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Рондон рассказал о первом опыте работы с Оличем

12 апреля 2021, 14:30

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон поделился впечатлением от первых тренировок под руководством Ивицы Олича.

Это классические разговоры в формате «тренер — игрок» — о движении, о перемещениях в атакующей зоне. Мы сошлись на том, что нападающий должен чуть больше работать, хорошо открываться, двигаться на команду, реализовывать моменты. Говорим о специфической работе форварда, которую нужно проделывать, чтобы еще больше забивать. Мне это нравится.

Ранее Саломон Рондон прокомментировал предстоящий матч с «Ротором» в 25-м туре РПЛ.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 апреля в 16:28
Посмотрим в деле как рекомендации Ивицы усвоил Саломон. Игры покажут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 апреля в 15:59
Меня лично успокаивает то, что он всего лишь в аренде и через месяц с небольшим с ним можно расстаться. У Гайча все таки перспектива есть.
SHMEL
SHMEL
12 апреля в 15:47
Как был противником присутствия Рондона в команде, так и остаюсь, на меня лично он никакого впечатления не произвел. Три гола, два из них с пенальти.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 14:48
Лучше бы этого опыта не было. Толку пока ноль. Променял "четырежды лучший" молодого и перспективного Гайча на престарелого Рондона. Что он в нем увидел - просто непонятно. Парень свое отыграл, кондиции явно ниже среднего, уж лучше Шкурина наигрывать, толку будет больше. Не оправдывает надежд Рондон совсем.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 апреля в 14:37
Когда Олич играл за ЦСКА равных ему по движению в команде не было. Страсть и движение - два девиза Ивицы.
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