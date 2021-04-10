Федотов: «Всем хочется жареного, но не хотел бы делать акцент на „Зените“»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ .

Для нас все без исключения матчи — важные и принципиальные. Понятно, что всем хочется жареного, но не хотел бы делать акцент на «Зените» или ком-то другом. До него у нас были «Локомотив», «Рубин», «Тамбов» — и все имеют для нас одинаковое значение. Если будем делить матчи на важные и нет, то отношение ребят к части игр станет не таким, как надо.

Да, победы сменяются поражениями, это игра. Отсутствие должной реализации не позволило нам увезти очки из Казани и выиграть кубковый матч. Здесь есть над чем работать. Постараемся провести работу над ошибками и показать ее результаты в игре с «Зенитом».