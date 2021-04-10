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Геркус верит, что Смолов может вернуться в сборную России

10 апреля 2021, 11:08

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное возвращение нападающего железнодорожников Федора Смолова в сборную России.

Нас ждет ударная концовка чемпионата. Все в руках Соболева и Смолова. Александр сейчас в отличной форме, но и Федор феерит. 4 мяча в 4 играх. Сам себе создает моменты. Ему нужно отдавать пас на ход вблизи штрафной. И он сам делает разницу, если у него есть полторы-две секунды на подготовку удара. Это очень востребованное качество. Уверен, что тренеры сборной за ним сейчас пристально следят. Впереди у «Локо» показательные игры — «Спартак», «Ростов», «Зенит», «Динамо», полуфинал Кубка. Так что все в его ногах. Думаю, на сегодняшний день он уже входит в виртуальную тройку форвардов сборной, вытеснив из нее Заболотного.

Недавно ходили слухи, что в трансфере Смолова заинтересованы клубы MLS и Турции.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
10 апреля в 11:38
Увидев Дзюбу,Смолов вновь превратится в глубокий резерв,как на ЧМ-18.
ДАША Д
ДАША Д
10 апреля в 11:38
В Смолоаа уже никто не верит.
beefs
beefs
10 апреля в 11:35
ну и любят же у нас все преувеличивать...
Накир
Накир
10 апреля в 11:28
Очень сомнительная вера в Федора
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 11:09
Дубль забил значит в сборную...
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