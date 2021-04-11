Райола хочет, чтобы Холанд стал самым высокооплачиваемым игроком в мире

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11 апреля 2021, 10:39

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» , хочет заключить крупный контракт для своего клиента.

Как сообщается, Райола уведомил заинтересованные в услугах норвежца клубы, что Холанд должен стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире в своей будущей команде. Агент игрока хочет, чтобы Холанд получал 1 млн фунтов стерлингов в неделю. Ни один игрок в истории не получал такую зарплату. На данный момент самую большую заработную плату среди футболистов получает нападающий «Барселоны» . Оклад аргентинца составляет около 500 000 фунтов стерлингов в неделю.

Кроме того, трансфер Холанда, скорее всего, станет самым дорогим в истории футбола, а инсайдеры сообщают, что переговоры по контракту с норвежцем могут стать одними из самых сложных в истории.