Лэмпард претендует на должность главного тренера «Кристал Пэлас»

Рой Ходжсон покинет должность главного тренера «Кристал Пэлас» после этого сезона.
У 73-летнего специалиста заканчивается контракт с «орлами», стороны не будут продлевать сотрудничество. Как сообщается, «Кристал Пэлас» уже начал поиски нового наставника. В шорт-листе клуба находятся три специалиста. Главными претендентами на работу в «Кристал Пэлас» являются бывший тренер «Борнмута» Эдди Хоу и экс-наставник «Бёрнли» Шон Дайч. Ещё одним кандидатом, которого рассматривает руководство клуба, является Фрэнк Лэмпард.
Хоу заинтересован в работе в «Селтике», однако у 43-летнего специалиста мало шансов заполучить должность главного тренера шотландского клуба. «Селтик» склоняется к варианту с приглашением экс-наставника дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра.