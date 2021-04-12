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Игонин: «В следующем году „Сочи“ будет конкурировать с „Зенитом“»

12 апреля 2021, 16:17
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

Волевая победа «Зенита» скорее по счету, нежели по игре. По игре у того же Азмуна как минимум было еще два момента, чтобы забить. «Сочи» хорошая команда, которая, как мы видим, растет и развивается, но «Зенит» есть «Зенит». В совокупности моментов, качества игры «сине-бело-голубые» должны были победить в этом матче, и они это сделали. Как мне кажется, это был вполне логичный результат, что «Зенит» заберет три очка. «Сочи» имели возможность забить, и они ею воспользовались, что опять-таки доказывает, что команда хорошая, перспективная. У них есть все основания, чтобы в следующем году уже быть полноправным конкурентом «Зениту», «Локомотиву», «Спартаку».

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответ Федор Паршунин (раскрыть)
12 апреля в 22:13
Сочи это фарм клуб зенита, они не могли обыграть зенит, Миллер бы был не доволен.
Некакойшенко
Некакойшенко
12 апреля в 21:06
Вот в следующем туре и посмотрим на паровоз в матче с Ростовом. Плохо когда проблемы со зрением и отсутствием слуха, нот ещё хуже когда проблема с совестью.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 апреля в 19:06
Федотов, как и Божович, когда два года назад выпустил зелёного вратаря на игру с гинеровцами. И, это в предпоследнем туре! Когда каждое очко решало судьбу ЛЧ. Просто капец.....
А этот почему-то на последних минутах матча решил делать замены, когда каждая секунда дорога....
Потом делают глаза на пять копеек, типа. "Какой договорняк?"
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Федор Паршунин (раскрыть)
12 апреля в 18:37
Сочи - молодая команда просто. И в рпл она появилась как раз тогда, когда Зенит начал побеждать всё и вся. За последние 3 года очень много клубов набрали в матчах с Зенитом 0 очков. Цска, например тот же. Но нельзя же сказать, что Цска - фарм Зенита.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 18:15
Топов вам ещё подкинут и можно конкурировать!
Vladimir808
Vladimir808
12 апреля в 17:54
Ого!!! Ну если Сочи и Зенит будут рулить нашим футболом, тогда в Еврокубках нам только с клубами Мальты и Финляндии играть,,,))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 апреля в 17:36
Надо было просто отбирать у "Зенита" очки, тогда разговоров было бы меньше. А пока по статистике достаточно уверенно играющая "Сочи", куда в основном переходят не пригодившиеся "Зениту" футболисты, проиграла все игры "Зениту", хотя с прочими клубами подобное не наблюдалось. Я не говорю уже, что по моему мнению подобные игроки должны иметь на матч с "Зенитом" особую мотивацию, как Дзюба, которого отправили в аренду в "Арсенал". Можно говорить, что "Зенит" очень сильная по меркам РПЛ команда, но отберите хотя бы два очка у "Зенита" - сыграйте в ничью, когда "Зениту" действительно очки будут нужны и разговоры прекратятся или хотя бы будет что на них внятно возразить, а не втирать про великого нападающего Азмуна или гениальные тактические схемы от Сергея Семака. Список из регулярно проигрывающих "Енисея", СКА-Хабаровска" и тем более "Оренбурга" и "Тосно" не особо убеждает - слабые команды или же с такими же вопросами, как и "Сочи". А пока покажите данный расклад любому человеку и он сделает соответствующие выводы.
sv_1969
sv_1969
12 апреля в 17:16
Выпал в осадок с фразы: но «Зенит» есть «Зенит».
А Брюгге есть Брюгге.
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 17:10
Неужели обоих готовят на вылет? Ми нэ против...
VALMUR
VALMUR
12 апреля в 16:36
Забавно! Чувак сам не понял, что "ляпнул" ...
Futurista
Futurista
12 апреля в 16:21
Пчелы с медом будут конкурировать...
beefs
beefs
12 апреля в 16:19
поживем увидим, чего сейчас загадывать...
Romkurch
Romkurch
12 апреля в 16:18
В Краснодарском крае должна быть хоть одна сильная команда.
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