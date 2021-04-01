Яремчук: «Каждый игрок сборной Украины должен спуститься на землю»

Нападающий «Гента» и сборной Украины дал комментарий после домашнего матча с Казахстаном (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Создали много хороших моментов, где подвела реализация. Сложно что-то говорить. Есть результат, мы должны за него нести ответственность. Каждый футболист должен задуматься и немного спуститься на землю после таких матчей и проанализировать.

Думаю, слова Шевченко должны остаться в раздевалке. Думаю, каждый футболист согласен с его словами. Я сказал от себя, что каждый игрок должен проанализировать, спуститься на землю. Думаю, борьба ещё не закончена. Должны в следующих матчах исправить ситуацию.

Мы знали, что Казахстан будет играть от обороны. Нужно было больше играть на флангах. Шевченко делал акцент на реализации. Он знал об этом ещё перед матчем. Она нас подвела сегодня.

Конечно, левый фланг — это не моя позиция. У меня нет навыков на этой позиции. Но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции, выкладываться на 100%. Где скажут играть, там и буду.

Эксперты говорили, что мои открывания похожи на стиль Мбаппе? Да нет, мне до Мбаппе как отсюда в Бельгию пешком.