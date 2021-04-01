Гнабри: «Германия должна лучше реализовывать свои моменты»

Вингер «Баварии» и сборной Германии прокомментировал домашнее поражение от Северной Македонии (1:2) в отборочном матче ЧМ -2022.

Всё сводится к тому, что мы не реализовали свои моменты. Соперник усложнил нам жизнь, но мы всё равно должны забивать больше, когда так доминируем на поле.

Мы знаем, что должны лучше распоряжаться своими шансами, но я не беспокоюсь о чемпионате Европы. Он ещё не начался, и у нас ещё есть время, чтобы проработать необходимые моменты.

Мы вошли в игру как явные фавориты и создали множество моментов. Мы пропустили первыми, но вернулись в игру и разочарованы тем, что в итоге остались без очков.