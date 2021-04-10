ГлавнаяНовости

Агент: «Кокорин в „Фиорентине“ переоценил свои физические возможности»

10 апреля 2021, 10:50

Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

Думаю, он просто переоценил свои физические возможности. Это свойственно людям, у которых в карьере всегда все было ровно. Надо понимать, что есть возрастные девиации, — это раз. Была тюрьма, пусть и сидели в людских условиях, без особого треша, — это два. Очевидно, банальная нехватка кислорода, оксигенация была на протяжении всего времени отсидки, что оказывает негативное влияние на все системы организма и на функционирование мышечных цепей. Это очень важно и для обывателя, перекладывающего бумажки в офисе, а мы говорим про профессионального спортсмена.

Третий фактор: Флоренция — это эстетичная деревня, где половина людей душки, а половина — снобы. Было очевидно, что у Кокорина 3-4 тура, чтобы либо купить толпу болельщиков, либо его просто низложат, вот и все. Случилось второе.

Знаете, в автомобиле есть какие-то плановые истории в автосервисе, через определенное количество км, а есть капитальный ремонт. Вот Кокорину нужно приводить себя в порядок по полной программе и брать паузу. Да, это может занять продолжительное время, но, если у человека постоянно идут травмы из-за недовосстановления, странно ожидать другого результата.

Мы все знаем, сколько ему лет. Плюс посмотрите, сколько за последние полтора года он сыграл матчей. История с «Сочи» — это уже далекое прошлое. Вы хоть одну игру помните, где Кокорин напоминал хотя бы отдаленно себя в лучшие времена? Нужно объективно понимать, что точка невозврата пройдена.

По-хорошему, ему надо просто выдохнуть, осознать, что он и так, и так может закончить, что сезон для него, по сути, завершен, — и поставить себе задачу привести себя в порядок. Не просто «масло и фильтры поменять» и заниматься симптоматикой, а искать реальные затыки со здоровьем. Взять себе серьезного кинезиолога, профи, постоянно отслеживать биохимию крови, витамины, микроэлементы, аминокислоты и все остальные нюансы. И за 2-3 месяца полностью восстановиться. Так как проблема глубинная, массажи и аппаратная терапия могут восстанавливать до синих веников. Последний год так и происходит: он вываливается, его 2-3 недели рихтуют, потом он проводит 2-3 игры и снова пропадает. Поэтому нужно искать причинно-следственные связи, а не пытаться обмануть природу.

Ранее Деннис Лахтер рассказал о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
PiterGrad
PiterGrad
10 апреля в 17:32
Ему на футбол давно фиолетово. Так что все идет по плану.... Кокоша высоко взлетел, громко падает.
112910415
112910415
10 апреля в 14:29
эксперты ещё 200 лет будут анализировать легендарное окончание великой карьеры ... но оно состоялось на наших глазах, и это исторический факт
karnager
karnager ответ Caniggia (раскрыть)
10 апреля в 14:19
Его история вообще никак не напоминает Дзагоева. Алан боец на поле, и ему просто не везёт с травмами. А Кокорин - это избалованная девочка, которая борется за пределами поля. Алан карьеру загубил не сам, а Кокошка сам
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
10 апреля в 13:51, ред.
Саша)...Федя уже дома...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 13:02
Федя пора домой!
karnager
karnager
10 апреля в 12:53
У Кокорина песок в трусах и преждевременные поллюции . Кому он что собирался досказывать в Италии? Ах да , забыли, он эскорт-мальчик, приехал итальянских милфочек развлекать
Caniggia
Caniggia
10 апреля в 12:20
В принципе, всё по делу сказал, организм Кокорина уже не справляется с профессиональными нагрузками и точка невозврата уже пройдена. Его история с травматичностью напоминает историю Дзагоева.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
10 апреля в 11:54
Не будем портить статистику ! )))))
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 11:37, ред.
Шоо он там мог переоценить, он просто не мог никогда!!!
Союзник противников
Союзник противников
10 апреля в 11:30
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    10 апреля в 11:29
    "Переоценил свои физические возможности"? Да просто стулья в Италии оказались не той системы, тяжелее наших.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    10 апреля в 11:20
    Александр, как человек, обиженный на жизнь, не будет тратиться на топовых физиотерапевтов и кинезиологов, а просто по максимуму досидит на лавке свой контракт до конца и завершит карьеру. Ну может потом нехотя погоняет мяч в команде из второй восьмерки РПЛ за копейки (по его запросам), куда его возьмут ради пиара.
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah
    10 апреля в 11:12
    Что я только что прочитал?!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    10 апреля в 11:09
    А может все спишим на корону?).
    mihaluch
    mihaluch
    10 апреля в 11:07
    Надеялись на чудо думали Кокоша вот-вот заиграет.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    10 апреля в 11:03
    И умственные тоже.
    Igo0rek
    Igo0rek
    10 апреля в 10:57
    О чем вообще думали в Фиорентине, когда решили покупать Кокорина. Абсолютно всем было понятно, что он не потянет уровень Серии А. Только общество розовых очков верили в чудо, что Кокора там блеснет.
    Futurista
    Futurista
    10 апреля в 10:55
    Все это было известно..непонятно зачем его покупали...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100