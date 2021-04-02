16-летний защитник «Эвертона» Смолл не хочет оставаться в клубе

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сегодня, 09:35

16-летний защитник «Эвертона» намерен отказаться от предложения «ирисок» по профессиональному контракту, чтобы продолжить карьеру в первой команде в другом клубе, сообщает The Express.

Смолл стал самым молодым игроком «Эвертона» в истории, когда дебютировал в первой команде против «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии в начале этого сезона. По информации источника, игрок опасается, что в ближайшие несколько лет ему будет трудно получить место в основе.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Брайтон» и «Брентфорд» следят за его прогрессом.

Также недавно сообщалось, что «Эвертон» получит до 20% от суммы с продажи Николы Влашича.