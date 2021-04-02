«Реал» готов продать игроков, находящихся в аренде, чтобы подписать Холанда

«Арсенал» намерен выкупить Мартина Эдегора у «Реала», а мадридский клуб готов выслушать предложения по полузащитнику, сообщает The Times.
По информации источника, «сливочные» готовы продать ряд игроков, которые в настоящее время находятся в аренде, чтобы заполучить средства для подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Утверждается, что Даниэль Себальос, который также находится на правах аренды в «Арсенале», Гарет Бэйл («Тоттенхэм»), Браим Диас («Милан») и Лука Йович («Айнтрахт») будут доступны для трансфера.