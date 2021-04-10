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Аленичев: «Судя по высказываниям Мостового, он не любит не только Тедеско»

10 апреля 2021, 03:55

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал критические высказывания бывшего партнёра по сборной России Александра Мостового в адрес нынешнего наставника «красно-белых» Доменико Тедеско.

Почему Мостовой не любит Тедеско — это, наверное, надо у Саши спросить. Думаю, что Саша не только Тедеско не любит, учитывая его высказывания. Я их часто смотрю. Я думаю, у Саши есть какая-то ревность что ли ко многим тренерам и к некоторым футболистам.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
10 апреля в 14:52
Иногда для привлечения внимания к своей персоне люди забывают об элементарных правилах приличия, как минимум...
Capral
Capral
10 апреля в 11:31
Про Шварца Мостовой всё правильно сказал. Не понимаю, что не так?
Брулин
Брулин
10 апреля в 11:08
Мостовой любит себя в футболе, а не футбол в себе.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
10 апреля в 11:03
Если не лить грязь на Спартак то на Матч ТВ не попадёшь! А безработному Мостовому деньги нужны!!!
Союзник противников
Союзник противников
10 апреля в 10:41
"Его люблю я,но не любит он-
безмерна скорбь моя,мне жизнь постыла,
а тот,кого презреньем я дарила,
увы,в меня без памяти влюблён..."
Хуана Инес Де ла Круз
stavr74
stavr74
10 апреля в 10:12
он и СПАРТАК не ЛЮБИТ
за
за
10 апреля в 09:48
Мостового тренером не берут, вот и он плюется ядом.
Boricku
Boricku
10 апреля в 08:54
Саша - Царь !
112910415
112910415
10 апреля в 07:30
Саша не может представить, как он смотрится со стороны
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 апреля в 07:26
Саша ! Очень тебя уважаю ,но может ты делом наконец-то займёшься ? Хватит трепаться по ящику , иди хотя бы детей футболу учить и тому ,что сам умеешь ! Пора пользу приносить !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 апреля в 06:46
Александр уважает и ценит только одного человека - себя, любимого. Мостовой, такой Мостовой.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 апреля в 06:05
У тебя эта ревность еще острее.
ABir
ABir
10 апреля в 05:52
Это просто чёрная зависть к успехам других
Leha-ha50
Leha-ha50
10 апреля в 05:51
Мостовой превратился в обыкновенного болтуна. На неделе по нескольку раз переобувается. Человек отрабатывает свой гонорар на МАТЧ ТВ с помощью обычной трепалогии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 05:30
Ага, ждём ответку от моста.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 04:26
А зачем сам Аленичев отслеживает высказывания Мостового? Занимался бы своим делом, да и всё...
mihaluch
mihaluch
10 апреля в 04:25
Любить нужно за игру а её нет.
ОПС
ОПС
10 апреля в 04:19
Что думает, то и высказывает. Это его мнение.
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