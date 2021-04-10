Федотов раскритиковал судейство в матче «Сочи» — «Локомотив»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов критически оценил работу судейства на кубковом матче против «Локомотива».

Вторая желтая для Заики? Во-первых, справедливость должна работать в две стороны, а не в одну. Был ряд эпизодов со стороны игроков «Локомотива» с такими же захватами руками, но они карточками не наказывались. Речь о единой трактовке правил, вот и все. Надо уважать труд футболистов, которые выходят на поле.

Взять, например, первую карточку Заике. Да, там был жесткий футбольный стык. Но там наш игрок не прыгал ногами вперед, а атаковал соперника сбоку, подогнув ноги. А главное — в мяч. Желтая — это когда один пробросил, а второй, не успевая, попал не по мячу, а по ногам. Здесь же оба футболиста играли в мяч, и была мужская борьба. В результате нас сразу посадили на карточку.

И, что касается второй карточки, то захват там был сиюминутный, а потом футболист соперников подыграл, добавил красоты своему падению. Не было длительного захвата, чтобы он вырывался, убегал на дистанции. Быстренько сориентировался и упал. Не знаю, можно ли назвать эту карточку железобетонной, какой она должна быть, если удаляется игрок. И почему тогда была пауза, когда только спустя время арбитр подумал и показал эту желтую карточку?