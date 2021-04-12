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Чистяков: «„Зенит“ проснулся после пропущенного гола»

12 апреля 2021, 14:11
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал итоги матча с «Сочи» в 25-м туре РПЛ (2:1).

Игра шла с переменным успехом. Инициативой владел то «Сочи», то мы. «Зенит» не забил достаточно моментов. Пропустили ненужный гол. Слава богу, что успели забить два. В итоге эта победа оказалась очень важной. Сейчас все они такие, но эта — особенно.

Пропущенный гол разбудил «Зенит»? Это была некая «пощечина», мы действительно «проснулись». Стали действовать концентрированнее, благодаря чему активнее побежали вперед и забили два гола.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 18:34
Разбудили на свою голову
Futurista
Futurista
12 апреля в 15:01
Потом забил 2 и снова заснул...
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 14:31
Стоило пропускать чтобы потом бежать вперёд.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
12 апреля в 14:24
Вытянул и зенит за уши
beefs
beefs
12 апреля в 14:17
театр под названием Зенит...
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