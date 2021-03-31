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Детский тренер Тюкавина назвал сильные стороны Константина

31 марта 2021, 11:05

Вадим Гаранин, детский тренер нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, назвал сильные качества игрока.

Чутье нападающего, помноженное на хорошую работу с мячом и на нестандартность, которой мало в нашем футболе. Мог исполнить такое, что все восхищались. До сих пор помню, как на турнире имени Численко, когда я только принял команду, была ситуация на фланге: Андрей Мазурин (тоже очень талантливый парень из академии) получил мяч, и я уже собирался по шаблону крикнуть: «Меняй». Ну, то есть сделай перевод на другую бровку. Но не успел. В итоге Мазурин исполнил сложный финт, а Тюкавин с его паса нарисовал такое действие сумасшедшее, что весь манеж просто зааплодировал и потом еще весь день этот эпизод вспоминали.

Поймал себя на мысли: «Как хорошо, что не успел крикнуть какой-то шаблон типа этого „меняй“». Ну, услышали бы они меня, развернули игру через центрального защитника, затем через вратаря, и так раз 10, а тут один крутанул улитку, второй подстроился под тяжелейший мяч — типа как Костя «Спартаку» забил пяткой. Кайфанул, что эти яркие ребята у меня в команде.

Костя вот такой неординарный — он может забить любой частью тела, и это будет выглядеть не коряво, а по-футбольному, так, будто он это и задумывал. Плюс он игровик — сыграть в оттяжке для него не проблема, понимает, когда мяч попридержать, когда взорваться.

В чем ему надо прибавлять? Понятно, что это интенсивность, мощностные проявления. Но еще есть момент — и он знает об этом, потому что мы общаемся периодически. В детстве у него были периоды, когда, чувствуя, что он яркий футболист, Костя где-то чуть сбавлял к себе требования. Мы говорили ему: «Если ты сбавишь сейчас, потом просто не добавишь в этом, когда потребуется».

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
31 марта в 11:38
Тут еще с ним работы непочатый край...
ДСА
ДСА
31 марта в 11:15
Сильные стороны еще качать и качать надо.
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