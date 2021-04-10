Мбаппе спешит в «Реал». Перес придумал, как убедить ПСЖ

Француз понимает, что этим летом – лучший момент для трансфера.
Килиан подумывал, не подписать ли новое соглашение с ПСЖ? Но есть одна большая проблема. Если так поступить, то через год перейти в новый клуб станет практически нереально. Шейхи запросят 230-250 миллионов евро, такую сумму мало кто потянет. А вот сейчас за год до конца действующего соглашения ситуация иная.
Через год Килиан – свободный агент
Почему не перейти в новый клуб свободным агентом через год? Во-первых, попытка домучиться в Париже до конца контракта – неуважение к клубу, который хорошо заплатил семье Мбаппе и отдал много денег «Монако». Во-вторых, вспомните о ЧМ-2022. Турнир пройдет зимой. Переход в новую команду летом через год – стресс для игрока, и лучше начинать в полноценном сезоне, чем в разбитом на две части из-за зимнего мундиаля. В этом году у Килиана еще минимум один матч в ЛЧ и Евро-2020, но цикл привычный, а футболист молодой и свежий. Сейчас уйти выгоднее.
Пересу теперь проще договориться
Дело не только в предложении забрать Винисиуса с доплатой «Реала». Руководство ПСЖ вынуждено будет пойти на скидку, если не хочет нарваться на конфликт с отцом Мбаппе, что ведет переговоры. Перес, как старый и опытный торговец, сможет убедить ПСЖ, что им выгодно отпустить молодую звезду за 180 млн евро сейчас, чем потерять бесплатно через год. Мбаппе явно не спешит продлевать контракт, никаких джентльменских соглашений между футболистом и парижанами нет. Мечта играть за «Реал» не скрывалась, ведь речь о фанате «сливочных» с детства.
У Зидана есть шанс продолжить работу
Актуальный разговор в день Эль Класико, в которых «Реал» в последнее время не проигрывает «Барселоне» — три матча подряд без поражений. У Зидана, если пройдет «Ливерпуль» и повоюет за «золото» в Испании в концовке сезона, хватит аргументов, чтобы остаться. Коллектив не настроен против тренера, а если говорим о трансфере Мбаппе, то наставник из Франции – козырь Флорентино. Зинедин давно общается с семьей игрока и самим Килианом. Хотят поработать вместе еще до того, как Зидан станет тренером сборной Франции. Всегда удобнее идти в клуб к знакомому тренеру, чем ждать, что Эмери, Тухель или Почеттино сделают из тебя обладателя «Золотого мяча».
Мбаппе начал терять мотивацию в ПСЖ
На матчи против «Барселоны» и «Баварии» никого не нужно настраивать. Но пылкости в чемпионате Килиану порой не хватает. У него 20 голов в Лиге 1, но рядом с удачными видим откровенно безликие поединки, где француз заслуженно получает скромные оценки. Талант невероятный – стреляет дублями как из пулемета, но частенько Мбаппе ставит на чистое вдохновение и талант, а не на концентрацию. Не нравится ему соперник, может быть, не с той ноги встал – нет игры. Получается – забьет дважды на ровном месте, как Нойеру. Но редко можно выиграть 3:2, если счет по ударам 31:6 в пользу соперника, как на неделе. Килиану везет, что ПСЖ настолько мощнее и богаче всех в Лиге 1, что 8 поражений не опустили ниже второго места.
Лиге 1 невероятно нужна свежая кровь
Тебас поужинает сегодня паэльей, которую заработали ему Роналду и Месси. Криштиану вряд ли вернется в «Реал» — при всем уважении, сделка финансово спорная, когда обновляют «Сантьяго Бернабеу». Месси или сейчас, или через два года покинет «Барселону». Каталонцам тоже надо искать новую суперзвезду. Лиге 1 для поддержания статуса нужны Холанд и Мбаппе. Именно поэтому Райола и отец Эрлинга во время мировой пандемии оказались в столице Каталонии. Именно поэтому «Реал» готов выдумывать финансовые комбинации, чтобы заполучить Мбаппе. Этот трансфер выгоден, ведь Винисиус может дважды попасть с «Ливерпулем», но сравнивать его маркетинговую привлекательность с перспективами Килиана нелепо – они разного уровня медийности, Мбаппе заработает для своего клуба больше.
