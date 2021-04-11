В активе Лингарда 8 голов и 3 ассиста в 9 матчах за «Вест Хэм»

Полузащитник Джесси Лингард продолжает показывать высокую результативность после перехода в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
Сегодня, 11 апреля, «Вест Хэм» встречается с «Лестером» (3:0, второй тайм) в 31-м туре АПЛ. Лингард в этом матче дважды поразил ворота «лис».
Таким образом, в активе Джесси 8 голов и 3 голевые передачи в 9 матчах (все в рамках АПЛ) за «Вест Хэм».
Недавно появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда за 30 млн фунтов.
- Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым,
Оставайся, мальчик, с нами - будешь нашим королём!
- Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым,
Оставайся, мальчик, с нами - будешь нашим королём!