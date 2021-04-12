Чистяков: «„Зенит“ проснулся после пропущенного гола»

Защитник «Зенита» прокомментировал итоги матча с «Сочи» в 25-м туре РПЛ (2:1).

Игра шла с переменным успехом. Инициативой владел то «Сочи», то мы. «Зенит» не забил достаточно моментов. Пропустили ненужный гол. Слава богу, что успели забить два. В итоге эта победа оказалась очень важной. Сейчас все они такие, но эта — особенно.

Пропущенный гол разбудил «Зенит»? Это была некая «пощечина», мы действительно «проснулись». Стали действовать концентрированнее, благодаря чему активнее побежали вперед и забили два гола.