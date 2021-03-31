Бензема грозит до 5 лет тюрьмы за шантаж

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31 марта 2021, 12:02

Нападающий «Реала» в скором времени предстанет перед судом по делу о шантаже партнера по сборной Франции .

Напомним, что в 2015 году Бензема был обвинен в посредничестве при шантаже Вальбуэна записью интимного характера.

Сообщается, что заседание суда назначено на октябрь 2021 года.

Если 33-летнего футболиста признают виновным, то ему грозит тюремный срок до пяти лет, а также штраф до 60 тысяч евро.