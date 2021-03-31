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Повязка Роналду выставлена на аукционе, чтобы оплатить лечение ребёнка

31 марта 2021, 13:46
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия2 : 2Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на газон в знак несогласия с решением арбитра в концовке матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Сербии (2:2). Форвард так и не поднял повязку, удалившись с поля.

Как сообщается, благотворительная организация, которая собирает деньги для шестимесячного мальчика из Сербии с мышечной атрофией позвоночника, чтобы оплатить ему операцию, сумела получить капитанскую повязку и продаёт её на аукционе. Синяя повязка с белой заглавной буквой «C» будет выставлена ​​на онлайн-аукционе на три дня.

Благотворительная организация получила нарукавную повязку от работника стадиона, который поднял её после окончания матча.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Rattlehead (раскрыть)
31 марта в 20:09
Сколько всего перечислил, чтоб отмазать портуГЕЯ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
31 марта в 20:06
С тех самых пор, как появилась это услуга.
Rattlehead
Rattlehead ответ Agamaga........ (раскрыть)
31 марта в 19:42
А еще мужикЪ никогда не плачет, не чувствует боли и не подчиняется женщине. Он должен мыться раз в неделю, бриться топором, люто ненавидеть парфюмерию и любые косметические средства, стричься под ноль, быть ярым гомофобом, антисемитом и ксенофобом, иметь навыки сантехника/электрика/столяра/плотника/сварщика/автомеханика/бойца без правил в одном лице, быть заядлым рыбаком и охотником.
Arman A.
Arman A.
31 марта в 19:02
Пидрилк.н скинул голубоватую повязку с шеи и понеслось
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
31 марта в 18:14
а с каких пор суррогат определяет ориентацию человека?
Agamaga........
Agamaga........ ответ ilyafrom (раскрыть)
31 марта в 17:01
Кстати, истерика вышла вселенского масштаба. Украли гол...., а как он обманывал судей своими нырками и забивал левые пенки, почему-то умалчивают его ярые поклонники. И не капитан он, настоящий кэп не швыряет повязки. Хотя, если бы он был мужик, не пользовался бы услугами суррогатных женщин.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Бубнин (раскрыть)
31 марта в 16:50
Так эти мед работники в израиле условном получают отгромную зп и клиники просто делают бизнес на болезнях
Бубнин
Бубнин
31 марта в 15:28
И вылечившими ребенка назовут благотворительную организацию, работника поднявшего повязку или самого Роналду, но только не оперировавших .
ilyafrom
ilyafrom
31 марта в 15:13
Пока поклонники Роналду не начали его восхвалять, объясняю, что Роналду здесь абсолютно ни при чем. Это не он устраивает аукцион и не он отдал повязку.

Единственное, к чему он имеет отношение, это истерика. Кстати, никто не поддержал его поступок. Все эксперты только осуждают
Крикун
Крикун
31 марта в 14:40
Сам Роналду и выкупит, оплатив лечение.
Так по логике должно быть, как получится - не понятно.
Союзник противников
Союзник противников
31 марта в 14:40
Какое благородство! Роник всё знал и специально бросил повязку,ха-ха...Второе чучело при жизни ему надо поставить,помимо Мальорки.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
31 марта в 14:16
Впечатляющая акция.
Александр Рябов
Александр Рябов
31 марта в 14:08
Мир абсурда. Одни яхты покупают за миллиарды, и дворцы строят, а другие деньги на жизнь ребёнка собирают с других таких-же нищих СМСками и попрошайством в маршрутках. "Капитализм, счастье, кюиcь!" как сказал наш хороший добрый футбольный комментатор Юра Дудь.
Ironigor
Ironigor
31 марта в 13:57, ред.
Ну вот . Всё что ни делается, всё к лучшему !!!
Кому то , этот поступок Рона , может спасти Жизнь !!!
Будем надеяться что всё будет хорошо !!!
Пожелаем Здоровья мальчику из Сербии !!!
Всем Добра !!!
Трезвый повар
Трезвый повар
31 марта в 13:57
Цель аукциона хорошая, а вот предмет так себе. Кидание капитанской повязки на поле это не уважение ко всей команде и болельщикам
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