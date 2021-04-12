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Головин: «Получаю удовольствие от того, что отдаю результативные передачи»

12 апреля 2021, 15:37
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 0Логотип футбольный клуб ДижонДижонМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Дижоном» (3:0) в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Не такая простая игра, как может показаться по счету. Хорошо, что мы сумели добавить после перерыва и заслуженно выиграть. Сейчас нам нельзя терять очки, поэтому важна каждая игра и каждая победа.

Очередная голевая передача? Уже говорил, что для меня самое важное — это победы команды. Но здорово, что получается помогать забивать партнерам. В том числе и из этого состоит моя работа. Конечно, получаю удовольствие от того, что получается отдавать такие передачи.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 17:26
Похоже его там не очень ценят
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 17:26
Бей по воротам чаще,предварительно представив,что перед тобой ворота "Спартака" и всё будет хорошо!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 апреля в 16:45
Молодец! Талант, трудяга, да еще и без понтов. Единственный из нынешнего российского поколения игроков, уехавших за рубеж, кто доказывает свой уровень на деле, а не на словах.
VAN ARM
VAN ARM
12 апреля в 16:35
но забивать гораздо веселее))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 16:07
Из всех российских ребят только Саша отличился, молодец и удачи ему в дальнейшем.
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 15:58
Саша получает удовольствие от игры и это главное.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 апреля в 15:56
По сути дела Головин причастен ко всем трем голам, сначала отдавал на пенальти, потом на гол, а потом на классный проход (начало комбинации). Красавец Саша!!!
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