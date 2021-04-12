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Хохлов: «У Тедеско виноваты все вокруг, только не он»

12 апреля 2021, 15:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу железнодорожников над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

Я считаю, что «Локомотив» победил заслуженно. Спорные решения? Каждый судит со своей колокольни. Конечно, руководство и болельщики «Спартака» считают, что пенальти был. Мне показалось, что все эпизоды были с натяжкой. В моменте с ударом Мозеса игрок «Локомотива» прижимал руку и не увеличивал площадь тела. Не может же рука врасти в тело. В моменте с падением Промеса я пенальти не увидел. «Локомотив» вчера больше заслужил победу. «Спартак» мне тоже понравился, не бросили играть в меньшинстве — молодцы.

ЛЧ? Если выбирать между «Спартаком» и «Локомотивом», то мне ближе красно-зеленые. Я за них играл, моя частичка осталась там. Мне больше импонирует поведение на бровке Николича, нежели Тедеско. Вот эти прыжки немца, постоянные апелляции к судьям. Мне это не нравится. У Тедеско виноваты все вокруг, только не он.

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Все комментарии
амурец
амурец
13 апреля в 06:56
всё правильно
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ makkie (раскрыть)
13 апреля в 00:05
Это для спартачей ,,спорные" решения, а для остальных ,нейтральных ,болельщиков, спорных решений в игре ,вообще, не было.
Надоела эта шарманка: когда ошибки в пользу Спартака случаются( а их немало), то почему вы молчите, не сообщаете судье об ошибке и не принимаете гол? Не выгодно... Так что, ломайте свою шарманку и забудьте о своей ,,исключительности".
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
12 апреля в 23:58
Согласен на 100% ! В точку!
Палыч82
Палыч82 ответ LOpp (раскрыть)
12 апреля в 23:35
Вот уж конкретного коня Соломатина здесь не хватало,)
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 19:40
Тедеско нервнобольной,уже пора привыкнуть
Сп62
Сп62
12 апреля в 19:40
После выраженных симпатий своему клубу можно не гадать, с какой колокольни он смотрит футбол.
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 17:14
Кто мастеровитее,тот и победил.А за ТТД-к спартачу Сашке Бубнову-это его любимая тема.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 16:50
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    12 апреля в 16:43
    Я вчера слушал вашего ловчева так для него друго клуба кроме спартака не существует и постоянно всем напоминает о своей молодости и предлагает нынешнему спартаку быть таким каким он был 40 лет назад, причём человек не задумывается, что сейчас футбол изменился и спартак не может играть как он говорит в стиле сороколетней давности, вчера в гостях в студии был гена орлов, этот маразматик ещё хуже чем ловчев, занимая эфир рассказывает легенды про зенит как будто никто не помнит каким был зенит до прихода газпрома, так что в сравнении с ними Хохлов рассуждает правильно и ничего в этом нет когда он говорит про Локо и при этом никак не оскорбляет твой спартак.
    LOpp
    LOpp
    12 апреля в 16:33
    еще надо мнение у Овчинникова спросить и Соломатина
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    12 апреля в 16:18, ред.
    На сегодняшний день просто Локо стабильней, они знают во что играют и у них есть состав для этой игры, а Спартак не всегда грамотно играет, второй гол это вообще дворовый стиль, все побежали забивать, оставили одно защитника, зачем, это не конец игры, весь тайм впереди, в итоге удаление и гол, а второй тайм просто доигрывали
    makkie
    makkie
    12 апреля в 16:04
    Если выбирать между «Спартаком» и «Локомотивом», то мне ближе красно-зеленые. Я за них играл, моя частичка осталась там.
    ___________________________

    Вот и всё, что нужно знать о Хохлове.
    Он и в Локо, и в Динамо поиграл - логично, что Спартак для него в любой ситуации конкурент.

    А спорные решения пусть нам члены ЭСК объясняют.
    ermak6848
    ermak6848
    12 апреля в 15:55
    Правильно Дмитрий Хохлов подмети...
    Futurista
    Futurista
    12 апреля в 15:53
    Не понимаю о чем сыр бор...ну повезло Локо в этом матче...Гиля 10 сейвов сделал...в другой игре 5 из 10 пропустит...
    В табличку смотрим и видим кто сильнее)...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    12 апреля в 15:43
    Хохлов здраво и мудро сказал!
    Тедеско лично я охарактеризовал так: "Давно у нас такого нытика не было, а возможно даже никогда".
    "У Тедеско виноваты все вокруг, только не он".
    Кстати такая манера чем то на Карреру смахивает, видать Тедеско перед подписанием контракта со Спартаком хорошо готовился, изучал пост-чемпионский сезон, точнее как Каррера себя вёл.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ izrafel (раскрыть)
    12 апреля в 15:33
    Вот только кто то с неё смотрит, а кого то там за коки дергают что слышен звон но не ясен где он!
    Эдмон
    Эдмон
    12 апреля в 15:18
    не у тедеско а у спартака все вокруг виноваты
    Caniggia
    Caniggia
    12 апреля в 15:18
    Счёт на табло, значит Локо был сильнее.
    ДСА
    ДСА
    12 апреля в 15:17
    У Тедеско правильный подход к жизни.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    12 апреля в 15:13
    Все верно Дмитрий оценил. Локо был лучше и победил вполне заслуженно . Спартаку винить нужно только себя. Две ошибки привели к двум голам, хотя Локо мог забить и больше . Судейство было на уровне. Матч уже в прошлом, пора забыть и готовиться к следующим играм.
    Всем здоровья.
    drug01
    drug01
    12 апреля в 15:09
    Он просто Великий тренер
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    12 апреля в 15:07
    Тэдэска везде выкрутится!
    izrafel
    izrafel
    12 апреля в 15:06
    Все правильно Дима сказал.... у каждого своя колокольня...
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