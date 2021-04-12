Хохлов: «У Тедеско виноваты все вокруг, только не он»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал победу железнодорожников над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре РПЛ .

Я считаю, что «Локомотив» победил заслуженно. Спорные решения? Каждый судит со своей колокольни. Конечно, руководство и болельщики «Спартака» считают, что пенальти был. Мне показалось, что все эпизоды были с натяжкой. В моменте с ударом Мозеса игрок «Локомотива» прижимал руку и не увеличивал площадь тела. Не может же рука врасти в тело. В моменте с падением Промеса я пенальти не увидел. «Локомотив» вчера больше заслужил победу. «Спартак» мне тоже понравился, не бросили играть в меньшинстве — молодцы.