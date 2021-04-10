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Федотов раскритиковал судейство в матче «Сочи» — «Локомотив»

10 апреля 2021, 09:50
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов критически оценил работу судейства на кубковом матче против «Локомотива».

Вторая желтая для Заики? Во-первых, справедливость должна работать в две стороны, а не в одну. Был ряд эпизодов со стороны игроков «Локомотива» с такими же захватами руками, но они карточками не наказывались. Речь о единой трактовке правил, вот и все. Надо уважать труд футболистов, которые выходят на поле.

Взять, например, первую карточку Заике. Да, там был жесткий футбольный стык. Но там наш игрок не прыгал ногами вперед, а атаковал соперника сбоку, подогнув ноги. А главное — в мяч. Желтая — это когда один пробросил, а второй, не успевая, попал не по мячу, а по ногам. Здесь же оба футболиста играли в мяч, и была мужская борьба. В результате нас сразу посадили на карточку.

И, что касается второй карточки, то захват там был сиюминутный, а потом футболист соперников подыграл, добавил красоты своему падению. Не было длительного захвата, чтобы он вырывался, убегал на дистанции. Быстренько сориентировался и упал. Не знаю, можно ли назвать эту карточку железобетонной, какой она должна быть, если удаляется игрок. И почему тогда была пауза, когда только спустя время арбитр подумал и показал эту желтую карточку?

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Все комментарии
RA57
RA57
10 апреля в 12:08
мне до лампочки обе команды....
но согласен с гл.тренером Сочи.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ oFANATo (раскрыть)
10 апреля в 11:34
Лаять на хозяина?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
10 апреля в 11:31, ред.
Приветствую! О какой обраточки речь? Удаление Заики было справедливым. В первом случае Заика сыграл грубо, а во втором глупо и Федотову надо с Заики спрашивать, о чём тот думал когда так играл.
Обраточка была бы тогда когда назначили два пенальти которых не было! А так Федотов только себя унижает, вот и все дела!!!
oFANATo
oFANATo
10 апреля в 11:30
А после матча с питерскими Федотов тоже будет критиковать судейство?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
10 апреля в 11:12
Когда Спартаку поставили пеналь в первом круге и судей потом выгнали , то у Федота все было нормально. Обраточка вернулась......На поверку Федот да не Тот оказалось. Там норма , а здесь возмущение .
Байкал-38.
Байкал-38.
10 апреля в 10:39
Федотов опускается всё ниже и ниже! Семака наверное подсиживает....
112910415
112910415
10 апреля в 10:35
ничего, в ближайшем матче лучше будет
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 апреля в 10:23
    Аксинья
    Аксинья
    10 апреля в 10:12
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      10 апреля в 10:08
      Не могут наши выработать единую трактовку.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      10 апреля в 10:06
        Ironigor
        Ironigor
        10 апреля в 10:01
        Собака лает - ветер носит, а караван идёт !!!
        beefs
        beefs
        10 апреля в 09:52
        да все известно что наши судьи большие мастера по фальсификации...
        marut
        marut
        10 апреля в 09:51
        Что то Федотов стал очень разговорчивым...
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