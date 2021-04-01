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Байсуфинов: «Казахстан мечтает о выходе на чемпионат мира»

01 апреля 2021, 02:54
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 1Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов дал комментарий после выездного матча с Украиной (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Да, у нас были проблемы по первому тайму, и связаны они, конечно, с тем, что, когда речь идёт про спаренные игры, то вторая игра у нас не всегда удачно складывается, беря во внимание такие моменты как восстановление, переезды, часовые пояса. Второй тайм показал, что при желании можно всё поменять. Нужно менять ментальность наших молодых футболистов. Всё возможно, второй тайм это показал. Думаю, мы будем над этим работать, и ребята будут прибавлять.

Мы сейчас работает под таким девизом, что если мы будем играть на победу, то ничейного результата, может, и добьёмся, а если будем играть на ничью, то не добьёмся ничего. До пропущенного мяча, такое впечатление, что будто бы играли так, чтобы лишь обезопасить свои ворота. В перерыве ребята прониклись идеей. Да, у нас не хватает мощи в атаке, где-то недорабатываем, но мы с нашими соперниками не можем ставить игру первым номером, хотя будем стремиться к этому.

Может ли Казахстан выйти на чемпионат мира, если будет играть агрессивно? Это наша мечта. Мечтать всегда нужно, и нужно идти к мечте. Думаю, нам есть куда расти, двигаться. Думаю, чемпионат мира когда-то будет и у сборной Казахстана, но пока мы будем работать с тем, что у нас есть, и зарабатывать баллы.

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Все комментарии
112910415
112910415
01 апреля в 06:58
стараться изо всех сил !
иначе какой смысл ?
Василий Корнечук
Василий Корнечук
01 апреля в 06:24
Китай тоже хочет, и Монголия, и Вьетнам. Играют в своем отборе и бьются за выход.
ДАША Д
ДАША Д
01 апреля в 05:34
Шансов на выход абсолютно никаких.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 апреля в 02:59
Мечтать не вредно.
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