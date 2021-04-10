Геркус верит, что Смолов может вернуться в сборную России

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное возвращение нападающего железнодорожников в сборную России.

Нас ждет ударная концовка чемпионата. Все в руках Соболева и Смолова. Александр сейчас в отличной форме, но и Федор феерит. 4 мяча в 4 играх. Сам себе создает моменты. Ему нужно отдавать пас на ход вблизи штрафной. И он сам делает разницу, если у него есть полторы-две секунды на подготовку удара. Это очень востребованное качество. Уверен, что тренеры сборной за ним сейчас пристально следят. Впереди у «Локо» показательные игры — «Спартак», «Ростов», «Зенит», «Динамо», полуфинал Кубка. Так что все в его ногах. Думаю, на сегодняшний день он уже входит в виртуальную тройку форвардов сборной, вытеснив из нее Заболотного.