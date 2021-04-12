Головин: «Получаю удовольствие от того, что отдаю результативные передачи»

Полузащитник «Монако» прокомментировал победу над «Дижоном» (3:0) в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Не такая простая игра, как может показаться по счету. Хорошо, что мы сумели добавить после перерыва и заслуженно выиграть. Сейчас нам нельзя терять очки, поэтому важна каждая игра и каждая победа.

Очередная голевая передача? Уже говорил, что для меня самое важное — это победы команды. Но здорово, что получается помогать забивать партнерам. В том числе и из этого состоит моя работа. Конечно, получаю удовольствие от того, что получается отдавать такие передачи.