Игрок «Тамбова» — об опросе в РФС: «Мне запрещено говорить»

Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин, подозреваемый в ставках и оказании влияния на результаты матчей, рассказал об опросе в РФС.
Как прошел опрос? Это не ко мне, а к пресс-атташе клуба. Мне запрещено говорить.
Почему так долго длилось? Так получилось.
В чем меня обвиняют? Я сам не знаю. Как я могу об этом говорить, если я сам не знаю, в чем меня обвиняет РФС. Просто проводят проверку.
Буду ли дальше играть? Почему я должен не играть?
Когда я вернусь к тренировкам? Я не знаю. Что вы от меня хотите?
Как я попали в «Тамбов»? Не буду я ничего рассказывать.
Всем здоровья.
Всем здоровья.