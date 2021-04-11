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Райола хочет, чтобы Холанд стал самым высокооплачиваемым игроком в мире

11 апреля 2021, 10:39

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, хочет заключить крупный контракт для своего клиента.

Как сообщается, Райола уведомил заинтересованные в услугах норвежца клубы, что Холанд должен стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире в своей будущей команде. Агент игрока хочет, чтобы Холанд получал 1 млн фунтов стерлингов в неделю. Ни один игрок в истории не получал такую зарплату. На данный момент самую большую заработную плату среди футболистов получает нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Оклад аргентинца составляет около 500 000 фунтов стерлингов в неделю.

Кроме того, трансфер Холанда, скорее всего, станет самым дорогим в истории футбола, а инсайдеры сообщают, что переговоры по контракту с норвежцем могут стать одними из самых сложных в истории.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
11 апреля в 18:33
Чё все футболисты к нему идут
Dauletbek
Dauletbek
11 апреля в 18:30, ред.
В фирме футбола есть агенты, кроме него. Это что такая сложная работа? Куда ни гляди, он. В век конкуренции не нашлось что ли людей составить ему конкуренции?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ DEIVID_22 (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 17:53
Будь у него нормальный агент, или хотя бы его не было, то ибра уж одну лч за свою карьеру должен был выиграть. Райола может взрастить звезду, а дальше тупо сосет деньги из клубов, плюя на игроков, на их вклад в футбол.
112910415
112910415
11 апреля в 17:16
бескорыстный человек, альтруист !
edubokom
edubokom
11 апреля в 16:48, ред.
Надежд на то, что Холланд будущий футболист №1 всё меньше и меньше. Пойдёт по стопам бразильского пи...... ныша
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
11 апреля в 16:03
Холланд лучше всех?))) Смешно, Мбапе в разы лучше, ну есть еще кто лучше гляньте в списке бомбардиров, а Роналду и Месси не то что лучше они уже лучше с их футболками клуб отбивает огромные деньги))
А есть желающие купить футболку Холланда сборной Норвегии?)))
НЕТ и НЕ будет как и этой зп, =)
Пускай гниет в своей Боруссии =)
SAFqwer
SAFqwer ответ fanliverpoolfan27 (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 15:28
Кокорин большего заслуживает
League1
League1
11 апреля в 14:31
Значит таким же бездарем, как гномяра станет. Всё будет всегда проваливать, всем сильным будет проигрывать, и будет самым тупейшим образом набивать стату на осасунах, как всегда делает тупой распиаренный бездарь меси.
Vredinka_online
Vredinka_online
11 апреля в 14:05
Месси сколько лет шел к тому, что бы получать такую зарплату. И клубы надеюсь уже видели ошибки при покупке таких талантов. Что вначале надо посмотреть их в деле, а только потом отсыпать золотые горы!!!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
11 апреля в 14:05
Райола так и загубить может талант. На месте Холланда я бы разорвал контракт как Лукаку. Сам себе выбрал клуб и не ошибся . В этом году станет чемпионом серии а. Если Холланд все таки поведётся на бабки как Погба, де лигт, то прощай карьера. Даже Ибра с его талантом так и не выиграл лч.
1bear
1bear
11 апреля в 13:38
Райола психически болен на почве денег
Igo0rek
Igo0rek
11 апреля в 13:37
Для агента, футболист это живой актив, который нужно подороже продать. Это бизнес, тут все понятно. Холланд и его отец, чувствую жадные, аля как Неймар и его недобизнесмен папаша. Неймар никогда не выиграет Золотой мяч, никогда не будет лучшим футболистом выбрав огромные деньги. Тоже самое может ждать и Холланда.
SAFqwer
SAFqwer
11 апреля в 13:37
Мино, стапэ! не всё же сразу! Таким темпом твой Холланд превратится в Кейна, только в Дортмунде...Негативно сказывается вся эта шумиха на игре норвежца. Последние матчи-только голевые передачи, да и то не всегда.
Ozabot
Ozabot
11 апреля в 13:32
Надеюсь, когда-нибудь Райола лишится всех клиентов и останется с одним Балотелли. Продать он его все равно сможет, так что с голоду не помрет. Но и футбольный мир без него станет только прекраснее.
mphuZ
mphuZ
11 апреля в 13:00
Разбежался. Не нужны игрокам такие деньги, особенно в два раза больше, чем у Месси сейчас.

