В активе Лингарда 8 голов и 3 ассиста в 9 матчах за «Вест Хэм»

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11 апреля 2021, 17:30

Полузащитник продолжает показывать высокую результативность после перехода в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Сегодня, 11 апреля, «Вест Хэм» встречается с «Лестером» (3:0, второй тайм) в 31-м туре АПЛ . Лингард в этом матче дважды поразил ворота «лис».

Таким образом, в активе Джесси 8 голов и 3 голевые передачи в 9 матчах (все в рамках АПЛ ) за «Вест Хэм».

Недавно появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда за 30 млн фунтов.