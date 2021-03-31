Бензема грозит до 5 лет тюрьмы за шантаж

Нападающий «Реала» Карим Бензема в скором времени предстанет перед судом по делу о шантаже партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.
Напомним, что в 2015 году Бензема был обвинен в посредничестве при шантаже Вальбуэна записью интимного характера.
Сообщается, что заседание суда назначено на октябрь 2021 года.
Если 33-летнего футболиста признают виновным, то ему грозит тюремный срок до пяти лет, а также штраф до 60 тысяч евро.
Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на то, что его пригласили в суд по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна, сейчас играющего за «Олимпиакос», видеозаписью интимного характера.
Заседание пройдет в суде Версаля с 20 по 22 октября. Если вина форварда «сливочных» будет доказана, то Бензема может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет и заплатить штраф в 75 тысяч евро.
«Вуаля, наконец-то, поехали! Пусть этот фарс закончится навсегда 🔥⚔️», – написал Бензема в инстаграме.
Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.
Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не был вызван в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира-2018.
Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на то, что его пригласили в суд по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна, сейчас играющего за «Олимпиакос», видеозаписью интимного характера.
Заседание пройдет в суде Версаля с 20 по 22 октября. Если вина форварда «сливочных» будет доказана, то Бензема может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет и заплатить штраф в 75 тысяч евро.
«Вуаля, наконец-то, поехали! Пусть этот фарс закончится навсегда 🔥⚔️», – написал Бензема в инстаграме.
Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.
Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не был вызван в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира-2018.
То Саркози посадили, теперь за Бензема взялись.
То Саркози посадили, теперь за Бензема взялись.