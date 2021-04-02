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Экс-игрок сборной Колумбии приговорён к 11 годам тюрьмы за наркоторговлю

сегодня, 05:55

Бывший полузащитник «Реала Сосьедад», «Саутгемптона» и сборной Колумбии Джон Виафара приговорён к более чем 11 годам тюремного заключения в США.

Сообщается, что 42-летний колумбиец был экстрадирован в США в январе 2020 года, а в ноябре признал себя виновным в сговоре с членами мексиканского картеля с целью организации поставок кокаина из Колумбии в США. Виафара находился под следствием более трёх лет.

Ранее сообщалось об арбитре из Сербии Срджане Обрадовиче, который был приговорён к 15 месяцам тюрьмы из-за судейства в матче сербского чемпионата.

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idres
idres
сегодня в 08:28
Нормальное явление...подработка к пенсии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:05
В Колумбии это в порядке вещей.
beefs
beefs
сегодня в 06:27
Слишком мало зарабатывал на футболе...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:01
11 лет отсидит спокойно и вернётся.
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