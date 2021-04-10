Мбаппе спешит в «Реал». Перес придумал, как убедить ПСЖ

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вчера, 15:28

Француз понимает, что этим летом – лучший момент для трансфера.

Килиан подумывал, не подписать ли новое соглашение с ПСЖ ? Но есть одна большая проблема. Если так поступить, то через год перейти в новый клуб станет практически нереально. Шейхи запросят 230-250 миллионов евро, такую сумму мало кто потянет. А вот сейчас за год до конца действующего соглашения ситуация иная.

Через год Килиан – свободный агент

Почему не перейти в новый клуб свободным агентом через год? Во-первых, попытка домучиться в Париже до конца контракта – неуважение к клубу, который хорошо заплатил семье Мбаппе и отдал много денег «Монако». Во-вторых, вспомните о ЧМ -2022. Турнир пройдет зимой. Переход в новую команду летом через год – стресс для игрока, и лучше начинать в полноценном сезоне, чем в разбитом на две части из-за зимнего мундиаля. В этом году у Килиана еще минимум один матч в ЛЧ и Евро-2020, но цикл привычный, а футболист молодой и свежий. Сейчас уйти выгоднее.

Пересу теперь проще договориться

Дело не только в предложении забрать Винисиуса с доплатой «Реала». Руководство ПСЖ вынуждено будет пойти на скидку, если не хочет нарваться на конфликт с отцом Мбаппе, что ведет переговоры. Перес, как старый и опытный торговец, сможет убедить ПСЖ , что им выгодно отпустить молодую звезду за 180 млн евро сейчас, чем потерять бесплатно через год. Мбаппе явно не спешит продлевать контракт, никаких джентльменских соглашений между футболистом и парижанами нет. Мечта играть за «Реал» не скрывалась, ведь речь о фанате «сливочных» с детства.

У Зидана есть шанс продолжить работу

Актуальный разговор в день Эль Класико, в которых «Реал» в последнее время не проигрывает «Барселоне» — три матча подряд без поражений. У Зидана, если пройдет «Ливерпуль» и повоюет за «золото» в Испании в концовке сезона, хватит аргументов, чтобы остаться. Коллектив не настроен против тренера, а если говорим о трансфере Мбаппе, то наставник из Франции – козырь Флорентино. Зинедин давно общается с семьей игрока и самим Килианом. Хотят поработать вместе еще до того, как Зидан станет тренером сборной Франции. Всегда удобнее идти в клуб к знакомому тренеру, чем ждать, что Эмери, Тухель или Почеттино сделают из тебя обладателя «Золотого мяча».

Мбаппе начал терять мотивацию в ПСЖ

На матчи против «Барселоны» и «Баварии» никого не нужно настраивать. Но пылкости в чемпионате Килиану порой не хватает. У него 20 голов в Лиге 1, но рядом с удачными видим откровенно безликие поединки, где француз заслуженно получает скромные оценки. Талант невероятный – стреляет дублями как из пулемета, но частенько Мбаппе ставит на чистое вдохновение и талант, а не на концентрацию. Не нравится ему соперник, может быть, не с той ноги встал – нет игры. Получается – забьет дважды на ровном месте, как Нойеру. Но редко можно выиграть 3:2, если счет по ударам 31:6 в пользу соперника, как на неделе. Килиану везет, что ПСЖ настолько мощнее и богаче всех в Лиге 1, что 8 поражений не опустили ниже второго места.

Лиге 1 невероятно нужна свежая кровь

Тебас поужинает сегодня паэльей, которую заработали ему Роналду и Месси. Криштиану вряд ли вернется в «Реал» — при всем уважении, сделка финансово спорная, когда обновляют «Сантьяго Бернабеу». Месси или сейчас, или через два года покинет «Барселону». Каталонцам тоже надо искать новую суперзвезду. Лиге 1 для поддержания статуса нужны Холанд и Мбаппе. Именно поэтому Райола и отец Эрлинга во время мировой пандемии оказались в столице Каталонии. Именно поэтому «Реал» готов выдумывать финансовые комбинации, чтобы заполучить Мбаппе. Этот трансфер выгоден, ведь Винисиус может дважды попасть с «Ливерпулем», но сравнивать его маркетинговую привлекательность с перспективами Килиана нелепо – они разного уровня медийности, Мбаппе заработает для своего клуба больше.

«Реал» нуждается в ярких игроках атаки

Бензема уже не мальчик. Вместе с Рамосом, Модричем, Марсело и Кроосом в числе немолодых футболистов в составе испанского гранда. Только «Бавария» и «Интер» в топ-5 из исторических грандов дают больше минут на поле игрокам за тридцать. «Барселона» заметно омолодила состав, а «Реал», хотя Перес искал нового Неймара среди молодых бразильцев, пока выше «Ювентуса» в рейтинге о возрастных участниках основы. Мбаппе и Холанд могли бы исправить положение, добавив атаке «Мадрида» нот, что уведут в воспоминания о великом прошлом. Тогда у Бэйла, Роналду и Бензема была одна задача – уничтожать все живое на пути к победам. Сейчас успехи даются сложнее, но выручает статус одного из богатейших клубов мира. Мбаппе согласится на «Реал», а Перес знает, как его заполучить.

«Мадрид» найдет деньги на трансфер

Многие, когда категорически оценивают перспективы перехода Мбаппе и Холанда в тот же «Реал», забывают, сколько у Переса личных денег. После перенесенного коронавируса Флорентино резко внешне постарел. Когда подошел после недавней игры к Фабиньо, вспоминая его времена в «Реале», то смотрелся рядом с ним и Винисиусом совсем уже дедушкой. Возраст не обманешь, Флорентино 74 года, и не у каждого гены герцога Эдингбурского, чтобы дожить до 99 лет. У Переса было намного больше стрессовых ситуаций, девять лет назад потерял жену, дети давно взрослые, а на счетах президента «Реала» 2.2 миллиарда евро. Для сравнения, у Лапорты лично миллионов пятнадцать, но чтобы вступить в должность ему неизвестный друг перевел из-за границы 10 миллионов в качестве финансовой гарантии.

«Барселона» вынуждена будет продаться могущественному спонсору, прощаться с игроками, чтобы выжить и закрыть долги. А «Реал» в любой момент может получить кредит, поскольку лично Перес гарантирует его возвращение со своего кармана. В этом большая разница. Так что 150-180 миллионов найдут при желании. Особенно если Варан, Азар, Асенсио, Милитао и Иско покинут этим летом команду. «Реалу» точно не помешает Мбаппе прямо сейчас, а Холанд – через год. И это будут идеальные сделки старины Переса. Но после трансфера останется стандартный вопрос. Заиграет ли Килиан на новом месте? Будет ли Эрлинг всюду таким успешным, как в Бундеслиге?