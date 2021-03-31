Повязка Роналду выставлена на аукционе, чтобы оплатить лечение ребёнка

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на газон в знак несогласия с решением арбитра в концовке матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Сербии (2:2). Форвард так и не поднял повязку, удалившись с поля.
Как сообщается, благотворительная организация, которая собирает деньги для шестимесячного мальчика из Сербии с мышечной атрофией позвоночника, чтобы оплатить ему операцию, сумела получить капитанскую повязку и продаёт её на аукционе. Синяя повязка с белой заглавной буквой «C» будет выставлена на онлайн-аукционе на три дня.
Благотворительная организация получила нарукавную повязку от работника стадиона, который поднял её после окончания матча.
Единственное, к чему он имеет отношение, это истерика. Кстати, никто не поддержал его поступок. Все эксперты только осуждают
Единственное, к чему он имеет отношение, это истерика. Кстати, никто не поддержал его поступок. Все эксперты только осуждают
Так по логике должно быть, как получится - не понятно.
Так по логике должно быть, как получится - не понятно.
Кому то , этот поступок Рона , может спасти Жизнь !!!
Будем надеяться что всё будет хорошо !!!
Пожелаем Здоровья мальчику из Сербии !!!
Всем Добра !!!
Кому то , этот поступок Рона , может спасти Жизнь !!!
Будем надеяться что всё будет хорошо !!!
Пожелаем Здоровья мальчику из Сербии !!!
Всем Добра !!!