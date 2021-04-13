«Арсенал» уволит Артету, если тот не выиграет Лигу Европы

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13 апреля 2021, 14:45

Сообщается, что главный тренер «Арсенала» может лишиться работы в ближайшее время.

Руководство лондонского клуба поставило ультиматум 39-летнему специалисту.

Если «канониры» под управлением специалиста не выиграют Лигу Европы, то Артета будет уволен.