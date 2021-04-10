Агент: «„Аталанта“ будет продавать Миранчука, он им не нужен»

Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
Общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год — был бы спрос, что называется.
Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера — Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось. Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех сёминских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазеры, которых освобождали от тяжелой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело.
«Аталанта» далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьезной командой в лиге. И если полумертвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на 8 лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чем мы вообще говорим?
И даже не рядом с топом. Те же агенты сначала решили хайпануть на постковидной неопределенности - и вот теперь Антоша не взлетел, ах, неожиданность! То, что ставят "битого-перебитого" - и он супротив Миранчука делает разницу - это опять заговор против России? Или все-таки прав Шпалыч, который в качестве холодного душа призывал братцев "пахать и пахать"?
И даже не рядом с топом. Те же агенты сначала решили хайпануть на постковидной неопределенности - и вот теперь Антоша не взлетел, ах, неожиданность! То, что ставят "битого-перебитого" - и он супротив Миранчука делает разницу - это опять заговор против России? Или все-таки прав Шпалыч, который в качестве холодного душа призывал братцев "пахать и пахать"?
"Приключения россиянцев в Италии" - мужественно сожмем кулаки, перетерпим.
"Приключения россиянцев в Италии" - мужественно сожмем кулаки, перетерпим.