Продайте парня в Баварию, он в первом же сезоне сможет завоевать Золотой Мяч.
Кьянти
Кьянти
11 апреля в 12:50
Тут все говорят, мол, Райола о своем кошельке думает, а вы вообще видели агентов,))))которые не спят и думают единственно о развитии карьры своего подопечного, мол, ладно мой гешефт подождет, главное чтобы у парня все сложилось ахах

Добро пожаловать в мир свободного рынка, в мир либерализма и демократии
STVA 1
STVA 1
11 апреля в 12:49
Райола не думает об игроках!Это можно сказать типаж , каким не должен быть хороший агент!Его задача здесь и сейчас высосать из клубов деньги посредством игрока! При его содействии талантливые игроки превращаются в пылесосы сосущие деньги!Согласен что если Эрлинг клюнет на это то Райола устроит ему переподписание контракта каждые два года и скандалы с интригами!Жаль если это так получится!
arsenVS
arsenVS
11 апреля в 12:45
Жаль Холланда. С таким агентом скорее всего Эрлинг станет богатым человеком но чувствую футболистом легендарным ему не стать ! То есть Эрлинг Холланд в 20 лет должен стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире при этом проведя 1 сильный сезон в карьере и не выиграв НИЧЕГО ? Если это случиться то мир сошел с ума !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 апреля в 12:11
Мне интересно, а у Холанда он спрашивал? Я понимаю, норвежец не отказался бы от таких денег, но может он реально смотрит на вещи. И согласен на зарплату втрое меньшую, чем требует его агент. При этом попасть в более удобную для его стиля игры команду.
Запросы же агента ограничивают выбор 1-2 командами. И то если кредитов наберут и полсостава продадут.
Холанду нужно или умерить аппетиты агента, или гнать его подальше. А вот если он согласен с ним, то на карьере можно поставить крест. Человек поймал звезду, мир крутится вокруг него...До добра это не доведёт...
ilyafrom
ilyafrom
11 апреля в 11:49
Никто, даже шейхи не станут платить такие деньги. Холанд может не заиграть в новой команде и тянуть деньги как Бэйл. Или получит травму как Азар и Фати.

Но Райола больше беспокоиться о своей прибыли. Раз Холанд ему потакает, значит такой же
Бубнин
Бубнин
11 апреля в 11:43
Только Холанд вряд ли видит себя в "Зените".
Ozabot
Ozabot
11 апреля в 11:33
Хочу снова в мир, где мы не знали имен агентов. Какое же прекрасное то было время.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 11:31
Всегда найдётся ктото лучьше!
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
11 апреля в 11:27
Какой идиот станет платить 1 млн фунтов в неделю? Портят молодых футболистов бешеными окладами.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 апреля в 11:18
Есть ощущение , что Райола больше заботится о своем кармане , чем о Холанде. Смахивает на огромную спекуляцию . Мино просто использует парня в своих корыстных целях. Его непомерные запросы не имеют ничего общего с реальностью.
Интересно , кто клюнет на эту кабальную наживку???
Ждем развития событий.
Всем здоровья.
particular
particular
11 апреля в 11:16, ред.
Над Райолой можно сколько угодно иронизировать, смеяться над его жадностью и удивляться его запросам, но дело он своё знает и знатный бакшиш на Эрлинге он сделает... По любому 😉
А будет ли игра на миллион в неделю - это уже не его департамент 😏
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 11:12
У гнома появилась возможность выдвинуть новые условия президенту Барселоны.
inter 03
inter 03
11 апреля в 11:09
а потянет он в дальнейшем ему срочно нужно менять агента или он загубит карьеру с такими запросами
Эдмон
Эдмон
11 апреля в 11:07
Ещё из одного лепят суперигрока
inter 03
inter 03
11 апреля в 11:06
да портит парня на глазах скоро вообще за знается как футболист
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