел Соболев. Дзюба был один в единоборствах с защитниками. Когда вышел Соболев, появились моменты и неуверенность в обороне у Словакии. В плане тактики наш штаб сработал хорошо. Но результата нет. Лучше было бы наоборот.

Мы владели мячом, инициативой, оказывали давление. Мне качество и структура игры понравились. Но надо знать Словакию. Команда терпит, ждёт момент. Сыграла вничью с Кипром, Мальтой, которые хорошо сейчас выглядят. Только в тех матчах словаки играли первым номером, а здесь готовили контратаки, ждали их. Не забили еще один-два. Не выиграли. Но по отношению к делу, по выполненной работе у тренеров не должно быть претензий к команде. Но мы хотели бы увидеть ещё одну победу.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
31 марта в 11:13
Почему бы сразу не сделать эту замену. Это говорит о том,что тренерский штаб плохо читает игру,не видит ее.паника..
КЭТиК
КЭТиК
31 марта в 11:12
Лучше играть плохо, но брать очки.
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