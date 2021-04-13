«Арсенал» уволит Артету, если тот не выиграет Лигу Европы

Сообщается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета может лишиться работы в ближайшее время.
Руководство лондонского клуба поставило ультиматум 39-летнему специалисту.
Если «канониры» под управлением специалиста не выиграют Лигу Европы, то Артета будет уволен.
Напомним, что после 31-го тура АПЛ «Арсенал» находится на 9-й строчке в таблице.
Вообще то с увольнением Артеты Арсенал явно затянул, раньше это надо было сделать.
Всем здоровья.
Вообще то с увольнением Артеты Арсенал явно затянул, раньше это надо было сделать.
Всем здоровья.