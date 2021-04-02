Умер чемпион СССР в составе ЦСКА Валентин Афонин

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что участник чемпионатов мира по футболу 1966 и 1970 годов в составе сборной СССР Валентин Афонин скончался в возрасте 81 года.
Афонин выступал за владимирский «Трактор», СКА (Ростов-на-Дону), московский ЦСКА. Афонин, игравший на позиции защитника, в составе ЦСКА стал чемпионом СССР 1970 года.
#ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Николаевича Афонина 🕯 pic.twitter.com/DAAFlD5yWa— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 2, 2021