«Реал» нуждается в ярких игроках атаки
Бензема уже не мальчик. Вместе с Рамосом, Модричем, Марсело и Кроосом в числе немолодых футболистов в составе испанского гранда. Только «Бавария» и «Интер» в топ-5 из исторических грандов дают больше минут на поле игрокам за тридцать. «Барселона» заметно омолодила состав, а «Реал», хотя Перес искал нового Неймара среди молодых бразильцев, пока выше «Ювентуса» в рейтинге о возрастных участниках основы. Мбаппе и Холанд могли бы исправить положение, добавив атаке «Мадрида» нот, что уведут в воспоминания о великом прошлом. Тогда у Бэйла, Роналду и Бензема была одна задача – уничтожать все живое на пути к победам. Сейчас успехи даются сложнее, но выручает статус одного из богатейших клубов мира. Мбаппе согласится на «Реал», а Перес знает, как его заполучить.
«Мадрид» найдет деньги на трансфер
Многие, когда категорически оценивают перспективы перехода Мбаппе и Холанда в тот же «Реал», забывают, сколько у Переса личных денег. После перенесенного коронавируса Флорентино резко внешне постарел. Когда подошел после недавней игры к Фабиньо, вспоминая его времена в «Реале», то смотрелся рядом с ним и Винисиусом совсем уже дедушкой. Возраст не обманешь, Флорентино 74 года, и не у каждого гены герцога Эдингбурского, чтобы дожить до 99 лет. У Переса было намного больше стрессовых ситуаций, девять лет назад потерял жену, дети давно взрослые, а на счетах президента «Реала» 2.2 миллиарда евро. Для сравнения, у Лапорты лично миллионов пятнадцать, но чтобы вступить в должность ему неизвестный друг перевел из-за границы 10 миллионов в качестве финансовой гарантии.
«Барселона» вынуждена будет продаться могущественному спонсору, прощаться с игроками, чтобы выжить и закрыть долги. А «Реал» в любой момент может получить кредит, поскольку лично Перес гарантирует его возвращение со своего кармана. В этом большая разница. Так что 150-180 миллионов найдут при желании. Особенно если Варан, Азар, Асенсио, Милитао и Иско покинут этим летом команду. «Реалу» точно не помешает Мбаппе прямо сейчас, а Холанд – через год. И это будут идеальные сделки старины Переса. Но после трансфера останется стандартный вопрос. Заиграет ли Килиан на новом месте? Будет ли Эрлинг всюду таким успешным, как в Бундеслиге?
Но это благородный риск в интересах футбола. Мбаппе перерос Лигу 1, как это раньше делали Зидан или Роналдиньо, а Холанд может пройти настоящую проверку или в АПЛ, или в Ла Лиге. Хочется чаще видеть их в центральных матчах, которые смотрит весь мир, и не только в Лиге чемпионов.
Почему все должны играть за Реал/Барсу? А потом скажут Париж безтрофейник и 12. Да ясно будет, если всегда уводить у них лучших игроков. Да просто подарите кубок ЛЧ Реалу и будем смотреть толкьо ЧЕ и ЧМ..
Давайте шейхи, продлите как нибудь контракт Нея и Киллиана, чтобы все это закончилось.. Не ссыте..
Почему все должны играть за Реал/Барсу? А потом скажут Париж безтрофейник и 12. Да ясно будет, если всегда уводить у них лучших игроков. Да просто подарите кубок ЛЧ Реалу и будем смотреть толкьо ЧЕ и ЧМ..
Давайте шейхи, продлите как нибудь контракт Нея и Киллиана, чтобы все это закончилось.. Не ссыте..
Позвони Мбаппе уж тогда, что бы он сильно не расстраивался))
Позвони Мбаппе уж тогда, что бы он сильно не расстраивался))
Париж скоре продаст его за огромные деньги, чем уйдет свободным агентом после истечения контракта
Париж скоре продаст его за огромные деньги, чем уйдет свободным агентом после истечения контракта