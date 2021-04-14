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В. Березуцкий покинет ЦСКА и войдёт в штаб Ганчаренко в «Краснодаре»

14 апреля 2021, 10:56

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий покинет московский клуб.

По информации источника, 38-летний специалист перейдёт в тренерский штаб Виктора Ганчаренко в «Краснодаре».

Напомним, что Ганчаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта, а 6 апреля возглавил «Краснодар».

Ранее Василия Березуцкого дисквалифицировали за стычку с игроками «Арсенала».

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Палыч82
Палыч82
14 апреля в 22:06
Не похож Василий на тренера (как и брат), им бы бросить эту затею пока еще есть время
Mi6
Mi6
14 апреля в 15:06
Гончаренко - это пике, зачем оно нужно Василию?
Союзник противников
Союзник противников
14 апреля в 14:17
Когда перейдёт.тогда и обсудим.Он уже "уходил" из ЦСКА,и совсем недавно.
По информации МОЕГО источника,это пока ещё брехня.
Romkurch
Romkurch
14 апреля в 14:15
Не удивительно, зачем работать в бесперспективной команде.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 14:10
Ивица своих привез - это нормально. Ну а для Васи работа в Краснодаре хорошим опытом будет .
dalex83
dalex83
14 апреля в 13:18, ред.
Ганчеренко деньги должен Васе, а ещё бульбаш ему не с кем пить. Вот и Краснодаре колхоз откроют. Картофель выращивает Гончаренко и А Березуцкий крышует. Видать с Кокориным Гончаренко не договорился 😂
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
14 апреля в 13:05
Поговори о спартаке, например сколько раз тренеров меняете в год или директоров как перчатки сбрасываете.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 13:04
Это ожидаемо.
nikoladolgov
nikoladolgov
14 апреля в 12:27
У Олича своих дубов хватает ...
Странникъ
Странникъ
14 апреля в 12:23
Меня всегда интересовало, а что собственно обсуждают в новостях с формулировкой "по информации источника"?
А также чем данная словесная конструкция отличается от сермяжного "одна бабушка сказала"?
swed27
swed27
14 апреля в 12:10
Пора бы самому главным попробовать где нибудь в ПФЛ
ОПС
ОПС
14 апреля в 12:06
Непонятное решение. Зачем? Для чего? Время покажет.
makkie
makkie
14 апреля в 11:56
Не легенды, а вахтовики какие-то... то туда, то сюда мотаются.

Теперь Краснодар в цска превратится?
Поди и Гинера заберут, если Орешкин окончательно клуб отожмёт у Леннорыча 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 11:46
Бегает Березуцкий от одного тренера к другому. И как-то непонятно то ли он ищет где лучше, то ли не приживается в предыдущих командах.
Побывал уже и у Игнашевича в команде, и у Слуцкого, теперь к Ганчеренко прибился.
Не очень солидно себя ведёт...
berda2003
berda2003
14 апреля в 11:43
вот это специалист!! научит, как правильно пользоваться косой.
LAISMEN
LAISMEN
14 апреля в 11:26
Теперь Краснодар попрет.....
CSKA2012
CSKA2012
14 апреля в 11:04
Олич строит свой коллектив, это правильно)
beefs
beefs
14 апреля в 11:01
вот новость так новость...
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 11:00
Вот это правильное решение.
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