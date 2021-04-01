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Яремчук: «Каждый игрок сборной Украины должен спуститься на землю»

01 апреля 2021, 01:52
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 1Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук дал комментарий после домашнего матча с Казахстаном (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Создали много хороших моментов, где подвела реализация. Сложно что-то говорить. Есть результат, мы должны за него нести ответственность. Каждый футболист должен задуматься и немного спуститься на землю после таких матчей и проанализировать.

Думаю, слова Шевченко должны остаться в раздевалке. Думаю, каждый футболист согласен с его словами. Я сказал от себя, что каждый игрок должен проанализировать, спуститься на землю. Думаю, борьба ещё не закончена. Должны в следующих матчах исправить ситуацию.

Мы знали, что Казахстан будет играть от обороны. Нужно было больше играть на флангах. Шевченко делал акцент на реализации. Он знал об этом ещё перед матчем. Она нас подвела сегодня.

Конечно, левый фланг — это не моя позиция. У меня нет навыков на этой позиции. Но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции, выкладываться на 100%. Где скажут играть, там и буду.

Эксперты говорили, что мои открывания похожи на стиль Мбаппе? Да нет, мне до Мбаппе как отсюда в Бельгию пешком.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
01 апреля в 07:03
Надо спускаться пока шансы не растеряли
ДСА
ДСА
01 апреля в 05:31
Теперь мысли только о втором месте.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 апреля в 04:43
Ну Казахи красавцы конечно!
протон1
протон1
01 апреля в 02:50
а что шевча сказал в раздевалке? москоляки на гиляку?
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 02:08
Моменты - это хорошо, но голы важнее.
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