ПСЖ хочет подписать Роналду, если Мбаппе покинет клуб

Руководство ПСЖ планирует заполучить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, утверждает Tuttosport.
Парижане готовы пойти на такой трансфер, если их нападающий Килиан Мбаппе всё же уйдёт из клуба.
Контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года. Соглашение португальца со «старой синьорой» также истекает через год.
У Мебаппе сейчас как раз такой возраст как у Роналду когда в Финале лиги чемпионов Челси М.Ю Роналду не реализовал пенальти, тогда Роналду был скоростной лучший игрок но без опыта который в нужное время понадобится!
И Ещё не ясно долго ли Мебаппе играеть на высоком уровне?
У Мебаппе сейчас как раз такой возраст как у Роналду когда в Финале лиги чемпионов Челси М.Ю Роналду не реализовал пенальти, тогда Роналду был скоростной лучший игрок но без опыта который в нужное время понадобится!
И Ещё не ясно долго ли Мебаппе играеть на высоком уровне?
Ювентусу "помог", ПСЖ на очереди
Ювентусу "помог", ПСЖ на очереди