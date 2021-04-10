ПСЖ хочет подписать Роналду, если Мбаппе покинет клуб

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10 апреля 2021, 14:26

Руководство ПСЖ планирует заполучить форварда «Ювентуса» , утверждает Tuttosport.

Парижане готовы пойти на такой трансфер, если их нападающий всё же уйдёт из клуба.

Контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года. Соглашение португальца со «старой синьорой» также истекает через год.