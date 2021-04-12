Тихонов: «Думаю, что „Спартак“ сделает выводы после поражения от „Локо“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о том, кто будет бороться за вторую путевку в Лигу чемпионов в РПЛ .

Одного конкретного фаворита я назвать не могу. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА — все эти команды борются за Лигу чемпионов. Еще 5 игр и может произойти все что угодно.

Кто больше готов психологически и физически? В данный момент невозможно сказать, кто именно. Очень много факторов влияет на это. Я думаю, что «Спартак» сделает выводы после поражения от «Локомотива» и как-то поменяет свою игру. Красно-белые до этого показывали хорошую игру, да и вчера были неплохие моменты. Я думаю, что только три команды будут разыгрывать путевку в Лигу чемпионов. Еще 15 очков впереди, да и шансы у всех равные. Посмотрим, это очень интересно.