Экс-игрок сборной Колумбии приговорён к 11 годам тюрьмы за наркоторговлю

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сегодня, 05:55

Бывший полузащитник «Реала Сосьедад», «Саутгемптона» и сборной Колумбии приговорён к более чем 11 годам тюремного заключения в США .

Сообщается, что 42-летний колумбиец был экстрадирован в США в январе 2020 года, а в ноябре признал себя виновным в сговоре с членами мексиканского картеля с целью организации поставок кокаина из Колумбии в США . Виафара находился под следствием более трёх лет.

Ранее сообщалось об арбитре из Сербии Срджане Обрадовиче, который был приговорён к 15 месяцам тюрьмы из-за судейства в матче сербского чемпионата.