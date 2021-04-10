Агент: «Кокорин в „Фиорентине“ переоценил свои физические возможности»

Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о нападающем «Фиорентины» .

Думаю, он просто переоценил свои физические возможности. Это свойственно людям, у которых в карьере всегда все было ровно. Надо понимать, что есть возрастные девиации, — это раз. Была тюрьма, пусть и сидели в людских условиях, без особого треша, — это два. Очевидно, банальная нехватка кислорода, оксигенация была на протяжении всего времени отсидки, что оказывает негативное влияние на все системы организма и на функционирование мышечных цепей. Это очень важно и для обывателя, перекладывающего бумажки в офисе, а мы говорим про профессионального спортсмена.

Третий фактор: Флоренция — это эстетичная деревня, где половина людей душки, а половина — снобы. Было очевидно, что у Кокорина 3-4 тура, чтобы либо купить толпу болельщиков, либо его просто низложат, вот и все. Случилось второе.

Знаете, в автомобиле есть какие-то плановые истории в автосервисе, через определенное количество км, а есть капитальный ремонт. Вот Кокорину нужно приводить себя в порядок по полной программе и брать паузу. Да, это может занять продолжительное время, но, если у человека постоянно идут травмы из-за недовосстановления, странно ожидать другого результата.

Мы все знаем, сколько ему лет. Плюс посмотрите, сколько за последние полтора года он сыграл матчей. История с «Сочи» — это уже далекое прошлое. Вы хоть одну игру помните, где Кокорин напоминал хотя бы отдаленно себя в лучшие времена? Нужно объективно понимать, что точка невозврата пройдена.

По-хорошему, ему надо просто выдохнуть, осознать, что он и так, и так может закончить, что сезон для него, по сути, завершен, — и поставить себе задачу привести себя в порядок. Не просто «масло и фильтры поменять» и заниматься симптоматикой, а искать реальные затыки со здоровьем. Взять себе серьезного кинезиолога, профи, постоянно отслеживать биохимию крови, витамины, микроэлементы, аминокислоты и все остальные нюансы. И за 2-3 месяца полностью восстановиться. Так как проблема глубинная, массажи и аппаратная терапия могут восстанавливать до синих веников. Последний год так и происходит: он вываливается, его 2-3 недели рихтуют, потом он проводит 2-3 игры и снова пропадает. Поэтому нужно искать причинно-следственные связи, а не пытаться обмануть природу.