Хохлов: «У Тедеско виноваты все вокруг, только не он»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу железнодорожников над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре РПЛ.
Я считаю, что «Локомотив» победил заслуженно. Спорные решения? Каждый судит со своей колокольни. Конечно, руководство и болельщики «Спартака» считают, что пенальти был. Мне показалось, что все эпизоды были с натяжкой. В моменте с ударом Мозеса игрок «Локомотива» прижимал руку и не увеличивал площадь тела. Не может же рука врасти в тело. В моменте с падением Промеса я пенальти не увидел. «Локомотив» вчера больше заслужил победу. «Спартак» мне тоже понравился, не бросили играть в меньшинстве — молодцы.
ЛЧ? Если выбирать между «Спартаком» и «Локомотивом», то мне ближе красно-зеленые. Я за них играл, моя частичка осталась там. Мне больше импонирует поведение на бровке Николича, нежели Тедеско. Вот эти прыжки немца, постоянные апелляции к судьям. Мне это не нравится. У Тедеско виноваты все вокруг, только не он.
Надоела эта шарманка: когда ошибки в пользу Спартака случаются( а их немало), то почему вы молчите, не сообщаете судье об ошибке и не принимаете гол? Не выгодно... Так что, ломайте свою шарманку и забудьте о своей ,,исключительности".
Надоела эта шарманка: когда ошибки в пользу Спартака случаются( а их немало), то почему вы молчите, не сообщаете судье об ошибке и не принимаете гол? Не выгодно... Так что, ломайте свою шарманку и забудьте о своей ,,исключительности".
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Вот и всё, что нужно знать о Хохлове.
Он и в Локо, и в Динамо поиграл - логично, что Спартак для него в любой ситуации конкурент.
А спорные решения пусть нам члены ЭСК объясняют.
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Вот и всё, что нужно знать о Хохлове.
Он и в Локо, и в Динамо поиграл - логично, что Спартак для него в любой ситуации конкурент.
А спорные решения пусть нам члены ЭСК объясняют.
В табличку смотрим и видим кто сильнее)...
В табличку смотрим и видим кто сильнее)...
Тедеско лично я охарактеризовал так: "Давно у нас такого нытика не было, а возможно даже никогда".
"У Тедеско виноваты все вокруг, только не он".
Кстати такая манера чем то на Карреру смахивает, видать Тедеско перед подписанием контракта со Спартаком хорошо готовился, изучал пост-чемпионский сезон, точнее как Каррера себя вёл.
Тедеско лично я охарактеризовал так: "Давно у нас такого нытика не было, а возможно даже никогда".
"У Тедеско виноваты все вокруг, только не он".
Кстати такая манера чем то на Карреру смахивает, видать Тедеско перед подписанием контракта со Спартаком хорошо готовился, изучал пост-чемпионский сезон, точнее как Каррера себя вёл.
Всем здоровья.
Всем здоровья.