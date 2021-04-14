«Ко мне обратился Ганчаренко». В. Березуцкий — после ухода из ЦСКА

, входивший в тренерский штаб ЦСКА , рассказал о причинах своего ухода из клуба.

Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными.

Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович (Ганчаренко — прим.) с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение.