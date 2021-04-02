Игрок «Тамбова» — об опросе в РФС: «Мне запрещено говорить»

Полузащитник «Тамбова» , подозреваемый в ставках и оказании влияния на результаты матчей, рассказал об опросе в РФС .

Как прошел опрос? Это не ко мне, а к пресс-атташе клуба. Мне запрещено говорить.

Почему так долго длилось? Так получилось.

В чем меня обвиняют? Я сам не знаю. Как я могу об этом говорить, если я сам не знаю, в чем меня обвиняет РФС . Просто проводят проверку.

Буду ли дальше играть? Почему я должен не играть?

Когда я вернусь к тренировкам? Я не знаю. Что вы от меня хотите?

Как я попали в «Тамбов»? Не буду я ничего рассказывать.