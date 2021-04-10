Геркус: «Я бы попытался убедить Тедеско остаться в „Спартаке“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о том, продлит ли главный тренер контракт со «Спартаком».

Я бы, конечно, попытался убедить Доменико остаться. Очевидно, что Тедеско любит свою работу в «Спартаке». Посмотрите на него. Разве он похож на шабашника, на вахтового работника? Нет, конечно! Ему нравится атмосфера, болельщики. Просто немцу нужна определенность в своей работе.

«Спартак» славен какой-то непоследовательностью, неопределенностью. И последние истории со «сливом» финансовых данных в интернет все это лишний раз подтверждают. Ну как они такое допустили? Это же ужасно. И ладно это был бы один случай. Там постоянно что-то происходит. Агенты, еще что-то...

Ключевое слово здесь — понятность. Доменико должен знать, что будет именно так, а не иначе, что никаких колебаний влево или вправо не предвидится. Он немец, привык к порядку. Если ему объяснят, что все будет четко и так, как обговорено на берегу, то есть шанс его удержать. В любом случае ясно, что «Спартаку» выгоднее сохранить тренера, нежели искать нового.