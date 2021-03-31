Бывший российский тренер подвел итоги мартовских матчей сборной России в квалификации на ЧМ -2022.

Результат неплохой. Конечно, хотелось бы, чтобы был стопроцентный, но без поражений побед не бывает. Хотя из всех трех команд, с которыми мы играли, словаки были сильнее и организованнее остальных. У них есть много игроков, которые выступают в хороших европейских клубах. И было видно, что Словакия была максимально мобилизована, у них была огромная самоотдача — это отмечают и сами игроки, и главный тренер. Но в любом случае первое место в группе разыграют Хорватия и Россия.

Словаки тоже могут создать конкуренцию, но фавориты группы — Россия и Хорватия. Матч с хорватами будет определяющим? Думаю, с хорватами будут самые главные, определяющие матчи в турнирной таблице. Должны подготовиться соответствующим образом — не сомневаюсь, что так и будет.