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Умер чемпион СССР в составе ЦСКА Валентин Афонин

сегодня, 10:38

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что участник чемпионатов мира по футболу 1966 и 1970 годов в составе сборной СССР Валентин Афонин скончался в возрасте 81 года.

Афонин выступал за владимирский «Трактор», СКА (Ростов-на-Дону), московский ЦСКА. Афонин, игравший на позиции защитника, в составе ЦСКА стал чемпионом СССР 1970 года.

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