Бывший главный тренер «Уфы» прокомментировал итоги матча ЛЧ ПСЖ – «Бавария».

После такого футбола сложно было заснуть. ПСЖ – «Бавария» – это лучшее, что видел за последние полгода. Играли команды мирового уровня, смотрел не отрываясь все 90 минут. Физически ли «Бавария» была так готова или это просто психология, надо разобраться. Но она почти всю игру пыталась прессинговать, оказывать давление, ей это удавалось. Надо отметить и игру ПСЖ , команда не всегда из-под этого прессинга выходила, но пыталась и только в первом тайме имела 3-4 возможности забить.