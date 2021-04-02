«Реал» готов продать игроков, находящихся в аренде, чтобы подписать Холанда

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сегодня, 10:28

«Арсенал» намерен выкупить у «Реала», а мадридский клуб готов выслушать предложения по полузащитнику, сообщает The Times.

По информации источника, «сливочные» готовы продать ряд игроков, которые в настоящее время находятся в аренде, чтобы заполучить средства для подписания нападающего дортмундской «Боруссии» .

Утверждается, что , который также находится на правах аренды в «Арсенале», («Тоттенхэм»), («Милан») и («Айнтрахт») будут доступны для трансфера.