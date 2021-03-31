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Газзаев: «Фавориты группы — Россия и Хорватия»

31 марта 2021, 12:40
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший российский тренер Валерий Газзаев подвел итоги мартовских матчей сборной России в квалификации на ЧМ-2022.

Результат неплохой. Конечно, хотелось бы, чтобы был стопроцентный, но без поражений побед не бывает. Хотя из всех трех команд, с которыми мы играли, словаки были сильнее и организованнее остальных. У них есть много игроков, которые выступают в хороших европейских клубах. И было видно, что Словакия была максимально мобилизована, у них была огромная самоотдача — это отмечают и сами игроки, и главный тренер. Но в любом случае первое место в группе разыграют Хорватия и Россия.

Словаки тоже могут создать конкуренцию, но фавориты группы — Россия и Хорватия. Матч с хорватами будет определяющим? Думаю, с хорватами будут самые главные, определяющие матчи в турнирной таблице. Должны подготовиться соответствующим образом — не сомневаюсь, что так и будет.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
31 марта в 13:39
А остальные сборные с этим фаворитством явно не согласны.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
31 марта в 13:33
Пятый год Черчесов у руля сборной. Пятый! Игры стабильной не было и нет. Все, как-то коряво, на разрыв булок. Нет поставленной игры, как в атаке, так и в обороне. Вот и сейчас, когда казалось бы поражение выявляет ошибки тренерского штаба, занавес закрылся. Шапито уехало. Шатер собран, погасли лампы-софиты.
Никто не будет из экспертов, бывших игроков, отцов-командиров давать объективных причин проблем сборной. Сколько времени осталось до Евро?). Сколько времени до сентября, когда предстоит сборной 2-х матчевое противостояние?). Разве по Черчесову видно, что он будет, что-то менять, исправлять, ставить игру?).
Грохот сборной в Словакии, как шкафа, это лишь прелюдии большого шухера и откат национальной сборной на годы назад. Неужели не видно, что уходит время с этим тренером? Дисциплина, это хорошо. Но одного взгляда от которого Фомин теряет дар речи, этого мало. Нужно подкреплять свои знания в тактике, в стратегии надёжной игрой, хотя бы на 2 года.
Пятый год идёт, а сборная топчется на месте, как "бриллиант Пеле". С уханьем и бьющего себя в грудь напа с каменного века. Момент Джикии с Фернандесом, это просто позор, какой-то. Позор с надрывом от увиденного хохота). Фляга сметаны от увиденного! Да какая фляга?
Цистерна!!)). Спасибо парням за цирк, оставили след в мировой истории. Не часто такое увидишь.
Не вижу оптимизма в будущем сборной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ allemz (раскрыть)
31 марта в 13:21
Давай по порядку. Оздоев - ингуш по национальности, значит "ингушский" Модрич. Во вторых роль Модрича уготована Головину, либо Миранчуку, либо Зобнину. Во- третьих Черчесова ставил не Газзаев, не Газзаеву и снимать. И, наконец, главное. Все таки я лично и Хорватию, и Словакию поставлю выше РФ. Но с учетом вчерашней игры Кипр нам тоже не подарок, да и в Словении мы уже отгребали. Так что не фавориты мы - однозначно.
ЮЗИК
ЮЗИК
31 марта в 13:16
Ещё Словакия не сказала последнего слова
Garrincha58
Garrincha58
31 марта в 12:54
хорошо устроился тепло сытно уютно ненавижу таких
allemz
allemz
31 марта в 12:53
Газзай Усачевич, ты маразматик старый, в курсе что Словакия уже показала уровень этой "сборной". Победа над Мальтой - случайность, с тобой и твоим тренером усатым клоном уж точно фавориты. Упорно ставит Оздоева видя в нем осетинского Модрича, тренер-пророк, даешь пожизненный контракт усачу!
Байкал-38.
Байкал-38.
31 марта в 12:46
Я бы Кипр со счетов не сбрасывал бы.
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