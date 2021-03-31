Бывший российский тренер Валерий Газзаев подвел итоги мартовских матчей сборной России в квалификации на ЧМ-2022.
Результат неплохой. Конечно, хотелось бы, чтобы был стопроцентный, но без поражений побед не бывает. Хотя из всех трех команд, с которыми мы играли, словаки были сильнее и организованнее остальных. У них есть много игроков, которые выступают в хороших европейских клубах. И было видно, что Словакия была максимально мобилизована, у них была огромная самоотдача — это отмечают и сами игроки, и главный тренер. Но в любом случае первое место в группе разыграют Хорватия и Россия.
Словаки тоже могут создать конкуренцию, но фавориты группы — Россия и Хорватия. Матч с хорватами будет определяющим? Думаю, с хорватами будут самые главные, определяющие матчи в турнирной таблице. Должны подготовиться соответствующим образом — не сомневаюсь, что так и будет.
Никто не будет из экспертов, бывших игроков, отцов-командиров давать объективных причин проблем сборной. Сколько времени осталось до Евро?). Сколько времени до сентября, когда предстоит сборной 2-х матчевое противостояние?). Разве по Черчесову видно, что он будет, что-то менять, исправлять, ставить игру?).
Грохот сборной в Словакии, как шкафа, это лишь прелюдии большого шухера и откат национальной сборной на годы назад. Неужели не видно, что уходит время с этим тренером? Дисциплина, это хорошо. Но одного взгляда от которого Фомин теряет дар речи, этого мало. Нужно подкреплять свои знания в тактике, в стратегии надёжной игрой, хотя бы на 2 года.
Пятый год идёт, а сборная топчется на месте, как "бриллиант Пеле". С уханьем и бьющего себя в грудь напа с каменного века. Момент Джикии с Фернандесом, это просто позор, какой-то. Позор с надрывом от увиденного хохота). Фляга сметаны от увиденного! Да какая фляга?
Цистерна!!)). Спасибо парням за цирк, оставили след в мировой истории. Не часто такое увидишь.
Не вижу оптимизма в будущем сборной.
Никто не будет из экспертов, бывших игроков, отцов-командиров давать объективных причин проблем сборной. Сколько времени осталось до Евро?). Сколько времени до сентября, когда предстоит сборной 2-х матчевое противостояние?). Разве по Черчесову видно, что он будет, что-то менять, исправлять, ставить игру?).
Грохот сборной в Словакии, как шкафа, это лишь прелюдии большого шухера и откат национальной сборной на годы назад. Неужели не видно, что уходит время с этим тренером? Дисциплина, это хорошо. Но одного взгляда от которого Фомин теряет дар речи, этого мало. Нужно подкреплять свои знания в тактике, в стратегии надёжной игрой, хотя бы на 2 года.
Пятый год идёт, а сборная топчется на месте, как "бриллиант Пеле". С уханьем и бьющего себя в грудь напа с каменного века. Момент Джикии с Фернандесом, это просто позор, какой-то. Позор с надрывом от увиденного хохота). Фляга сметаны от увиденного! Да какая фляга?
Цистерна!!)). Спасибо парням за цирк, оставили след в мировой истории. Не часто такое увидишь.
Не вижу оптимизма в будущем сборной.