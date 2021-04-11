Райола хочет, чтобы Холанд стал самым высокооплачиваемым игроком в мире

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, хочет заключить крупный контракт для своего клиента.
Как сообщается, Райола уведомил заинтересованные в услугах норвежца клубы, что Холанд должен стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире в своей будущей команде. Агент игрока хочет, чтобы Холанд получал 1 млн фунтов стерлингов в неделю. Ни один игрок в истории не получал такую зарплату. На данный момент самую большую заработную плату среди футболистов получает нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Оклад аргентинца составляет около 500 000 фунтов стерлингов в неделю.
Кроме того, трансфер Холанда, скорее всего, станет самым дорогим в истории футбола, а инсайдеры сообщают, что переговоры по контракту с норвежцем могут стать одними из самых сложных в истории.
Интересно , кто клюнет на эту кабальную наживку???
Ждем развития событий.
Всем здоровья.
Интересно , кто клюнет на эту кабальную наживку???
Ждем развития событий.
Всем здоровья.
Запросы же агента ограничивают выбор 1-2 командами. И то если кредитов наберут и полсостава продадут.
Холанду нужно или умерить аппетиты агента, или гнать его подальше. А вот если он согласен с ним, то на карьере можно поставить крест. Человек поймал звезду, мир крутится вокруг него...До добра это не доведёт...
Запросы же агента ограничивают выбор 1-2 командами. И то если кредитов наберут и полсостава продадут.
Холанду нужно или умерить аппетиты агента, или гнать его подальше. А вот если он согласен с ним, то на карьере можно поставить крест. Человек поймал звезду, мир крутится вокруг него...До добра это не доведёт...