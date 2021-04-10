ГлавнаяНовости

Федотов: «Всем хочется жареного, но не хотел бы делать акцент на „Зените“»

10 апреля 2021, 09:14
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ.

Для нас все без исключения матчи — важные и принципиальные. Понятно, что всем хочется жареного, но не хотел бы делать акцент на «Зените» или ком-то другом. До него у нас были «Локомотив», «Рубин», «Тамбов» — и все имеют для нас одинаковое значение. Если будем делить матчи на важные и нет, то отношение ребят к части игр станет не таким, как надо.

Да, победы сменяются поражениями, это игра. Отсутствие должной реализации не позволило нам увезти очки из Казани и выиграть кубковый матч. Здесь есть над чем работать. Постараемся провести работу над ошибками и показать ее результаты в игре с «Зенитом».

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Немченков
Владимир Немченков
10 апреля в 15:09
    blitz
    blitz
    10 апреля в 11:16
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      10 апреля в 11:10
      Ответы может дать только игра.
      viv
      viv
      10 апреля в 11:09
        Smoke Buddah
        Smoke Buddah ответ Владимир Анохин (раскрыть)
        10 апреля в 11:09
          Valeron112
          Valeron112 ответ Futurista (раскрыть)
          10 апреля в 11:08
          Тож не плохо,👍
          Futurista
          Futurista ответ Valeron112 (раскрыть)
          10 апреля в 11:03
          Немного шире...это проблема росфутбола...
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
          10 апреля в 11:00
          Болельщик видит все. Где битва, а, где понтамима..
          Докажите! Состав, замены, борьба на каждом метре.
          Флаг в руки!
          Союзник противников
          Союзник противников
          10 апреля в 10:45
          Все хотят шашлыка из "Зенита",
          или шавермы из Семака,
          но,господа,ваша карта бита
          и не валяйте зазря дурака.
          Valeron112
          Valeron112
          10 апреля в 10:36
          Чего здесь мусолить , Зенит победит и будет ближе к титулу , а негодование "в пятки дышащим" - это их проблемы
          Futurista
          Futurista
          10 апреля в 10:26
          Попробуй обыграй Зенит...и тебя "зажарят" первого...
          Аксинья
          Аксинья
          10 апреля в 10:20
          Что-то похожее недавно слышали от Сережи Семака...или Миллер вам одинаковый текст раздал?
          МапС
          МапС
          10 апреля в 10:18, ред.
          Спектакль будет разыгран, как по нотам, и к гадалке не ходи.

          А может быть Федотов ответит Миллеру:
          112910415
          112910415
          10 апреля в 10:06
          не верится, что Зенит сумеет устоять !
          Сочи дома практически не проигрывает
          drug01
          drug01
          10 апреля в 09:49
          Много ждать не надо...
          Сидор новый
          Сидор новый
          10 апреля в 09:39
          Посмотрим сначала на игру, далее будем делать выводы
          нечитайло
          нечитайло
          10 апреля в 09:31
            Владимир Анохин
            Владимир Анохин
            10 апреля в 09:19
            Игра покажет, является ли Сочи фарм-клубом Зенита лишь на словах или на самом деле!
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100