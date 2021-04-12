Игонин: «В следующем году „Сочи“ будет конкурировать с „Зенитом“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

Волевая победа «Зенита» скорее по счету, нежели по игре. По игре у того же Азмуна как минимум было еще два момента, чтобы забить. «Сочи» хорошая команда, которая, как мы видим, растет и развивается, но «Зенит» есть «Зенит». В совокупности моментов, качества игры «сине-бело-голубые» должны были победить в этом матче, и они это сделали. Как мне кажется, это был вполне логичный результат, что «Зенит» заберет три очка. «Сочи» имели возможность забить, и они ею воспользовались, что опять-таки доказывает, что команда хорошая, перспективная. У них есть все основания, чтобы в следующем году уже быть полноправным конкурентом «Зениту», «Локомотиву», «Спартаку».