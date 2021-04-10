Аленичев: «Судя по высказываниям Мостового, он не любит не только Тедеско»

Экс-наставник «Спартака» прокомментировал критические высказывания бывшего партнёра по сборной России Александра Мостового в адрес нынешнего наставника «красно-белых» .

Почему Мостовой не любит Тедеско — это, наверное, надо у Саши спросить. Думаю, что Саша не только Тедеско не любит, учитывая его высказывания. Я их часто смотрю. Я думаю, у Саши есть какая-то ревность что ли ко многим тренерам и к некоторым футболистам.