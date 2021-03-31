Повязка Роналду выставлена на аукционе, чтобы оплатить лечение ребёнка

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31 марта 2021, 13:46

Нападающий сборной Португалии бросил капитанскую повязку на газон в знак несогласия с решением арбитра в концовке матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Сербии (2:2). Форвард так и не поднял повязку, удалившись с поля.

Как сообщается, благотворительная организация, которая собирает деньги для шестимесячного мальчика из Сербии с мышечной атрофией позвоночника, чтобы оплатить ему операцию, сумела получить капитанскую повязку и продаёт её на аукционе. Синяя повязка с белой заглавной буквой «C» будет выставлена ​​на онлайн-аукционе на три дня.

Благотворительная организация получила нарукавную повязку от работника стадиона, который поднял её после окончания матча.