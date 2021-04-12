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Тихонов: «Думаю, что „Спартак“ сделает выводы после поражения от „Локо“»

12 апреля 2021, 14:37

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о том, кто будет бороться за вторую путевку в Лигу чемпионов в РПЛ.

Одного конкретного фаворита я назвать не могу. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА — все эти команды борются за Лигу чемпионов. Еще 5 игр и может произойти все что угодно.

Кто больше готов психологически и физически? В данный момент невозможно сказать, кто именно. Очень много факторов влияет на это. Я думаю, что «Спартак» сделает выводы после поражения от «Локомотива» и как-то поменяет свою игру. Красно-белые до этого показывали хорошую игру, да и вчера были неплохие моменты. Я думаю, что только три команды будут разыгрывать путевку в Лигу чемпионов. Еще 15 очков впереди, да и шансы у всех равные. Посмотрим, это очень интересно.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 19:47
Не обращай внимания. Некоторые здесь анализируют игру, моменты игры, а некоторые цепляются за слова. Каждому своё.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
12 апреля в 17:57
Считаю, что футбол будет результативный. Я болею за «Спартак» и думаю, что он выиграет 3:2. Соболев забьет два, еще, возможно, Ларссон, — сказал Тихонов
___________________________

Вот прогноз Тихонова.
Тебя не смущают слова "считаю", "думаю", "возможно"? Где тут голословные утверждения, что Спартак выиграет? В упор не вижу!
Какая разница, что предсказывает Тихонов? Если Спартак не выиграет по стечению обстоятельств - где тут основание считать Тихонова "шалоболом"? Не знаю, чего ты прицепился к его прогнозу. Называй тогда всех прогнозистов этим неуместным словом. Ерунда полнейшая!
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 17:24
Арнольдыч давно сделал далеко идущие выводы и вышвырнул вас всех из клубной системы,чтобы любили свой клуб издалека.
112910415
112910415
12 апреля в 17:19
придётся сделать, нет другого выхода
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 16:46
Шалабол
Значение:
болтун, не отвечающий за свои слова человек
Сказал, что Спартак выиграет, Спартак не выиграл. Сказал, что Соболев забьёт два гола, Соболев не забил. Причём про Соболева это было конкретное утверждение.
Вот про Ларссона он сказал возможно, тут претензии никаких.
Ну и кто он после этого? Шалабол!!!
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
12 апреля в 16:38, ред.
Загугли понятие "шалабол" - удивишься, что оно никак не относится к прогнозам Тихонова.
Прогнозы на то и созданы, чтобы угадывать. Или ошибаться.
Любить Спартак я тебя не призываю, упаси Боже.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 16:31
    makkie
    makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
    12 апреля в 16:07
    А зачем их шалаболами и шутами называть?
    Это по меньшей мере некрасиво. Тихонов сделал обычный прогноз до матча, но его прогноз не сбылся. Всё было корректно, без фраз типа "Спартак разорвёт Локо" или "Локо ничего не светит". Так с чего ты так взъелся на Тихонова, я не понимаю...

    В отличие от Червиченко, Тихонов не накаляет обстановку и не использует двойные стандарты.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 апреля в 15:19
    Какие нафиг выводы, сниматся да и всё...
    КЭТиК
    КЭТиК
    12 апреля в 15:19
    Второе место должны удержать.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
    12 апреля в 15:17, ред.
    Да он и счёт точный сказал и даже, что Соболев два забьёт.
    Сам никогда до матча такие прогнозы не делаю и терпеть ненавижу таких шутов "прогнозистов", которые до матча уже победу празднуют!
    Вот и говорю, что такие шалаболы до матча петухами ходят, а после ещё и шутами!
    Хотя Тихонова футболиста всегда уважал и раньше он был мужиком таких слов не позволял себе, но сейчас присоединился к вангующим. Уж лучше бы молчал!
    Futurista
    Futurista
    12 апреля в 15:04
    Проскочила электричка через горящий мост...
    sv_1969
    sv_1969
    12 апреля в 14:57
    Посмотрим как сделают.
    makkie
    makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
    12 апреля в 14:56
    Чем тебе Тихонов то не угодил? Обычный прогноз до матча, коих десятки.
    Сидор новый
    Сидор новый
    12 апреля в 14:54
    Если все разобрать в несколько строк, то сильные стороны Спартака в последнее время: агрессивный прессинг в верхней части поля с разбором соперников один в один, а также предельная вертикализация стиля, борьба и энергия Соболева...... плюсы Локо: специфичный ромб в центре поля, вынуждающий под него подстраиваться и здорово выбегающая в быстрые атаки линия нападения.... в результате глобально никто ни под кого глобально подстраиваться не стал..... Локо сохранил ромб, а Спартак прессинг и Соболева..... противостояние получилось интересным, победа железнодорожников ни в коем случае не безоговорочная, но в ключевых отрезках матча их принципы принесли результат....
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    12 апреля в 14:52
    А вот и шалабол Андрюшка вылез!
    Андрей Тихонов: "....Я болею за «Спартак» и думаю, что он выиграет 3:2. Соболев забьет два, еще, возможно, Ларссон".
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1250843/tihonov-andrey-astana

    Ну как там "падающая пизанская башня" Соболев два забил? И где ваша победа со счётом 3:2? А ну да "победа" была до матча как обычно у свиньи!
    А почему появились конкуренты у Спартака в лице Локо и ЦСКА? Я думал, что у таких как Тихонов конкурентов вообще нет, хотя таких свиней (бывшие игроки Спартака) прорицателей ещё много, которые "выигрывают" до, а после в шутах ходят!!!
    shlomo
    shlomo
    12 апреля в 14:44
    ну даже если и сделает, то нужно будет еще их и реализовывать....
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