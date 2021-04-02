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Игрок «Тамбова» — об опросе в РФС: «Мне запрещено говорить»

вчера, 23:58

Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин, подозреваемый в ставках и оказании влияния на результаты матчей, рассказал об опросе в РФС.

Как прошел опрос? Это не ко мне, а к пресс-атташе клуба. Мне запрещено говорить.

Почему так долго длилось? Так получилось.

В чем меня обвиняют? Я сам не знаю. Как я могу об этом говорить, если я сам не знаю, в чем меня обвиняет РФС. Просто проводят проверку.

Буду ли дальше играть? Почему я должен не играть?

Когда я вернусь к тренировкам? Я не знаю. Что вы от меня хотите?

Как я попали в «Тамбов»? Не буду я ничего рассказывать.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:33
Вполне возможно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:28
Эти двое только пришли в Тамбов. Это другим не платили. А эти , походу , пришли именно с целью наварить маленько.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:23
Теперь поздно дурачка включать.
Типа ничего не знаю, не виноват, невинно допрашивали.
На суде еще не то будет, если дойдет до суда. А по логике вещей, должно бы дойти...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:05
Очень мутная история. Интересно найду виноватых или их просто назначат??? Ждем окончания расследования. Парней с одной стороны жалко, зарплату месяцами не платили, но с другой стороны правила едины для всех. Хочешь играть на ставках , бросай футбол, а если хочешь играть в футбол, то букмекерские конторы обходи стороной.
Всем здоровья.
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