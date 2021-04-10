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Геркус: «Я бы попытался убедить Тедеско остаться в „Спартаке“»

10 апреля 2021, 11:37

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о том, продлит ли главный тренер Доменико Тедеско контракт со «Спартаком».

Я бы, конечно, попытался убедить Доменико остаться. Очевидно, что Тедеско любит свою работу в «Спартаке». Посмотрите на него. Разве он похож на шабашника, на вахтового работника? Нет, конечно! Ему нравится атмосфера, болельщики. Просто немцу нужна определенность в своей работе.

«Спартак» славен какой-то непоследовательностью, неопределенностью. И последние истории со «сливом» финансовых данных в интернет все это лишний раз подтверждают. Ну как они такое допустили? Это же ужасно. И ладно это был бы один случай. Там постоянно что-то происходит. Агенты, еще что-то...

Ключевое слово здесь — понятность. Доменико должен знать, что будет именно так, а не иначе, что никаких колебаний влево или вправо не предвидится. Он немец, привык к порядку. Если ему объяснят, что все будет четко и так, как обговорено на берегу, то есть шанс его удержать. В любом случае ясно, что «Спартаку» выгоднее сохранить тренера, нежели искать нового.

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Шуnя771
Шуnя771
10 апреля в 14:48
Как всегда - надо "искать женщину"...!)
Палыч82
Палыч82 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 апреля в 14:27
Он такой же немец, как Жириновский - русский
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 апреля в 14:18
Товарищи кони, у вас у самих сейчас бардак в клубе.
Пожалуйста, следите за своими делами - а то ведь непонятно, кто рулит в цска: Орешкин или Гинер?)
makkie
makkie
10 апреля в 14:17
Хочется верить, что Тедеско всё же останется. Но пока шансов мало(
Говорили, что крайний срок - середина апреля. Если Доменико окончательно откажет в продлении контракта, клуб вплотную займется поиском нового ГТ.
Осталось 1-2 недели подождать, и должны быть новости.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 апреля в 12:25
Тедеско сам об этом думает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 апреля в 12:16
Он понял что понятия spartak и ordnung несовместимы. А для немца это конец света
mihaluch
mihaluch
10 апреля в 12:11
Никогда не смириться с нашим разгильдяйством.
Союзник противников
Союзник противников
10 апреля в 11:44
Все жаждут "европейской открытости" и в ужасе от утечки финансовых данных.Так и "стоят нараскоряку".А Геркус рвётся назад,в сферу управления футболом.Деньги имеют свойство заканчиваться?
ДСА
ДСА
10 апреля в 11:39
Неожиданно у него начало получаться.
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