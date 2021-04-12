Рондон рассказал о первом опыте работы с Оличем

Нападающий ЦСКА поделился впечатлением от первых тренировок под руководством .

Это классические разговоры в формате «тренер — игрок» — о движении, о перемещениях в атакующей зоне. Мы сошлись на том, что нападающий должен чуть больше работать, хорошо открываться, двигаться на команду, реализовывать моменты. Говорим о специфической работе форварда, которую нужно проделывать, чтобы еще больше забивать. Мне это нравится.