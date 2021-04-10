ГлавнаяНовости

Агент: «„Аталанта“ будет продавать Миранчука, он им не нужен»

10 апреля 2021, 10:46

Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год — был бы спрос, что называется.

Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера — Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось. Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех сёминских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазеры, которых освобождали от тяжелой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело.

«Аталанта» далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vinjard
vinjard ответ yrasikos22 (раскрыть)
11 апреля в 19:55
Ну обычно Зенит всегда с удовольствием сметает всех паспортистов.
cska1948
cska1948 ответ петр сидоров (раскрыть)
10 апреля в 19:07
Задурили парню голову, только и всего!
петр сидоров
петр сидоров ответ cska1948 (раскрыть)
10 апреля в 19:00
а он дурак что ли уезжать от таких условий?тут он жил как в катаре ,ничего не делая
Crooclin
Crooclin
10 апреля в 17:34
Странный хайп ради хайпа: Миранчук сейчас в Аталанте куда ближе к стартовому составу в следующей Лиге Чемпионов, за счёт притёртости и грядущих летних распродаж игроков основы, чем к выгодному Топ-5 контракту после года мариновки на скамейке запасных
металлург
металлург
10 апреля в 16:18
Незнаю на сколько это правда! Но, пробывать играть в Европе нужно и не важно в каком чемпионате, чем больше уедут, тем больше выбора для сборной.
alexando1974
alexando1974
10 апреля в 15:42
бред! никуда она его непродаст! скорей отдаст в аренду ито не факт)
Apokalipsys
Apokalipsys ответ STVA 1 (раскрыть)
10 апреля в 15:41
Ну скажем достойных легионеров прилично у нас Азмун, Влашич, Крыховяк, Промес, Ларсен, Ловрен, Хвича...
yrasikos22
yrasikos22 ответ vinjard (раскрыть)
10 апреля в 15:40
Зачем он Зениту ? у Зенита конкуренция большая...
Kosmos58
Kosmos58
10 апреля в 15:22
Бери шинель, пора домой!
STVA 1
STVA 1 ответ nikoladolgov (раскрыть)
10 апреля в 15:16
Коко на своём месте)))
STVA 1
STVA 1 ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
10 апреля в 15:15
Я Вас умоляю!Какие леги?Хромой Малколм втюханный за сорокет?У нас легов нормальных раз два и обчелся!На ум то Крыховяк приходит только!
vinjard
vinjard
10 апреля в 15:07
Ну куда Миранчук вернётся? Ответ очевиден в пешеходный чемпионат, там с радостью нужен паспортист. скорее Зенит первый будет, ещё может Спартак и Краснодар.
vinjard
vinjard
10 апреля в 15:04
Под Кварацххелию место освобождают. Хотя позиции у них вроде разные.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
10 апреля в 14:49
Что-то много болтает этот рихтер.За звездобольство бы таких наказывать нужно.
доктоР7
доктоР7 ответ DEIVID_22 (комментарий удален) (раскрыть)
10 апреля в 14:40
Всё верно, не получишось в Аталанте - получится в клубе попроще. Главное, что бы сам руки не опускал.
Санчо Панса
Санчо Панса
10 апреля в 14:33
Да ладно, серьезно что-ли? Прямо таки не нужен? Ну как бы и Иличичу не 25 лет, как Алексею! Считаю, что Миранчуку стоит бороться за свой звездный шанс, в любом случае.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
10 апреля в 14:28
"Приключения итальянцев в России" - классный был фильм, отдохнули, посмеялись.
"Приключения россиянцев в Италии" - мужественно сожмем кулаки, перетерпим.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
10 апреля в 14:23, ред.
Так-то игрок неплохой, с выучкой, но - вот в чем проблема - не топ.
И даже не рядом с топом. Те же агенты сначала решили хайпануть на постковидной неопределенности - и вот теперь Антоша не взлетел, ах, неожиданность! То, что ставят "битого-перебитого" - и он супротив Миранчука делает разницу - это опять заговор против России? Или все-таки прав Шпалыч, который в качестве холодного душа призывал братцев "пахать и пахать"?
ilyafrom
ilyafrom
10 апреля в 14:18
Он же не Кокорин
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1 ответ alexamit (раскрыть)
10 апреля в 14:15
Не говори за всех. ЧР имеет смысл только для того чтобы играть в гейропеиских турнирах как ты говоришь . Без этих турниров ЧР - это никому не нужный турнир . Убери легионеров ещё и будет чемпионат Узбекистана ( без обид). Акенфьев кстати на больших турнирах касячил ( хотя мне он нравится) , просто соревновательная составляющая там намного выше, поэтому всем российским игрокам надо стремиться только в лучшие клубы Англии , Испании итд. Надо.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
10 апреля в 14:10
Да пошли они,нормальнвй он игрок для этой команды.
alexamit
alexamit
10 апреля в 14:00
Ну не могут наши играть в Европе,ну не могут!!!И нечего им там делать.Там надо рвать и метать,а у нас они не привыкли к такому.Слава Акинфееву-проиграл всю жизнь в одном клубе,молодец!И никакая гейропа не нужна.А у нас некоторые попали пару с трёх метров в ворота,и мнят себя Мюллерами и Левандовскими. Ходить бы для начала научились,а то всё за стеночку держатся.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
10 апреля в 13:54
у Аталанты проблемы с деньгами? Сколько же они хотят за него получить? Явно не меньше, чем заплатили, а Иличича мы видели, когда с Кипром 2:2 сыграли))
112910415
112910415
10 апреля в 13:46
надо как-то привыкать :
правда не всегда бывает приятной ...
очень часто она горькая
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
10 апреля в 13:26
Если обратно в Россию то скорее всего Зенит, Спартак может потянуть, но вряд ли будет бороться, в линии атаки есть кому играть
lotsman
lotsman ответ Ozabot (раскрыть)
10 апреля в 13:23
"Надо было идти................." - Как будто у него выбор был, куда идти. Откуда позвали, туда и пошёл.
leopit
leopit
10 апреля в 13:13
Даааа,а сколько пелось дифирамбов..
Anton Hohlov
Anton Hohlov
10 апреля в 13:12
Еще осенью писал, что Леха посидит до лета и либо уйдет в аренду, либо его продадут. Конкуренции он не выдерживает, а немногочисленные шансы не использует.
shur
shur
10 апреля в 12:57
...а сейчас бы в финале кубка России играл, почёт и уважение!!!
SAFqwer
SAFqwer ответ tc3nv2yk46xj (комментарий удален) (раскрыть)
10 апреля в 12:33
Игры за сборную подтвердили его класс, т.е. очень низкий уровень. Таким темпом и Кокорину дифирамбы петь можно начать...Трезвая реальность всё расставляет по своим местам...Иличич и Миранчук-прямые конкуренты, оба действуют по всему фронту атаки, о чём сам Миранчук, да и Гасперини говорили неоднократно. Просто один на голову сильнее другого, даже будучи на 8 лет старше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100