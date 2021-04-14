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«Ко мне обратился Ганчаренко». В. Березуцкий — после ухода из ЦСКА

14 апреля 2021, 15:00

Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб ЦСКА, рассказал о причинах своего ухода из клуба.

Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными.

Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович (Ганчаренко — прим.) с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение.

Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь.

Напомним, что Виктор Ганчаренко в апреле покинул ЦСКА и возглавил «Краснодар».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
14 апреля в 21:26
Вот все что нужно знать....

Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
14 апреля в 21:20, ред.
Вот только возникает естественный вопрос - чему может научить его гончар ?
Союзник противников
Союзник противников ответ Serg_Diamond (раскрыть)
14 апреля в 20:21
Да чего там гадать? Ясно,что обнадёжили и кинули.Пообещал Гинер,а кинул Орешкин.Или наоборот.Вот и обиделся.
Союзник противников
Союзник противников ответ andrefino13 (раскрыть)
14 апреля в 20:20
Канешна...У нас все,кто в радиусе 1,5 тысячи километров от столицы живёт-масквачи. Но у всех есть свои гопники и конюхи.
andrefino13
andrefino13 ответ Союзник противников (раскрыть)
14 апреля в 20:14
Вы,, коренной,, москвич видимо?)))
Союзник противников
Союзник противников
14 апреля в 19:13
Будут спиной к спине отбиваться от тамошних гопников и конюхов,видимо.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
14 апреля в 18:57
Орешкину нужны свои люди
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"Свои люди", это кто?
makkie
makkie
14 апреля в 15:55
Очень похоже на конфликт внутри цска.
Орешкину нужны свои люди, а Гинер держится за старых.
Путаница и неразбериха в общем!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 апреля в 15:39
Очевидно, выносить сор из избы - не в традициях ЦСКА, но тут явно есть и другие причины, кроме просьбы Гончаренко помочь ему. Видимо, такой помощник и советчик, как Березуцкий, не очень то нужен Оличу, который собирается делать ставку на свой собственный штат помощников. И возможно наличие в тренерском штабе ЦСКА Березуцкого, который воспринимался как возможный преемник Гончаренко на посту главного тренера, а теперь может восприниматься болельщиками ЦСКА как возможный сменщик Олича в случае неудачи последнего, тоже не очень то нужно Оличу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 15:09
Причина не в этом конечно же но тем не менее Васе удачи.
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 15:09
Надо же сдружились.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 15:04
Причина всегда найдется...
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