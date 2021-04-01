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Гнабри: «Германия должна лучше реализовывать свои моменты»

01 апреля 2021, 02:13
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 2Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Вингер «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал домашнее поражение от Северной Македонии (1:2) в отборочном матче ЧМ-2022.

Всё сводится к тому, что мы не реализовали свои моменты. Соперник усложнил нам жизнь, но мы всё равно должны забивать больше, когда так доминируем на поле.

Мы знаем, что должны лучше распоряжаться своими шансами, но я не беспокоюсь о чемпионате Европы. Он ещё не начался, и у нас ещё есть время, чтобы проработать необходимые моменты.

Мы вошли в игру как явные фавориты и создали множество моментов. Мы пропустили первыми, но вернулись в игру и разочарованы тем, что в итоге остались без очков.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
01 апреля в 08:41
Неожиданно!!!
ДАША Д
ДАША Д
01 апреля в 04:34
Так и на чемпионат мира можно не поехать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 апреля в 02:53
Самый неожиданный результат.
Ironigor
Ironigor
01 апреля в 02:29
Да ладно, нам тоже не везёт !!!
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