В. Березуцкий покинет ЦСКА и войдёт в штаб Ганчаренко в «Краснодаре»

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий покинет московский клуб.
По информации источника, 38-летний специалист перейдёт в тренерский штаб Виктора Ганчаренко в «Краснодаре».
Напомним, что Ганчаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта, а 6 апреля возглавил «Краснодар».
Ранее Василия Березуцкого дисквалифицировали за стычку с игроками «Арсенала».
По информации МОЕГО источника,это пока ещё брехня.
По информации МОЕГО источника,это пока ещё брехня.
А также чем данная словесная конструкция отличается от сермяжного "одна бабушка сказала"?
А также чем данная словесная конструкция отличается от сермяжного "одна бабушка сказала"?
Теперь Краснодар в цска превратится?
Поди и Гинера заберут, если Орешкин окончательно клуб отожмёт у Леннорыча 😁
Теперь Краснодар в цска превратится?
Поди и Гинера заберут, если Орешкин окончательно клуб отожмёт у Леннорыча 😁
Побывал уже и у Игнашевича в команде, и у Слуцкого, теперь к Ганчеренко прибился.
Не очень солидно себя ведёт...
Побывал уже и у Игнашевича в команде, и у Слуцкого, теперь к Ганчеренко прибился.
Не очень солидно себя ведёт...