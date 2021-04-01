Малиновский о Казахстане: «Нужно забивать и не пропускать от такой команды»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины подвёл итоги домашнего матча с Казахстаном (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Считаю, нужно было забивать свои моменты. Моё мнение — мы должны играть чуть быстрее и против своих оппонентов. Полузащитник против полузащитника, нападающий против защитника. У нас все ребята очень умные, но не хватает движения в последней фазе, мысли. Где-то открыться, где-то на метр отскочить. Над такими моментами надо работать и прибавлять. По игре нужно забивать и не пропускать от такой команды.

Но я считаю, что всё ещё впереди. Не нужно сильно грузиться этой ситуацией, потому что нет повода. У нас ещё много матчей. Обидно, конечно, но это футбол. Надеюсь, в следующих матчах нам повезёт, и с реализацией будет лучше, чем в этой встрече.