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Евсеев: «ПСЖ – „Бавария“ – это лучшее, что видел за последние полгода»

14 апреля 2021, 13:34
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча ЛЧ ПСЖ – «Бавария».

После такого футбола сложно было заснуть. ПСЖ – «Бавария» – это лучшее, что видел за последние полгода. Играли команды мирового уровня, смотрел не отрываясь все 90 минут. Физически ли «Бавария» была так готова или это просто психология, надо разобраться. Но она почти всю игру пыталась прессинговать, оказывать давление, ей это удавалось. Надо отметить и игру ПСЖ, команда не всегда из-под этого прессинга выходила, но пыталась и только в первом тайме имела 3-4 возможности забить.

«Бавария» забила в результате своей активности в прессинге, контрпрессинге. Особенно понравилась игра в её переходных фазах. Мюнхенцы при потере мяча не бежали сразу назад, читали игру, было много перехватов. Команда, когда надо было переходить из атаки в оборону, действовала эталонно. И наоборот, ПСЖ при отборе сразу пытался доставить мяч группе атаки, где Мбаппе, Неймар, Ди Мария своим мастерством делали разницу в этих переходных фазах. Футбол мирового уровня! Увидели ту игру, к которой надо стремиться.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
14 апреля в 19:36
Матч в Мюнхене был намного интереснее
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Nazi (раскрыть)
14 апреля в 17:08
Сколько вчера было реальных голевых моментов у Баварии и сколько запоротых полумоментов? Вот о чем я, много желания но качества в завершении нет, как и у ПСЖ
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 16:50
Наивно ожидать бестолкового футбола от команд, входящих в элиту европейского футбола.
Nazi
Nazi ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 апреля в 16:37, ред.
Ну если вчерашний матч был "тупо физухой", тогда смело можно завязывать смотреть футбол и искать новый вид спорта для времяпрепровождения :)
25процентный клоун
25процентный клоун
14 апреля в 14:06
Евсеев любит такую игру бей беги, которая хоть и фантастически динамичная была, но без центра поля и исполнительского класса. Тупо физуха
ОПС
ОПС
14 апреля в 13:40
Это плохо, когда за такой срок не видел ничего хорошего.
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