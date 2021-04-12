Лэмпард претендует на должность главного тренера «Кристал Пэлас»

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12 апреля 2021, 12:11

покинет должность главного тренера «Кристал Пэлас» после этого сезона.

У 73-летнего специалиста заканчивается контракт с «орлами», стороны не будут продлевать сотрудничество. Как сообщается, «Кристал Пэлас» уже начал поиски нового наставника. В шорт-листе клуба находятся три специалиста. Главными претендентами на работу в «Кристал Пэлас» являются бывший тренер «Борнмута» и экс-наставник «Бёрнли» . Ещё одним кандидатом, которого рассматривает руководство клуба, является .

Хоу заинтересован в работе в «Селтике», однако у 43-летнего специалиста мало шансов заполучить должность главного тренера шотландского клуба. «Селтик» склоняется к варианту с приглашением экс-наставника дортмундской «Боруссии» .