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«Реал» готов продать игроков, находящихся в аренде, чтобы подписать Холанда

сегодня, 10:28

«Арсенал» намерен выкупить Мартина Эдегора у «Реала», а мадридский клуб готов выслушать предложения по полузащитнику, сообщает The Times.

По информации источника, «сливочные» готовы продать ряд игроков, которые в настоящее время находятся в аренде, чтобы заполучить средства для подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Утверждается, что Даниэль Себальос, который также находится на правах аренды в «Арсенале», Гарет Бэйл («Тоттенхэм»), Браим Диас («Милан») и Лука Йович («Айнтрахт») будут доступны для трансфера.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:44
Ради одного на такие жертвы
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:22
Неплохо БД заработает, с Реала можно по максимуму вытащить.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:07
С мира по нитке голому рубашка.
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 10:54
Хорошее решение, все-равно не тянут на основу. По Себальосу, Эдегору, Диасу будет +, их за копейки подписали в свое время, Бэйл себя отработал, с него разгрузка по зарплатной ведомости, только с Йовичем прокол, если его вообще кто-то купит, то это будет небольшая сумма.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:29, ред.
Холанд дорого стоит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:29
Отличное решение для Реала!
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