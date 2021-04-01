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Малиновский о Казахстане: «Нужно забивать и не пропускать от такой команды»

01 апреля 2021, 02:26
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 1Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский подвёл итоги домашнего матча с Казахстаном (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Считаю, нужно было забивать свои моменты. Моё мнение — мы должны играть чуть быстрее и против своих оппонентов. Полузащитник против полузащитника, нападающий против защитника. У нас все ребята очень умные, но не хватает движения в последней фазе, мысли. Где-то открыться, где-то на метр отскочить. Над такими моментами надо работать и прибавлять. По игре нужно забивать и не пропускать от такой команды.

Но я считаю, что всё ещё впереди. Не нужно сильно грузиться этой ситуацией, потому что нет повода. У нас ещё много матчей. Обидно, конечно, но это футбол. Надеюсь, в следующих матчах нам повезёт, и с реализацией будет лучше, чем в этой встрече.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
01 апреля в 06:22
Нужно либо играть либо не входить на игру. Но уже писал, что сборная не имела морального права выходить на этот матч. Если наша команда будет играть также, как против сборной Финляндии, на евро можно не участвовать.
Roman73
Roman73
01 апреля в 06:07
У Украины вместо семи законных очков -три . Славянская несобранность.
Мафиёзник
Мафиёзник
01 апреля в 05:14
Мужиков-мало я забил такой команде.
Василий 50
Василий 50
01 апреля в 02:57
Эти игроки зазвездились.
1bear
1bear
01 апреля в 02:51
да уж,не повезло так не повезло...
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