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В активе Лингарда 8 голов и 3 ассиста в 9 матчах за «Вест Хэм»

11 апреля 2021, 17:30
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Полузащитник Джесси Лингард продолжает показывать высокую результативность после перехода в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Сегодня, 11 апреля, «Вест Хэм» встречается с «Лестером» (3:0, второй тайм) в 31-м туре АПЛ. Лингард в этом матче дважды поразил ворота «лис».

Таким образом, в активе Джесси 8 голов и 3 голевые передачи в 9 матчах (все в рамках АПЛ) за «Вест Хэм».

Недавно появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда за 30 млн фунтов.

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A.S.A
A.S.A
11 апреля в 20:47
Обращение Мойеса к Джесси...
- Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым,
Оставайся, мальчик, с нами - будешь нашим королём!
hoper
hoper
11 апреля в 19:50
Вот это Джессику прорвало.Почему так за МЮ не играл остаётся загадкой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 17:37
Теперь начнут сватать во все клубы!
beefs
beefs
11 апреля в 17:33
скоро за него будет драчка...
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