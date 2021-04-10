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ПСЖ хочет подписать Роналду, если Мбаппе покинет клуб

10 апреля 2021, 14:26

Руководство ПСЖ планирует заполучить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, утверждает Tuttosport.

Парижане готовы пойти на такой трансфер, если их нападающий Килиан Мбаппе всё же уйдёт из клуба.

Контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года. Соглашение португальца со «старой синьорой» также истекает через год.

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Все комментарии
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
10 апреля в 21:24
Не дай то бог!
Брулин
Брулин
10 апреля в 17:22
«Ювентус» предложил «ПСЖ» обменять Дибалу на Икарди
kind pennywise
kind pennywise ответ Dima salev (раскрыть)
10 апреля в 17:16
В плане влияния на игру Роналду в 23 года явно был лучше чем Роналду в 36
MRHM-1988
MRHM-1988
10 апреля в 17:14
Неплохая идея .
Dima salev
Dima salev
10 апреля в 17:12, ред.
Я уверен Роналду ещё 3-4 года может играть на высоком уровне. Роналду поможет ПСЖ выиграть лига чемпионов. У Мебаппе есть скорость но нет опыта ,в решающий матчах теряется это показывает прошлогодний финал.
У Мебаппе сейчас как раз такой возраст как у Роналду когда в Финале лиги чемпионов Челси М.Ю Роналду не реализовал пенальти, тогда Роналду был скоростной лучший игрок но без опыта который в нужное время понадобится!
И Ещё не ясно долго ли Мебаппе играеть на высоком уровне?
swed27
swed27
10 апреля в 16:02
Уж лучше Гризмана чем Роналду
УЕСКА
УЕСКА
10 апреля в 15:42
Неравноценная замена.
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 15:10
Кто бы мог подумать?!! Неужели!!?
ДСА
ДСА
10 апреля в 15:09
Роналду нужен только на один сезон.
ilyafrom
ilyafrom
10 апреля в 15:08
Кажется скоро опять будет заявление Роналду про новый вызов.

Ювентусу "помог", ПСЖ на очереди
Ironigor
Ironigor ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
10 апреля в 15:05
Это случайно, я нажал ,жалоба. Хатыр.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
10 апреля в 14:48
Роналду не 25 лет, чтобы бегать как мбаппе. Если хотите чтобы он забивал, дайте ему команду. Хорошие полузащитники, которые умеют владеть мячом, атакующие латерали, ну и Неймар будет исполнять роль Бензема.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 апреля в 14:47
Роналду пора в МЛС.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 апреля в 14:43
Только не в качестве лидера...
juvenale
juvenale
10 апреля в 14:37
надеюсь так и будет
SAFqwer
SAFqwer
10 апреля в 14:32
Будут на пару с Неймаром позировать....а вот со спортивной точки зрения замена явно не равнозначная..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
10 апреля в 14:30
Вместе с Месси? О_о
sv_1969
sv_1969
10 апреля в 14:27
Пускай попробует
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