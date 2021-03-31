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Бензема грозит до 5 лет тюрьмы за шантаж

31 марта 2021, 12:02

Нападающий «Реала» Карим Бензема в скором времени предстанет перед судом по делу о шантаже партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

Напомним, что в 2015 году Бензема был обвинен в посредничестве при шантаже Вальбуэна записью интимного характера.

Сообщается, что заседание суда назначено на октябрь 2021 года.

Если 33-летнего футболиста признают виновным, то ему грозит тюремный срок до пяти лет, а также штраф до 60 тысяч евро.

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Brooklyn888
Brooklyn888
31 марта в 23:20
Пусть этот фарс закончится навсегда 🔥⚔️». Бензема о вызове в суд по делу о шантаже Вальбуэна
Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на то, что его пригласили в суд по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна, сейчас играющего за «Олимпиакос», видеозаписью интимного характера.

Заседание пройдет в суде Версаля с 20 по 22 октября. Если вина форварда «сливочных» будет доказана, то Бензема может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет и заплатить штраф в 75 тысяч евро.

«Вуаля, наконец-то, поехали! Пусть этот фарс закончится навсегда 🔥⚔️», – написал Бензема в инстаграме.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не был вызван в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира-2018.
League1
League1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
31 марта в 18:23
А пыня?
Hamman
Hamman
31 марта в 17:12
Уверен что всё закончится оправданием. Столько и продлилось из-за того что отсутствовали какие либо улики в виновности Бензема. Всё что у них есть, это лишь подозрения самого Вальбуэна...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
31 марта в 16:27
    Klaus-S
    Klaus-S
    31 марта в 16:27
    Ох уж эти суровые французские суды..
    То Саркози посадили, теперь за Бензема взялись.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    31 марта в 16:25
    Ну на штраф он за 2-3 дня зарабатывает . А вот сидеть из-за этого мерзкого извращенца будет обидно. С другой стороны, Карим сам виноват во многом.
    DEIVID_33
    DEIVID_33 ответ NOVA (раскрыть)
    31 марта в 14:01
    А не ... было быть таким дол...бом. Всё верно, пусть отвечает.
    Байкал-38
    Байкал-38
    31 марта в 13:00
    Все равны перед законом и судом. И то, что кто то болеет за клуб где играет Бензема, не делает его невиновным.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ NOVA (раскрыть)
    31 марта в 12:36
    То есть это Вальбуэна виноват, что Бензема вместе с другом детства-мафиози решили подзаработать на шантаже? Это банально уголовное преступление.
    NOVA
    NOVA
    31 марта в 12:24
    все не могут успокоиться!! из-за этого вальбугавна, Бензу даже путь в сборную закрыли!!
    старина
    старина
    31 марта в 12:12
    Шо,опять?
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    31 марта в 12:10
      Lewa2708
      Lewa2708
      31 марта в 12:07
      Этой истории уже столько лет. Давно бы уже отсидел и отстали
      112910415
      112910415
      31 марта в 12:06
      скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      31 марта в 12:05
      Тебя посадят, а ты н воруй...
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