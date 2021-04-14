«Ко мне обратился Ганчаренко». В. Березуцкий — после ухода из ЦСКА

Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб ЦСКА, рассказал о причинах своего ухода из клуба.
Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными.
Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович (Ганчаренко — прим.) с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение.
Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь.
Напомним, что Виктор Ганчаренко в апреле покинул ЦСКА и возглавил «Краснодар».