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«Арсенал» уволит Артету, если тот не выиграет Лигу Европы

13 апреля 2021, 14:45

Сообщается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета может лишиться работы в ближайшее время.

Руководство лондонского клуба поставило ультиматум 39-летнему специалисту.

Если «канониры» под управлением специалиста не выиграют Лигу Европы, то Артета будет уволен.

Напомним, что после 31-го тура АПЛ «Арсенал» находится на 9-й строчке в таблице.

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A.S.A
A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
14 апреля в 13:24
Да я и сам не знал о нем ничего, пока не загуглил)) решил посмотреть кто тренирует Лилль,ну и просмотрел биографию тренера...вполне хороший тренер как оказалось, ставит комбинационный футбол, использует молодеж..но при этом и оборона у его команд в порядке...
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
14 апреля в 12:26
А я что-то ничего про него не знаю. Не сильно на слуху. Лигой 1 не интересуюсь, просто
A.S.A
A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
14 апреля в 12:25
Нагильсман это конечно же "лакомый кусочек" не только для Арсенала....я конечно был бы рад видеть его у руля пушкарей,но почему то не верю в его приход...
А как вам вариант с гл.тренером Лилля - Кристофом Гальтье? Много лет рукаводил скромным Сент-Этьеном, после возглавил Лилль и построил там очень симпатичную команду, которая в прошлом году заняла второе место в Лиге 1, в этом пока лидирует опережая ПСЖ..ю.
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
14 апреля в 11:37, ред.
Какого-нибудь Нагельсмана может быть...
В приход Аллегри не сильно верю, он не зря в отпуске засиделся, что-то конкретное высиживает
Bom Bom
Bom Bom ответ A.S.A (раскрыть)
13 апреля в 21:26, ред.
Мое почтение ;)
Аллегри можно заманить перспективным проектом и готовностью вкладываться в его идеи, Макс очень ценит поддержку своего видения. Да и наверняка интересно ему будет зарубиться в АПЛ и проверить себя с самыми лучшими специалистами. Ну а даже если не он, то кого-то аналогичного масштаба. Наверняка в конце сезона будут отставки в больших клубах, Арсеналу надо подсуетиться, ибо быть тренировочным полигоном для Артеты - интересная затея, но пока профита большого не видать. Да, есть КА, но нужно дальнейшее развитие.
A.S.A
A.S.A ответ Bom Bom (раскрыть)
13 апреля в 21:08
Приветствую Вас!
Аллегри это конечно хорошо, но там на горизонте маячит Юве,который для него роднее,и боюсь что выбор между нашим клубом и "старой синьорой" окажется не в нашу пользу...
Bom Bom
Bom Bom ответ A.S.A (раскрыть)
13 апреля в 20:55
2 эксперимента оказались не очень удачными, теперь фанатам хочется видеть у руля опытного тренера, умеющего держать дисциплину не формирующего любимчиков. Кого-то калибра Аллегри)
A.S.A
A.S.A
13 апреля в 20:39
Что бы не произошло, Артета доработает сезон ,а вот летом будут решать
Читал на одном пабике, что летом будут трансферы под Артету, и вроде как Эду во всю введет переговоры...так что рано нам радоваться,что дни работы Артеты сочтены...
У меня такой вопрос к болельщикам Арсенала....кого бы вы хотели видеть на посту гл.тренара клуба???
Van Vanovich
Van Vanovich
13 апреля в 19:41
у руководства еще есть иллюзии?)) Артета слабоват. Если бы не помощник его Стевьенберг, то болтались бы на 15-ом месте
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
13 апреля в 18:18
Вряд ли уволят. Но и ЛЕ не возьмут, вылетят от Славии.
aNOOBis
aNOOBis
13 апреля в 18:02
Перешел по ссылке The Sun, а там Даррен Бент предупредил Артету, что в случае поражения в ЛЕ он может быть уволен (Mikel Arteta warned he faces Arsenal SACK if he does not win Europa League by Darren Bent with Slavia Prague game ahead)

С каких пор Бент увольняет тренеров Арсенала?
112910415
112910415
13 апреля в 17:11
точно как в детских сказках, где царь напрягал Ивана-царевича :
-А не добудешь яблочко золотое - голову с плеч !
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Bom Bom (раскрыть)
13 апреля в 16:44
Если взглянуть ретроспективно на последние игры в ЛЕ, понятно, то любого из оставшихся соперников он обыграть не может.

Да, по силе состава может, но посмотрим

С "Бенфикой" - позорная игра "на выезде", дичайший отскок "дома".

С "Олимпиакосом" - победа на выезде, где половина игроков играли просто безобразно. Привоз кудрявого клоуна, дырявый Лено.

Дома - поражение. И это второе поражение за два года от свободных агентов.

"Славия" - не буду комментировать, такие команды нужно громить при всем уважении.

Нам нужен менеджер, который дает результат с нынешними игроками, которых вполне хватает, чтобы быть на 5-6 месте хотя бы. Артета не дал результата в первый год, не дает второй. Более того, он не дает хорошей формы.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
13 апреля в 16:38
Отлично!
modestregista
modestregista
13 апреля в 16:25, ред.
Разумная форма ультиматума. Современным (гибридным) тренерам необходимо ощущение "полоски острой стали".
25процентный клоун
25процентный клоун
13 апреля в 15:29
Думаю они и выиграют ЛЕ
Сидор новый
Сидор новый
13 апреля в 15:12
Если быть объективным, то у Арсенала дела обстоят не лучшим образом.... в начале марта казалось, что клуб, наконец, вышел из кризиса и нашёл свою игру... победы над Лисами и Шпорами вселили надежду даже самым скептически настроенным фанатам, однако продлилось это недолго ...... в трёх последних матчах канониры лишь раз сумели сыграть вничью..... и даже умудрились и вовсе опозорились на «Эмирейтс» 0:3 с Ливером (и ведь могли пропустить больше!..) .... шансы конечно на выигрыш есть всегда, но пока стабильности Арсеналу катастрофически не хватает..... и скорее всего победа в ЛЕ ему не грозит...и как следствие для Артеты двери будут открыты настежь....
sihafazatron
sihafazatron
13 апреля в 15:02
летом придет новый тренер и ниче не изменится. там половину команды менять нужно
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 15:00
Результаты Арсенала удручают его болельщиков. В ЕК команда скорее всего уже не попадет. Осталась ЛЕ. Но тут надежды тоже минимальны. А учитывая нестабильность команды на протяжении уже очень длительного времени , то шансы выиграть ЛЕ близки к нулю.
Вообще то с увольнением Артеты Арсенал явно затянул, раньше это надо было сделать.
Всем здоровья.
Bom Bom
Bom Bom
13 апреля в 14:53
Арсенал может обыграть каждого из оставшихся соперников, но скорее всего опять сядет в лужу из-за мастеров привозов.
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 14:46
Ну значит уволят.
Василий 50
Василий 50
13 апреля в 14:46
а он не выиграет
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